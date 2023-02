Pese a fuerte baja en los valores de las bencinas, Chile es el segundo país de la región con los mayores precios

Las bencinas completan ya más de dos meses de caídas consecutivas y por ello, la de 93 octanos se ubica por debajo de los $1.300 promedio en 15 de las 16 regiones del país.

La entrada en vigencia del nuevo Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) generó un cambio en la forma en que se traspasarán los precios a los consumidores. Ahora, el ajuste se realizará cada tres semana. Esto llevó a que las bajas en los precios de los combustibles fueran más fuertes. De hecho, la semana pasada, los precios cayeron $21,3 por litro para la de 93 octanos y de $28,2 litro para la de 97 octanos.

Pero pese a este descenso que han mostrado los combustibles, el precio de la comercialización en el país se mantiene dentro de los más caros de la región. De acuerdo a un informe de Clapes-UC, al realizar la comparación de los precios de la gasolina en los distintos países se observa que Uruguay es el país que registra los precios más altos en la región durante el último año. En mayo, por ejemplo, este país la bencina de referencia, en este caso la de 93 octanos, tenía un costo de US$1,9 dólares por litro. Le seguía Canadá con US$1,55 por litro y Brasil con US$ 1,4 por litro. Mismo nivel tenía Perú con US$1,4 por litro y Paraguay con US$1,4 por litro. En el sexto lugar asomaba Chile con US$1,3 por litro.

No obstante, ahora, al comparar los precios en enero de 2023, Chile sube al segundo lugar con un precio de US$ 1,4 por litro detrás de Uruguay. Ambos países no son productores, como sí lo son otros en la región.

De igual manera, dice el informe, en el otro extremo del ranking se encuentran países en los cuales prácticamente el precio bajo durante toda la observación del periodo. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia son países donde el precio de la gasolina estuvo entre los más económicos por litro expresados en dólares.

Luis Gonzáles, Coordinador Económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC sostiene que “es importante mencionar que estos precios también se ven afectados por los sistemas cambiarios de los países que en algunos casos como Ecuador son economías dolarizadas lo mismo que El Salvador”.

Asimismo, el experto añade que “las diferencias en el grado de poder adquisitivo de las economías, la condición de producción o no de petróleo y las capacidades de refinación, existen diferencias en política económica que aplican las autoridades en cada país. Ya sea con la mayor o menor injerencia en el precio final de impuestos o subsidios a los combustibles”.