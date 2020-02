La nueva vida de Carlos Ghosn en el exilio

Cuando el anochecer se asentó sobre la capital del Líbano, Carlos Ghosn se sentó en la esquina trasera de un restaurante con poca luz a pocos pasos de su casa. Se acercó un camarero. En árabe, el Sr. Ghosn ordenó un espresso.

Un guardaespaldas, después de mirar el lugar, desapareció. Varios grupos de empresarios libaneses hablaron en voz baja cerca, prestando poca atención al ex titán de los autos que había aparecido en los titulares mundiales semanas antes al escapar del arresto domiciliario en Tokio y huyendo de Japón después de colarse en un avión privado en una gran caja negra.

La nueva vida de Ghosn en el Líbano, dijo entre sorbos de espresso, es una de las restricciones. No puede abandonar el país donde creció sin correr el riesgo de ser arrestado, y la crisis bancaria del Líbano ha obstaculizado su acceso al efectivo. A veces, las protestas callejeras han hecho que incluso moverse por la ciudad sea un desafío.

Y siempre está al acecho de Nissan o de las autoridades japonesas que lo podrían estar siguiendo.

"Me han dicho que necesito protegerme", dijo. “Incluso en el edificio frente a mi casa, los japoneses vinieron a alquilarlo. No sé cuáles son sus intenciones. La gente me dice que muchos japoneses vienen, toman fotos y observan”.

Su vida de rayuela alrededor del mundo en un jet privado, él sabe, ha terminado. Su enfoque principal en estos días es montar su contraataque contra los cargos que, como jefe de la alianza de fabricación de automóviles entre Renault SA y Nissan Motor Co., malversó el dinero de la compañía y ocultó la compensación. "Estamos hablando de luchar por mi reputación, luchar por mi legado y luchar por mis derechos", dijo. "Nunca he estado tan motivado como lo estoy hoy".

Cuando se le preguntó si tenía algo por lo que disculparse tras su fuga, sus ojos se entrecerraron. "¿Disculpa por qué ...?" él dijo. "¿Para quien? Nissan? ¿Renault?

El regreso del Sr. Ghosn a la patria que dejó cuando era adolescente es un extraño giro del destino para un ejecutivo que durante mucho tiempo se consideró un ciudadano del mundo, acumulando hogares y pasaportes en múltiples continentes. Sus cuatro hijos crecieron entre París y Tokio antes de estudiar en la Universidad de Stanford. Ninguno de ellos habla árabe.

"Desde que comencé a trabajar, este es el período más largo que pasé en el Líbano", dijo Ghosn.

Hoy, el país que una vez puso su cara en un sello postal es azotado por violentas protestas que exigen el derrocamiento del establecimiento libanés. "Carlos Ghosn es uno de ellos", dijo Ahmad Jammoul, un estudiante de 21 años que marchó en una protesta reciente.

Una portavoz del Sr. Ghosn respondió que "no es parte del establecimiento libanés, no tiene un rol político en el país y no planea tener ninguno".

El momento de su regreso no ha ayudado. El Sr. Ghosn montó una costosa operación de escape, alquilando un avión privado para salir de Japón de contrabando en una caja de equipos de audio y perdiendo cerca de $ 15 millones en dinero de fianza, mientras Líbano estaba en medio de una crisis financiera.

Los costos de endeudamiento del Líbano se dispararon cuando los inversionistas huyeron de su mercado de deuda soberana. Los bancos, los principales tenedores de bonos libaneses, han respondido a una crisis de efectivo restringiendo el acceso de los clientes a su dinero, incluidas las cantidades que pueden transferirse al extranjero. El Sr. Ghosn está consultando al agente de Hollywood Michael Ovitz sobre la venta de su historia para cine y televisión, y ha dicho a sus amigos que podría ayudarlo a financiar su batalla legal.

Las últimas protestas comenzaron en octubre, luego de que el gobierno propusiera un impuesto a WhatsApp, la popular aplicación de mensajería. Se volvieron violentos a medida que crecía la ira hacia la clase política del país, a quien la gente culpa por la economía en colapso.

"Este pensamiento de que no hay solución para los problemas en Líbano, no lo compro", dijo Ghosn. "Hay una solución. Pero la solución en papel es quizás del 5%, pero luego es el 95% de ejecución. Igual que las empresas.

Walid Jumblatt, legislador en el centro de la política libanesa, ha pedido que Ghosn sea nombrado ministro de energía del país. El Sr. Ghosn dijo que no le interesa y que se mantiene alejado de la política sectaria del Líbano.

Por primera vez en décadas, el Sr. Ghosn tiene tiempo en sus manos. Él y su esposa han estado organizando cenas para amigos dentro de su mansión de Beirut. Se ha vuelto a conectar con compañeros de clase de la infancia, visitando antiguas guaridas, esquiando y caminando en las montañas. El martes, él y su esposa escucharon a la Orquesta Filarmónica Libanesa tocar la Sinfonía n.º 5 de Beethoven.

