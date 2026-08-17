SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    COLUN e INDAP renuevan su compromiso con la agricultura familiar campesina

    Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas entidades con el desarrollo integral de los productores, promoviendo innovación, eficiencia y sustentabilidad en beneficio de las familias rurales que forman parte de la cadena láctea nacional.

    Por 
    Publirreportajes .
    Lionel Mancilla Lausic, gerente general de COLUN, junto a uno de los beneficiarios del Programa de Alianzas Productivas.

    COLUN e INDAP firmaron la cuarta versión del Programa de Alianzas Productivas (PAP), convenio que se extiende hasta 2030 y que agrupa a 146 cooperados usuarios de INDAP bajo una sola unidad operativa. La renovación consolida más 15 años de trabajo conjunto orientado a fortalecer la inserción de los pequeños productores en la cadena láctea.

    El programa entrega asesoría técnica personalizada, apoyo en gestión predial y articulación de fondos concursables para la tecnificación en infraestructura y equipamiento predial.

    Actualmente, un equipo de 15 profesionales —veterinarios, agrónomos y especialistas en nutrición animal y gestión económica predial— diseña planes de trabajo según las brechas detectadas en cada subgrupo de productores.

    “Este convenio confirma algo que hemos visto en la práctica durante 15 años: cuando a un productor se le entregan las herramientas correctas, no solo mejora sus indicadores técnicos, también cambia la forma en que gestiona su predio. El aumento de producción y calidad de leche registrado, es la evidencia de que la agricultura familiar campesina puede participar con los mismos estándares que el resto de la industria”

    Lionel Mancilla Lausic, gerente general de COLUN

    A lo largo de estos años, el programa ha generado avances concretos y sostenidos en aumento de producción y calidad de leche. Destacando la mejora en los sólidos lácteos, tanto en grasa como proteína, obteniendo estándares altamente competitivos en la industria.

    Asimismo, existen productores que se distinguen por la producción de leche de calidad premium y la adopción de certificaciones relevantes tanto como el Programa de Planteles Animales bajo Certificación Oficial (PABCO), Grass Fed, certificado por LSQA y Bienestar animal, certificado por Certified Humane. Lo cual refleja el compromiso permanente con la calidad y las buenas prácticas.

    “Los resultados que vemos sobre el terreno confirman por qué seguimos apostando firmemente por este modelo de trabajo asociativo. La alianza entre INDAP y COLUN demuestra que la colaboración público-privada es el motor más eficaz para el desarrollo del mundo rural. Es la asesoría técnica sostenida en el tiempo lo que realmente permite que un pequeño productor lechero compita hoy con los mismos estándares de calidad, trazabilidad e inocuidad que exige la industria nacional e internacional. Renovar este convenio estratégicamente hasta 2030 no es solo la firma de un acuerdo: es una señal clara de continuidad, respaldo y certidumbre para cientos de familias campesinas que llevan años entregando su esfuerzo y apostando por este rubro”

    Mariela Leiva, directora regional (s) INDAP Los Ríos
    Más sobre:COLUNINDAPagricultura familiar campesina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colombia denuncia amenazas del ELN contra un hospital en el noreste del país

    Colombia rebaja a casi 287 los muertos y eleva a cerca de 4.150 los heridos por el terremoto

    “No se puede adelantar votación a favor o en contra”: Moreira (UDI) defiende reforma del gobierno de Kast en materia de seguridad

    Gael Yeomans se impone en elecciones del FA y es elegida como la nueva presidenta del partido

    Desmarque de timonel de la UDI de reformas constitucionales en seguridad profundiza diferencias en la derecha

    Alemania ordena evacuar parcialmente zona fronteriza con Bélgica por gran incendio que ha destruido 3 mil hectáreas

    Lo más leído

    1.
    Entrenar con información y no solo por instinto: la tecnología que está cambiando la forma de hacer deporte

    Entrenar con información y no solo por instinto: la tecnología que está cambiando la forma de hacer deporte

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    “No se puede adelantar votación a favor o en contra”: Moreira (UDI) defiende reforma del gobierno de Kast en materia de seguridad
    Chile

    “No se puede adelantar votación a favor o en contra”: Moreira (UDI) defiende reforma del gobierno de Kast en materia de seguridad

    Gael Yeomans se impone en elecciones del FA y es elegida como la nueva presidenta del partido

    Desmarque de timonel de la UDI de reformas constitucionales en seguridad profundiza diferencias en la derecha

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados
    Negocios

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados

    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Fernando Ortiz pasa la página tras empatar ante O’Higgins: “Hay que preparar el clásico con la U sin importar los puntos”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz pasa la página tras empatar ante O’Higgins: “Hay que preparar el clásico con la U sin importar los puntos”

    Estados Unidos se proclama campeón mundial de vóleibol femenino U17 con un rendimiento perfecto en Chile 2026

    El descargo de Javier Correa en Colo Colo: “Les duele vernos bien; nos tratan de desestabilizar”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Colombia denuncia amenazas del ELN contra un hospital en el noreste del país
    Mundo

    Colombia denuncia amenazas del ELN contra un hospital en el noreste del país

    Colombia rebaja a casi 287 los muertos y eleva a cerca de 4.150 los heridos por el terremoto

    Alemania ordena evacuar parcialmente zona fronteriza con Bélgica por gran incendio que ha destruido 3 mil hectáreas

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta