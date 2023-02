Cómo elegir las zapatillas más duraderas para el año escolar

Punta reforzada: “Yo me fijo en que no tengan tantas costuras. Mientras más lisas sean, mejor”, piensa Izquierdo. Pero en la punta, en especial para quienes juegan fútbol, no se debe escatimar en hilados. “Si está reforzada, ya sea con doble costura o con doble capa de cuero, más duran”. Rodrigo Sepúlveda, de Belsport, también sugiere que el talón tenga refuerzos, con costuras firmes —ojalá dobles— y buena ventilación.