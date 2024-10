“Se equivocaron”: Boric insiste en que “vamos a crecer significativamente más de lo proyectado por (...) destacados economistas”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó este miércoles una crítica a los economistas y a distintos sectores políticos por no reconocer los avances del gobierno en materia económica, llamando a tener una mayor confianza en el país, en la versión 2024 del Encuentro Nacional del Agro (Enagro) organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

“El año pasado se decía que este año Chile iba a crecer con suerte al 1,5%. Vamos a crecer al 2,7%. Podríamos más. Nos gustaría más. Vamos a crecer significativamente más de lo que se había proyectado de parte de destacados economistas y los diarios afines. Se equivocaron. No reconocen que se equivocaron, pero no importa, no se trata de eso. Pero noten que podemos superar los pronósticos”, declaró Boric.

Aludiendo a la noticia de este martes, de que S&P mejoró la perspectiva, de Negativa a Estable, de la clasificación de riesgo de Chile, el mandatario indicó que “esa es una buena noticia respecto a la trayectoria fiscal de nuestro país, porque nuestro ministro de Hacienda da garantías y ha hecho una tremenda pega junto con todo su equipo y la directora de Presupuestos. Sin embargo, pareciera que en algunos sectores nada de esto vale”.

“Yo no les digo que aplaudan el gobierno, pero sí que los hechos se reconozcan y que tengamos más confianza en el futuro. Yo me revelo contra el pronóstico de que Chile en la próxima década sólo va a crecer un 2%”, añadió.

Para poder avanzar en esa línea, el Boric destacó el proyecto que reduce los tiempos de los permisos, una de las mayores críticas del empresariado. “Es un nudo que cuesta mucho desatar y que ha dificultado y demorado mucho la inversión. Le pusimos como meta al ministro Grau, quien se comprometió, sacar adelante el proyecto para la racionalización de los permisos. Logramos aprobarlo de manera casi unánime en la Cámara de Diputados, donde es difícil lograr acuerdo”, relató.

“Ahora está en el Senado. Nuestro objetivo, lo digo públicamente para que nos ayuden en esto, es despachar esta ley en enero, antes del receso legislativo de febrero”, sostuvo, pidiendo la colaboración de la Cámara Alta para sacar adelante la ley.

“Hay brotes verdes en cuanto al crecimiento y tenemos buenas razones para mirar el futuro con optimismo. Vamos a seguir cumpliendo en nuestros compromisos con el agro, tal como lo hemos hecho hasta ahora, y no nos vamos a conformar porque sabemos que Chile puede más (...) Para seguir progresando cada uno tiene que hacer su parte en colaboración”, señaló.

Las declaraciones de Boric se dieron luego de la inauguración del evento, encabezada por el presidente de la SNA, Antonio Walker, quien realizó una serie de propuestas para poder ayudar a los sectores más rezagados de la industria como las carnes rojas, los vinos y los granos, además de otras relacionadas a la sequía. La SNA ha trabajado de la mano con el Ministerio de Agricultura. Incluso Walker bromeó en el evento señalando que casi eran uno de los servicios de la cartera.

En ese sentido, Boric valoró que Walker destacara en su discurso los aspectos positivos de la industria y el planteamiento de colaboración en aquellos aspectos difíciles con el Estado. “Ojalá eso sea contagioso con otros gremios”, manifestó, luego de la polémica entre el Ministerio del Trabajo y gremios por la negociación ramal, como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien se restó de la mesa de diálogo previa al respecto, y otras asociaciones de Pymes, que se han mostrado en contra del proyecto de ley que está en elaboración.