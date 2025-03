Senador Flores se suma a las críticas contra ministro Valenzuela y apunta a que debe dejar el cargo

“Aquí dejémonos de llorar, las municipalidades tienen más plata porque con el royal minero le metimos plata a los municipios rurales”.

Esas fueron las palabras que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, utilizó para referirse a la implementación de tecnologías de televigilancia para estas zonas.

Sus dichos no pasaron desapercibidos y desataron un ola de críticas. Y, aunque luego ofreció disculpas, algunas voces han sugerido que debe dejar el cargo.

Así lo transmitió el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), quien en conversación con Radio Duna, acusó que “es tremendamente sorprendente lo que hizo el ministro de Agricultura (...) Una autoridad en vez de ponerse del lado de la gente, entender su dolor, su temor, se mofe de ellos o los critique diciéndoles que no sigan lloriqueando, eso es una ofensa y es una ofensa que nadie puede hacer ante el dolor y el temor, nadie, mucho menos la máxima autoridad de un gobierno que tiene como única función apoyar al mundo rural”.

“Las disculpas las ofreció después que varios le pidieron que dieran disculpas y él jamás se disculpó. A lo más se acercó un poquitito a lo que es una respuesta decente en términos de decir, ‘mire fue desafortunada’, qué costaba decir, ‘sabes que mal la embarré, me equivoqué, lo siento, les pido disculpas, lo que ha pasado es inaceptable y entre todos tenemos que buscar una solución’”, aseguró.

“Eso, dicho al minuto siguiente después de haber metido las patas tal vez podía haber quitado una rabia que se empezó a acumular, no solamente por lo que dijo, sino que por la respuesta que vinieron después, donde claramente nunca reconoció esa tremenda ofensa que le hizo al mundo rural”, agregó.

FOTO: DEDVI MISSENE

“Una autoridad que resuelve con honor dice ‘yo no puedo seguir representando al campo porque lo que resta del gobierno, donde yo vaya, me van a enroscar lo que dije’. Hay cosas que no se pueden olvidar con facilidad, si esto no es un lloriqueo, pues esto es el desplazamiento de organizaciones criminales hacia el mundo rural que los ven hoy día vulnerables”, sostuvo.

“Entonces, por dios, yo creo que el ministro metió las patas, y lo que debería hacer es decir ‘sabes qué más, yo en esto no puedo seguir y me buscaré otra cosa que hacer’”, cerró el senador DC.