"Necesito recuperarme", dijo. "Físicamente, los 14 meses en Japón han sido un desafío".

Una tarde el mes pasado, llevó a su hijo de 25 años, Anthony, por primera vez a visitar el departamento donde creció. Está en un barrio de clase trabajadora que rodea las ruinas de una iglesia del siglo quinto. Una fortaleza de la comunidad cristiana maronita, el vecindario ha cambiado poco desde que se fue.

El dueño de un café de 64 años intentó acercarse al Sr. Ghosn pero fue detenido por su guardaespaldas. Se identificó como un primo lejano. El guardaespaldas retrocedió.

"Bienvenido a Líbano", dijo el hombre, explicando al Sr. Ghosn que estaban conectados por matrimonio a través de un pariente lejano.

¿Dónde estaba ese pariente ahora? Preguntó el señor Ghosn. El hombre señaló un edificio de apartamentos al otro lado de la calle de la casa de la infancia del Sr. Ghosn.

El Sr. Ghosn nació en Porto Velho, Brasil, en la selva amazónica, de padres libaneses.

Su padre, Georges Ghosn, llevó a la familia de regreso al Líbano cuando el Sr. Ghosn tenía 6 años. Alrededor de ese tiempo, Georges Ghosn fue arrestado por su participación en el asesinato de un sacerdote que recibió dos disparos, uno en la cabeza.

La policía dijo que Georges y el sacerdote habían estado contrabandeando diamantes y moneda extranjera, informó el principal diario en idioma francés del Líbano en ese momento. El padre del señor Ghosn admitió el tráfico, pero sostuvo que no apretó el gatillo en el tiroteo, dijo el periódico. Su sentencia fue conmutada por 15 años de trabajos forzados luego de que un tribunal dictaminó que el asesinato no fue premeditado.

Georges salió temprano de la cárcel, cuando el Sr. Ghosn tenía 16 años. Cuatro meses después fue atrapado con alrededor de $ 35,000 en efectivo falsificado, informó el periódico del Líbano. Fue sentenciado a tres años más en prisión.

El Sr. Ghosn se negó a comentar sobre su padre. El encarcelamiento de su padre fue un episodio doloroso para él, dijo una persona que le habló al respecto. "Es un crédito para él que lo haya superado", dijo esta persona.

En una autobiografía de 2003, Ghosn describió a su padre como un maronita devoto que se trasladó entre Brasil y Líbano para trabajar. El libro no mencionó su encarcelamiento.

El Sr. Ghosn escribió que el Líbano en esos días era "la Suiza de Medio Oriente", un centro financiero bañado por el sol que atraía a turistas de todo el mundo.

Su madre lo envió a una escuela jesuita privada, Notre Dame de Jamhour, donde era un alumno estelar con una racha rebelde.

Elie Gharios, un amigo de la infancia, dijo que él y el joven Carlos una vez fueron suspendidos por escribir "con los viejos" en pintura roja al lado de la escuela de 170 años. El futuro ejecutivo de automóviles a menudo estaba rodeado de otros muchachos que seguían todas sus órdenes, recordó Gharios.

En 1971, el Sr. Ghosn se graduó de la escuela secundaria y se mudó a París para continuar su educación. Fue en Francia que sus compañeros comenzaron a usar una pronunciación occidental de su nombre, con una "g" dura y una "s" silenciosa de una manera que rima con "cono". En árabe, el nombre suena más como "Ho-ssun".

Cuando la carrera de la industria automotriz del Sr. Ghosn despegó, rara vez visitaba Líbano. Su primer trabajo importante como gerente joven en el fabricante de neumáticos Michelin fue en Brasil. Las personas que lo conocen de ese período dicen que no miró hacia atrás.

En 2008, compró una gran participación en un viñedo en el Líbano. Unos años más tarde, después de un divorcio en 2012, se casó con su segunda esposa, Carole. Ella venía del mismo barrio maronita en Beirut.

En 2012, Nissan compró para el uso del Sr. Ghosn una villa en el barrio Ashrafieh de la ciudad, un vecindario de mansiones señoriales y edificios de apartamentos que le habían dado a la ciudad su antiguo apodo, el París del Medio Oriente. Nissan pagó alrededor de $ 9.4 millones, luego gastó otros $ 7.6 millones para renovarlo. Carole Ghosn supervisó el trabajo, que incluía pintar el exterior de rosa y excavar dos sarcófagos antiguos ahora visibles debajo de un piso de vidrio que conduce a la bodega de vino.

El arresto de Ghosn en noviembre de 2018 marcó el comienzo de un tira y afloja de un año contra el sistema de justicia japonés. Después de pasar meses en prisión, a menudo en confinamiento solitario, fue asignado a vivir en un departamento de Tokio con vigilancia por cámara y una orden judicial que prohíbe el contacto con su esposa, luego fue trasladándose entre el Líbano y la ciudad de Nueva York.

