Sucedáneos a base de plantas: ¿saben mejor, igual o peor que los de origen animal?

Los helados

Bajo el rótulo de NotIcecream aparecieron hace ya bastante tiempo los helados de NotCo en el mercado nacional. Lo primero que sorprende de ellos es que parecen y saben a un helado convencional. A las paletas de chocolate y al cheesecake de frambuesa, por ejemplo, además de ser muy buenos no hay por dónde encontrarles un gusto o textura que pudiese delatar la falta de leche de vaca.

Poniéndonos más exigentes, sí podemos decir que el helado llamado Frescura Tropical se nota un poco menos cremoso y más áspero que el resto de la línea. De todas maneras, los productos en general son más que satisfactorios y a mi juicio tienen uno sobresaliente: la Tableta de Menta, una paleta cubierta en chocolate simplemente exquisita.

El pollo

Siguiendo la revisión de algunos productos NotCo, tuve la oportunidad de probar su NotChicken Burger, la que lamentablemente no fue del todo satisfactoria. Demasiado blanda y casi harinosa en cuanto a textura, además de tener un sabor lejano al pollo verdadero y con un leve dejo de amargor. Ni sola ni dentro de un sándwich lleno de aderezos pasa piola.

Los hongos

Este es un curioso producto, que más que tratar de meter a la mesa una hamburguesa vegetal sin que se note, se la juegan por presentar su materia prima —en este caso los hongos— en un formato más novedoso, pero sin dejar de tener sabor y aroma a eso mismo.

Así las cosas, lo que se saborea en estos productos son sencillamente hongos —champiñones y shitakes—, los que quedan bastante bien si se asan a la plancha —en el caso de sus hamburguesas— o se cocinan con salsa de tomates sobre una pasta, en el caso de las albóndigas. De verdad, un producto muy novedoso, sabroso y sano.

La crema

No soy un fanático de las cremas, pero al tener en mis manos estos productos, no me quedó otra que probarlos. Se trató de las cremas 100% vegetales de la marca Orasi, hechas a base de soya, en versiones para batir y cocinar.

En el primer caso, se trataba de una crema de buena textura y que funcionaba bien con frutillas e incluso sobre un café helado. Sin embargo, no dejaba de tener un gusto particular, indefinido y casi insípido, pero que de todas maneras hacía recordar -y extrañar- la versión original de esta crema.

Sin embargo, la crema indicada para cocinar funcionó muy bien en preparaciones calientes y aliñadas. Buen gusto y textura, resistente además al calor. Nada malo que decir.

Las leches

Tal vez la más famosa y antigua de las llamadas “leches vegetales” es la de almendra. Lleva un buen tiempo en el mercado nacional y por lo mismo tiene ya bastante adeptos. En esta ocasión me tocó probar la versión de Loncoleche. De buena textura y un leve dulzor —aunque agradable—, la verdad es que se deja tomar bastante bien. Sin embargo, tiene demasiado gusto a almendras y no se comporta muy bien mezclada con líquidos calientes.

Por otra parte, también probé la bien conocida NotMilk, que promete un sabor y comportamiento tal como el de una leche de vaca legítima. ¿La verdad? Hay que ser honesto y decir que el producto cumple su palabra. Sí: porque sola, con café o en otras preparaciones se portó como cualquier otra leche de caja.

Las mayonesas

Otro producto con cierta historia ya en nuestro mercado es la mayonesa vegetal. Es decir, sin huevo. Esta vez probé la mayonesa —en estricto rigor, el aderezo vegetal tipo mayonesa— Eggles.

¿Qué tal resultó? Se ve y se siente en boca como una mayonesa. Ligeramente más líquida que una tradicional, y con un leve toque de acidez que a ratos distrae. Todo esto, obviamente, comparándola con mayonesas industriales, porque contra la casera no tiene nada que hacer.

En la misma línea, pero buscando algo más de sabor, me encontré otra variedad de Eggless, pero esta vez en la modalidad “Spicy con gana”. O sea, picante. Y sí, es picante y rica, ideal para darle un toque final a unos tacos de pescado o para preparar unas papas bravas.

Las hamburguesas

Aquí es donde la cosa empezó. Sí, porque hace más o menos diez años empezamos a probar hamburguesas de cualquier cosa: porotos, lentejas, carne de soya… todas eran un asco, pero de alguna manera fueron el camino para llegar a hamburguesas elaboradas a base de plantas —o mejor dicho, de productos vegetales— y que tuvieran sabor a carne. Más bien, a hamburguesas congeladas industriales, porque ese es el verdadero punto de comparación.

En relación a todo esto, me tocó probar la ya famosa NotBurger, que funciona bien en un sándwich, ojalá con queso, ketchup y otros ingredientes varios. Es de buena consistencia, se dora bien por fuera y hasta suelta juguito rojo. Es decir, funciona para una hamburguesa bien completa. Lamentablemente, al plato quedan al descubierto sus falencias.

La mantequilla

Hace mucho tiempo se sabe que cuando hablamos de mantequilla, lo hacemos sobre un producto derivado de la leche. Y que cuando nos referimos a la margarina, la diferencia es que se trata de un producto vegetal.

Y claro, la mantequilla tiene más sabor, color y textura que la margarina, que suele ser además untable. Sin embargo, ahora me topé con un producto de Bonella que se presenta como mantequilla pero vegetal. ¿Qué tal es? De aspecto es mantequilla, pero de un color más pálido y prácticamente no huele a nada. ¿Sabor? Extremadamente suave, aunque más o menos funciona en una tostada; para cocinar también sirve, no se pegan las cosas.

Cumple, pero no entrega ese sabor levemente avellanado de la mantequilla tradicional cuando es expuesta al calor y tampoco aporta mucha cremosidad. En resumen, una mantequilla para los que por alguna razón no quieren o no pueden consumir lácteos.

