“Road to Zero”: ¡Juega y conviértete en un Cero Champion!

En la lucha contra el cambio climático, el verdadero enemigo a combatir es la ignorancia. Hay muchas tareas que hacer para bajar las emisiones de Dióxido de Carbono en el planeta, por eso es importante aprender nuevas formas de enfrentar este desafío global.

Qué mejor que aprender jugando con amigos, con la posibilidad de recibir interesantes premios. Por eso, si tienes de entre 14 a 25 años, inscríbete en el juego “Road to Zero” de Play Energy, completa las misiones y gana numerosas gift-cards.

¿Podrás alcanzar el impacto cero y hacer que tus amigos hagan lo mismo? ¡INSCRÍBETE AHORA! Estudiantes y profesores pueden participar.

¿Cómo jugar “Road To Zero”?

Cada misión completada en Road to Zero representará un paso hacia adelante en la adquisición de competencias y conocimientos sobre energía renovable y el cambio climático. Jóvenes de entre 14 y 25 años de Italia, Brasil, Colombia y Chile estarán participando en esta tarea global.

En “Road To Zero” de Play Energy también participan los profesores y/o tutores de los jóvenes inscritos. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de material gratuito para descargar basado en el mismo juego, para que así, puedan acompañar a sus estudiantes mientras aprenden en Play Energy Road to Zero.

Road to Zero tiene 30 desafíos que deben ser completados de manera digital hasta el 15 de marzo de 2024.

¡Son muchas misiones las que puedes realizar para disminuir tu huella de carbono! Y cada misión aumentará tu conciencia acerca de la sostenibilidad.

Aquí algunas cosas que debes saber:

Cada jugador tiene una puntuación que representa la emisión media de CO2 producida por cada persona y los objetivos para llegar a cero, individualmente y también como comunidad, realizando y completando misiones para reducir puntos. Mientras más jugadores participen activamente en la comunidad, los jóvenes aprenderán formas sostenibles de abordar el cambio climático, convirtiéndose en embajadores de esta nueva forma de actuar. El juego está pensado como un desafío colectivo que aumenta la conciencia sobre los temas ambientales y guiando hacia soluciones individuales y colectivas bajo términos como el compromiso, la cultura ecológica o la sostenibilidad. La participación activa de los inscritos permitirá acabar con la ignorancia y avanzar hacia el objetivo común de un futuro más sostenible alcanzando el impacto cero. El juego proporciona una experiencia “cinematográfica”, buscando que los players entiendan y proyecten Road to Zero como si fuese una serie de televisión. Al terminar cada misión, se pedirá que se cargue una prueba con sus respectivas instrucciones. Al pasar el desafío, el jugador puede ganar una gift card.