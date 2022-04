Avanza proyecto del gobierno para nuevo retiro de AFP: diputados de la Comisión de Trabajo lo despacharon a Hacienda

A toda máquina avanza la tramitación del proyecto alternativo de retiro del 10% de las AFP que ingresó este martes el gobierno al Congreso, que contempla un giro más acotado, básicamente enfocado al pago de deudas.

Este martes los diputados de la Comisión de Trabajo votaron casi por completo el proyecto, ya que aprobaron todo con excepción del primer artículo que quedó pendiente para la sesión de este miércoles. Y eso finalmente quedó zanjado esta mañana, pues terminaron de votar todo.

Aunque los diputados ingresaron más de dos docenas de indicaciones, ellas fueron declaradas inadmisibles, por lo que solo siguieron adelante las que ingresó el gobierno, las cuales fueron aprobadas. Algunas de ellas apuntaba a temas de forma, y otras a cosas más de fondo.

Con todo, luego de que los diputados despacharon el proyecto, la iniciativa comenzó a ser tramitada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, presentaron el proyecto a los diputados.

También acudió el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para exponer a los diputados sobre la flexibilización de requisitos para acceder al seguro de cesantía que propone el gobierno en el mismo proyecto.

Los cambios

El artículo que había quedado pendiente para ser votado este miércoles en la Comisión de Trabajo, detalla todo lo referido a los seis casos en los cuales se puede acceder a este retiro acotado, donde se establecían las siguientes causales, con este orden de prelación: se puede recurrir primero para pagar deudas por pensiones alimenticias; luego para el pago de deudas de salud; aumentar ahorros para postular a subsidios a la adquisición de la primera vivienda; pago de deuda hipotecaria de primera vivienda de hasta UF 4.000; pago deuda servicios básicos; y otras deudas financieras con entidades bancarias y no bancarias.

Sin embargo, uno de los cambios que aprobaron esta mañana los parlamentarios, precisamente luego de algunas críticas que habían levantado diputados el día anterior, es que se elimina el orden de prelación que había establecido el Ejecutivo para efectuar el giro en las seis causales, y ahora se definió que solo tienen preferencia las deudas por pensiones alimenticias. Esa fue una de las indicaciones que ingresó el gobierno.

Por otro lado, cabe recordar que durante este martes hubo consultas de diputados de oposición, respecto de un punto que establecía el proyecto para algunos casos de retiro, por ejemplo en el pago de deudas de salud y de servicios básicos, donde la iniciativa contemplaba que al retirar, no podrá ser “imputado el pago de multas, intereses, u otros gastos asociados, los que se considerarán extinguidos por el solo hecho del pago a que se refiere esta ley, en proporción al monto pagado”.

Sobre ello, este martes la subsecretaria Segpres, Macarena Lobos, dijo que “estamos revisando ese aspecto”. Y este miércoles la subsecretaria llegó con una indicación sobre este tema, que terminó siendo aprobada. Lobos ahí recordó que surgió en el debate el tema del tratamiento que se le daba a multas e intereses que se extinguían de pleno derecho, cuestión que habían incorporado siguiendo la norma de repactación de servicios básicos.

“Surgió la duda sobre esto, nosotros estamos siendo más restrictivos ahora, estamos eliminado eso y dando un tratamiento uniforme respecto de cada uno de los pagos en materia de reajustes y multas, y estamos incorporando (...) que todas las deudas solo pagarán reajustes e intereses por mora, sin que en ningún caso puedan aplicarse los intereses penales, multas u otros recargos asociados. Y haciendo eso de manera uniforme para el total de los literales y deudas que están incorporados en el numeral uno”, comentó la subsecretaria.

Otro de los temas que se aprobó, es que las deudas de salud por las cuales se podrá solicitar el retiro también tienen que estar vencidas al 31 de marzo de 2022.

Por otro lado, los diputados solicitaron poder incorporar entre las causales para retirar, a personas que quieran pagar arriendos de sus viviendas, pero el gobierno señaló que no existe un registro nacional sobre arriendos, por lo que no se podría incorporar algo así. “En este momento no es posible generar información fidedigna respecto de todos los arriendos del país”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

De todas maneras, desde el Ejecutivo también se mostraron disponibles a avanzar hacia un punto intermedio, para evaluar si se puede implementar algo de ese estilo para casos que están judicializados.

En paralelo, hubo diputados que también pidieron incorporar otro tipo de pagos, como internet, telecomunicaciones o TAG. Pero sobre ello no se votaron cambios.

En total, el proyecto establece el plazo de un año para pedir este retiro acotado de fondos. El giro se solicita en la AFP adjuntando los antecedentes que acrediten la deuda a saldar, y los datos de la entidad acreedora. Luego, las AFP deben informar a dichos acreedores dentro de 15 días sobre la petición de este retiro que hizo el afiliado para saldar la deuda.

Ahí, las AFP traspasan de forma directa el monto a la institución financiera. No pasa por manos de las personas, con excepción del retiro por deudas en pensiones alimenticias, que va para el bolsillo. Además, la ley entra en vigencia al mes siguiente del día en que se publique.