Saltar bajo fianza y huir al Líbano reunió al Sr. Ghosn con su esposa y le dio un poco de libertad. La Interpol emitió un "aviso rojo", indicando que era buscado por Japón para su extradición. Pero el Líbano no extradita a sus ciudadanos, lo que significa que es poco probable que Ghosn regrese a juicio en Japón.

El fiscal jefe adjunto de Tokio, Takahiro Saito, dijo en una declaración escrita que Ghosn "no quería someterse al juicio de los tribunales de nuestra nación y trató de evitar el castigo por sus propios crímenes".

Nissan había cambiado las cerraduras de la villa de Beirut después de su arresto, pero un tribunal libanés ordenó a la compañía entregar las nuevas llaves a Carole Ghosn mientras el tribunal revisa el asunto. Nissan está tratando de desalojar a los Ghosns, y los Ghosns están tratando de comprar la casa de la compañía.

Después de bajar de un avión alquilado en Beirut el 30 de diciembre, el Sr. Ghosn comenzó a sentar las bases para su nueva vida. Inmediatamente visitó al presidente de Líbano, que no había sido advertido de los planes de escape de Ghosn, según personas familiarizadas con el asunto. Su abogado libanés, que tiene amplios contactos políticos en Beirut, llamó a políticos y editores de periódicos para evaluar su apoyo a la decisión de Ghosn de refugiarse en el Líbano.

El Sr. Ghosn ha estado montando su campaña legal y de relaciones públicas contra Nissan y el gobierno japonés con el entusiasmo que una vez llevó a dirigir Nissan-Renault. Varias veces a la semana, lleva un automóvil a la oficina de su abogado libanés en el centro de Beirut.

La firma le proporcionó una pequeña oficina en la esquina con vista a una escuela y una iglesia. Utiliza una sala de videoconferencia al lado para hablar con sus otros abogados y asesores de relaciones públicas en Tokio, París y Nueva York.

"Tengo que cuidarme", dijo. "No tengo que ocuparme de todas estas empresas. Trabajo con un grupo de personas más restringido. Han pasado por muchas batallas, pero con personas con las que realmente puedo contar ".

Ha presentado una demanda contra Renault alegando que el fabricante de automóviles francés le debe un pago de pensión de € 250,000 ($ 270,000) después de renunciar como presidente y director ejecutivo mientras estaba dentro de una cárcel de Tokio. Sus abogados presentaron una demanda en un tribunal de Amsterdam alegando que Nissan y Mitsubishi Motors lo despidieron injustamente como director de la empresa conjunta holandesa de las compañías. Los abogados que representan a la empresa conjunta han dicho que el despido del Sr. Ghosn estaba justificado.

"Es una pelea desequilibrada", dijo. "Las empresas tienen bolsillos profundos".

Los funcionarios libaneses le han pedido al Sr. Ghosn que no diga nada que pueda crear tensión entre Beirut y Tokio. Eso significó atenuar su primera aparición pública desde su fuga: una conferencia de prensa el 8 de enero en la que reprendió a Nissan y al sistema de justicia japonés.

El Sr. Ghosn había considerado criticar al gobierno japonés y acusar a los funcionarios de conspirar con Nissan en su caída, según personas familiarizadas con el asunto. Los fiscales de Nissan y Japón negaron haber conspirado para derribar al Sr. Ghosn. Los fiscales dijeron que llevaron a cabo su propia investigación.

En la víspera de la conferencia de prensa, funcionarios libaneses le pidieron que se abstuviera de atacar a funcionarios japoneses, dijeron estas personas. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón dijo que antes de la conferencia de prensa, el embajador de Japón en el Líbano le había dicho al presidente del Líbano que la "salida ilegal de Japón y su llegada al Líbano es profundamente lamentable y el gobierno de Japón nunca puede pasarla por alto".

Los funcionarios del gobierno libanés no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En el Líbano, es un delito para un ciudadano privado dañar las relaciones del Líbano con otro país.

"No haría nada más que razonable para poner en peligro la relación entre los países", dijo más tarde el Sr. Ghosn.

El Sr. Ghosn también usó la conferencia de prensa para tratar de calmar una controversia separada. Un grupo de abogados solicitó a un tribunal libanés que arrestara al Sr. Ghosn por un viaje que hizo a Israel en 2008 cuando era CEO de Renault. Los ciudadanos libaneses tienen prohibido visitar ese país porque los dos estados todavía están técnicamente en guerra.

El equipo legal del Sr. Ghosn respondió a la petición en la corte diciendo que hizo la visita como jefe de una compañía francesa y que no debería ser procesado.

Dirigiéndose a las cámaras de televisión en árabe, Ghosn emitió una nota de contrición. “Por supuesto, me disculpo por la visita, y me conmovió mucho que el pueblo libanés se haya visto afectado”, dijo. “Lo último que quería hacer era lastimar al pueblo libanés”.