Cápsulas para Nespresso: las mejores, las decentes y las no tanto

Aunque no existen cifras oficiales al respecto, según algunas personas relacionadas a esta industria actualmente hay alrededor de cien mil hogares u oficinas en Chile donde se utiliza a diario una cafetera Nespresso. En un comienzo todos usaban las cápsulas de la misma marca —ya que no existían otras alternativas—, pero poco a poco comenzaron a aparecer otras opciones, más baratas que las otras pero no siempre con similares atributos. Para identificar las diferencias, aquí una revisión a algunas de las cápsulas de café más populares del mercado.

Nespresso

Al César lo que es del César. Las cápsulas de la marca Nespresso son, obviamente, las que mejor funcionan en sus máquinas. Encajan perfecto y la cafetera cierra sobre ellas sin necesidad de hacer ningún esfuerzo adicional. Además producen menos goteo que las alternativas y caen perfecto al depósito cuando es hora de poner una nueva.

En cuanto a su variedad, tienen un stock muy amplio, literalmente para todos los gustos, con distintas intensidades y sabores, además de algunas alternativas descafeinadas. Por último, son de aluminio reciclable y tienen un sistema de recolección de cápsulas usadas, tanto en tiendas como a domicilio, que por ahora no tiene competencia. Pero claro, no se puede tener todo en la vida y son algo más caras que las cápsulas alternativas.

Cápsulas de café Nespresso Ispirazione Palermo Kazaar (10 unidades)

Lavazza

Este gigante italiano de la industria del café tampoco quiso quedarse afuera del negocio de las cápsulas para Nespresso, y en poco tiempo ha logrado una más que decente penetración, principalmente en el ámbito de los supermercados.

Poseen distintas variedades, con diferentes grados de intensidad y también tienen algunas opciones descafeinadas. En resumen, una oferta acotada pero que cumple bastante bien. Y lo mejor, a buen precio.

Cápsulas de café Lavazza Espresso Armónico (10 unidades)

Caribe

La clásica marca Caribe, responsable de varios cafés tradicionales en el centro de Santiago —y que por muchos años fue una de las pocas marcas disponibles de café molido no instantáneo en el comercio nacional—, ahora se aventuró con estas cápsulas que vienen en distintas variedades, clasificadas por origen e intensidad. Deben ser las mejores del mercado en cuanto a su relación precio-calidad. Además tienen una red de distribución muy interesante, ya que se pueden encontrar en locales pequeños, de barrio, como también en almacenes e incluso verdulerías.

Cápsulas de café Caribe Tarrazú 100% arábica (10 unidades)

Kimbo

Otra añosa, famosa y gran compañía cafetera italiana que tampoco se quedó atrás del negocio de las cápsulas es la napolitana Kimbo, que ofrece una pequeña selección de cafés en este formato, clasificados básicamente en función de su intensidad. A buen precio, son de las buenas cápsulas que se pueden encontrar en el mercado.

Cápsulas de café Kimbo Napoli (10 unidades)

Señor K

Distintos tipos de café tostados en Chile, con diferentes orígenes, variedades e intensidades: eso es lo que ofrece esta marca de cápsulas alternativas. De lo que he probado, nada me ha llamado mucho la atención; demasiada acidez en su sabor y, en alguna ocasión, me he encontrado con cápsulas que no encajan bien en la máquina o que no funcionan de forma correcta, dejando pasar poca agua. Sí destaco que su material es biodegradable y compostable, algo no menor para los tiempos que corren. También tienen un servicio de retiro de cápsulas, empaques y borras de café en Santiago, Viña y Concepción.

Cápsulas de café Señor K Finca San Antonio (10 unidades)

Bonafide

Famosos por sus cafés en Argentina y luego en Chile, esta marca trasandina también se metió en el mundo de las cápsulas alternativas. Muy presentes en el retail y negocios pequeños, mis experiencias con algunas de sus variedades no han sido de las mejores. Mucho amargor y por ahí hasta alguna cápsula defectuosa.

Cápsulas de café Bonafide Espresso 100% arábica (10 unidades)

Marley

Sus máquinas expendedoras están en buena parte de la ciudad y no son pocos los restaurantes que lo ofrecen. Sus bolsas de café también tienen presencia en supermercados y otros puntos de venta, y no podían ausentarse del formato de las cápsulas, las que se pueden comprar en el comercio tradicional y también vía web. Son biodegradables y compostables, y vienen en distintas variedades clasificadas principalmente por origen.

Cápsulas de café Marley Coffee Get Up Stand Up (10 unidades)

¿Cápsulas reutilizables?

A tanto ha llegado esta verdadera locura de “sacarle una vuelta a la Nespresso” que incluso se han llegado a inventar las cápsulas reutilizables. Son por lo general de aluminio y no traen nada en su interior. Es decir, para cada café que uno quiera hacerse, hay que llenar esta cápsula con el grano molido que se tenga en casa y luego cargar la Nespresso. ¿El resultado? Obviamente dependerá del café utilizado, de la cantidad que le pongamos y la presión que ejerzamos a la hora de llenar la cápsula.

Todo el proceso, eso sí, es algo sucio y demoroso, lo que acaba por sabotear algunos de los principales atributos de estas máquinas: su limpieza y rapidez. En mi humilde opinión, no vale la pena comprar estas cápsulas.

Cápsulas reutilizables para Nespresso iCafilas (3 unidades)

Kits descalcificador

No voy a venir yo a decirles qué cápsulas comprar, pero lo que sí vale la pena adquirir y usar al menos un par de veces al año es este kit descalcificador de Nespresso. Contiene dos sobres y con solo uno —siguiendo las indicaciones— podemos limpiar de manera simple nuestra cafetera de las siempre presentes y molestas sales que trae nuestra agua potable.

Kit descalcificador Nespresso

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 19 de abril de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.