COLUN e INDAP renuevan su compromiso con la agricultura familiar campesina
Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas entidades con el desarrollo integral de los productores, promoviendo innovación, eficiencia y sustentabilidad en beneficio de las familias rurales que forman parte de la cadena láctea nacional.
COLUN e INDAP firmaron la cuarta versión del Programa de Alianzas Productivas (PAP), convenio que se extiende hasta 2030 y que agrupa a 146 cooperados usuarios de INDAP bajo una sola unidad operativa. La renovación consolida más 15 años de trabajo conjunto orientado a fortalecer la inserción de los pequeños productores en la cadena láctea.
El programa entrega asesoría técnica personalizada, apoyo en gestión predial y articulación de fondos concursables para la tecnificación en infraestructura y equipamiento predial.
Actualmente, un equipo de 15 profesionales —veterinarios, agrónomos y especialistas en nutrición animal y gestión económica predial— diseña planes de trabajo según las brechas detectadas en cada subgrupo de productores.
“Este convenio confirma algo que hemos visto en la práctica durante 15 años: cuando a un productor se le entregan las herramientas correctas, no solo mejora sus indicadores técnicos, también cambia la forma en que gestiona su predio. El aumento de producción y calidad de leche registrado, es la evidencia de que la agricultura familiar campesina puede participar con los mismos estándares que el resto de la industria”
A lo largo de estos años, el programa ha generado avances concretos y sostenidos en aumento de producción y calidad de leche. Destacando la mejora en los sólidos lácteos, tanto en grasa como proteína, obteniendo estándares altamente competitivos en la industria.
Asimismo, existen productores que se distinguen por la producción de leche de calidad premium y la adopción de certificaciones relevantes tanto como el Programa de Planteles Animales bajo Certificación Oficial (PABCO), Grass Fed, certificado por LSQA y Bienestar animal, certificado por Certified Humane. Lo cual refleja el compromiso permanente con la calidad y las buenas prácticas.
“Los resultados que vemos sobre el terreno confirman por qué seguimos apostando firmemente por este modelo de trabajo asociativo. La alianza entre INDAP y COLUN demuestra que la colaboración público-privada es el motor más eficaz para el desarrollo del mundo rural. Es la asesoría técnica sostenida en el tiempo lo que realmente permite que un pequeño productor lechero compita hoy con los mismos estándares de calidad, trazabilidad e inocuidad que exige la industria nacional e internacional. Renovar este convenio estratégicamente hasta 2030 no es solo la firma de un acuerdo: es una señal clara de continuidad, respaldo y certidumbre para cientos de familias campesinas que llevan años entregando su esfuerzo y apostando por este rubro”
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