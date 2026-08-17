COLUN e INDAP renuevan su compromiso con la agricultura familiar campesina

COLUN e INDAP firmaron la cuarta versión del Programa de Alianzas Productivas (PAP), convenio que se extiende hasta 2030 y que agrupa a 146 cooperados usuarios de INDAP bajo una sola unidad operativa. La renovación consolida más 15 años de trabajo conjunto orientado a fortalecer la inserción de los pequeños productores en la cadena láctea.

El programa entrega asesoría técnica personalizada, apoyo en gestión predial y articulación de fondos concursables para la tecnificación en infraestructura y equipamiento predial.

Actualmente, un equipo de 15 profesionales —veterinarios, agrónomos y especialistas en nutrición animal y gestión económica predial— diseña planes de trabajo según las brechas detectadas en cada subgrupo de productores.

“Este convenio confirma algo que hemos visto en la práctica durante 15 años: cuando a un productor se le entregan las herramientas correctas, no solo mejora sus indicadores técnicos, también cambia la forma en que gestiona su predio. El aumento de producción y calidad de leche registrado, es la evidencia de que la agricultura familiar campesina puede participar con los mismos estándares que el resto de la industria” Lionel Mancilla Lausic, gerente general de COLUN

A lo largo de estos años, el programa ha generado avances concretos y sostenidos en aumento de producción y calidad de leche. Destacando la mejora en los sólidos lácteos, tanto en grasa como proteína, obteniendo estándares altamente competitivos en la industria.

Asimismo, existen productores que se distinguen por la producción de leche de calidad premium y la adopción de certificaciones relevantes tanto como el Programa de Planteles Animales bajo Certificación Oficial (PABCO), Grass Fed, certificado por LSQA y Bienestar animal, certificado por Certified Humane. Lo cual refleja el compromiso permanente con la calidad y las buenas prácticas.