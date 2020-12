Asipes y firmas pesqueras están preocupadas ante nuevos cuestionamientos a la ley de Pesca

El manto de dudas que hoy existe respecto de la normativa que rige al sector pesquero es un tema que preocupa a la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes. El gremio, presidido por Macarena Cepeda, y que reúne a las compañías que operan en la zona centro sur del país, está mirando con expectación el debate que busca anular la llamada “ley Longueira”, idea que fue aprobada a fines de noviembre por la Cámara de Diputados y que hoy vuelve a estar en la palestra luego del dictamen del Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago, de declarar culpable de cohecho y fraude al fisco al exsenador Jaime Orpis en el marco del caso Corpesca.

Por eso en los últimos días, Macarena Cepeda y su equipo han estado monitoreando, junto con los ejecutivos de las pesqueras de la zona, el tenor que está tomando la nueva discusión que se está abriendo en torno a la ley de Pesca.

Según indican ejecutivos de la industria pesquera, el debate puede seguir escalando y elevarse hasta un nivel constitucional. Es que los privados están seguros de que los derechos pesqueros serán uno de los puntos que puedan ser parte de la nueva Constitución. “El que se diga que la Ley de Pesca tiene un pecado de origen, les hace mucho más fácil sumar adeptos para anular la ley, pero ese argumento no es válido, porque se está generalizando un pecado, cuando solo hay dos parlamentarios que están siendo condenados”, explica un ejecutivo del sector. Esto, añade la fuente, porque en el caso Asipes, la fiscalía decidió no perseverar en la investigación y la causa fue cerrada en octubre pasado, sin culpables. Desde Asipes confirmaron el hecho y señalan que hoy se sienten tranquilos, ya que efectivamente no se pudo probar ningún delito contra el gremio, que en el momento en que se tramitó la normativa pesquera era presidido por Luis Felipe Moncada.

“Estuvimos sujetos a una investigación que duró varios años, estuvo a cargo de dos fiscales y finalmente se cerró sin sentencia, sin ningún delito y sin ningún formalizado. Tras el término de este proceso estamos tranquilos y orientados a seguir colaborando para que la actividad pesquera se desarrolle de manera sustentable”, sostienen desde Asipes.