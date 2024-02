Seremi de Salud RM advierte por presencia de químicos en útiles escolares y llama a revisar rotulación

Este jueves, en el contexto de la vuelta a clases de los estudiantes el próximo 5 de marzo, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud Metropolitana fiscalizó a varios locales comerciales en Independencia para verificar el rotulado de los artículos y que los productos importados cumplan con la normativa chilena.

El seremi de Salud, Gonzalo Soto, entregó detalles del plan de fiscalización de esta temporada y afirmó que en el último mes han cubierto “prácticamente el 75% del mercado de los útiles escolares de los grandes distribuidores, de los grandes malls, supermercados y también otras distribuidoras” en que se está verificando el cumplimiento de la normativa.

La autoridad sanitaria, además, realizó un llamado a tener cuidado con la posible presencia de sustancias tóxicas que puedan tener ciertos productos y prestar especial atención al respecto.

“Hay sustancias químicas que pueden ser tóxicas para la salud de los niños y niñas. Por ejemplo, el tolueno, el plomo o el metanol, que pueden estar presentes en algunos útiles escolares”, advirtió.

Luego, se enfocó particularmente en la silicona líquida, cuya compra se encuentra prohibida para menores de edad y suele utilizarse en el ámbito escolar.

“No puede exigirse la silicona líquida en los listados de útiles escolares. Por eso es muy importante que no solamente nosotros, que estamos firme con la fiscalización, también los apoderados, los padres y cuidadores tengan en cuenta esto y que no compren este tipo de artículos del listado escolar”, explicó.

Revisión de los productos importados

Soto, además, reforzó el llamado a no comprar útiles escolares en el comercio informal, ya que no hay información de su procedencia.

“Pueden ser productos importados que de alguna manera pueden contener eventualmente sustancias tóxicas como el plomo, el tolueno que, en el contacto frecuente, permanente con un útil escolar que se puede ocupar semanalmente por todo un año, puede provocar consecuencias neurológicas, en el sistema nervioso central o también en nuestra piel”, explicó el seremi.

Respecto a los productos importados, enfatizó la importancia de verificar que cuenten con un rotulado en español que permita verificar la importadora a cargo.

“Cuando hay una importadora detrás, la importadora presenta los certificados técnicos de que no tiene estas sustancias tóxicas que están prohibidas en nuestro país, por lo tanto es un producto seguro”, precisó.

“Si es un producto importado que no cuenta con la debida información de la importadora, estamos con un producto que no sabemos que es lo que tiene. Por eso es muy importante estar atento a lo que estamos comprando a los niños y niñas porque son productos que van a estar en contacto durante todo el año”, concluyó sobre ese punto.