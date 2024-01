Andrea Repetto y Vittorio Corbo llaman a bajar los niveles y tendencia de la deuda para estar preparados en caso de una crisis

Los economistas Andrea Repetto y Vittorio Corbo alertaron sobre la necesidad de reducir el nivel de la deuda para prepararse si la economía enfrenta un nuevo impacto, local e internacional. Los expertos también apuntaron la necesidad de reducir el déficit fiscal para avanzar en la sustentabilidad del gasto del fisco y tener mejores condiciones económicas de cara a necesitar gastar más recursos.

“Hemos tenido un problema porque cada vez que hay un shock grande no hay ningún procedimiento y ninguna responsabilidad en volver a la regla. Entonces esto uno va acumulando la deuda (...) Lo que necesitamos hacer nosotros en ese caso es preocuparnos del nivel de deuda para poder hacer frente a cualquier emergencia”, dijo Corbo en el marco de un seminario del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

De esta forma, el expresidente del Banco Central apuntó que el aumento de la deuda le genera un impacto negativo a la deuda y que es importante abordar el tema ahora que “hay un poco más de tranquilidad, desde el punto de vista de que no hay nos estamos enfrentando a un shock”.

Mientras que, la directora de la Escuela de Gobierno de la UC apuntó que las alertas no se basan en el nivel de la deuda, sino que en su trayectoria al alza. “Significa que vamos a tener que dedicar más de los recursos fiscales a pagar intereses. Esto, en el caso de una crisis donde quizás no tengas el colchón suficiente como para poder enfrentarla”.

Además, la economista alertó que la poca capacidad de endeudamiento y la tendencia a aumentar esta obliga a no dar sustentabilidad al gasto fiscal.

Ante esto, los economistas valoran que las indicaciones Ley de Responsabilidad Fiscal para tratar de revertir la tendencia al aumento sostenido de la deuda del país.

“Si la regla está bien formulada, en promedio, deberíamos ser capaces de cumplirla”, dijo Repetto, quien agregó que esta regla debe tener la capacidad para hacer frente a un aumento de la deuda de forma excepcional, como son las crisis.

Además, la economista apuntó a las presiones que genera en el gasto fiscal el hacer políticas públicas donde su financiamiento no es sustentable. “Hay gastos nuevos que no necesariamente fueron financiados. Yo estoy con el ministro, la PGU no estuvo completamente financiada desde el inicio y además en el apuro nos saltamos varios de los pasos que había que hacer”, dijo Repetto a modo de ejemplo. Otro caso fue la gratuidad de la universidad.

Por otro lado, Corbo llamó a que las indicaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal puedan salir adelante en el corto plazo: “Yo celebro que estemos ahora pensando en este proyecto, pero me preocupa porque veo que está durmiendo hace mucho tiempo.