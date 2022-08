Blumar reporta incremento de ganancias e ingresos en el primer semestre

Continúa la temporada de resultados corporativos de las empresas que operan en Chile. Blumar, compañía pesquera y salmonera, reportó ganancias por US$ 44 millones al cierre del primer semestre, lo que significa un crecimiento de 83% con respecto al mismo lapso del ejercicio anterior.

En tanto, entre abril y junio de 2022, la firma alcanzó utilidades por US$ 26,6 millones, lo que representa una variación positiva de 24,1% versus el mismo período del año anterior.

Con respecto a las ventas, los ingresos consolidados en lo que va del año muestran una variación positiva, alcanzando a US$ 334,8 millones, donde el crecimiento en ventas estuvo impulsado -de acuerdo a un comunicado de la empresa- por un incremento de 13% del segmento de pesca. Asimismo, en el análisis del mix de ventas, Blumar dio cuenta de que el negocio acuícola representó un 52% de los ingresos, en tanto que el área de pesca un 48%.

“Los resultados muestran que tanto el área de pesca como la de salmones están cumpliendo con los objetivos y que nuestros productos están atrayendo a los consumidores de diversos mercados, reflejando que el vínculo entre nuestra estrategia de sostenibilidad y la de negocio ha sido exitoso. Las innovaciones que hemos desarrollado en el segmento acuícola y el foco en la recuperación del jurel nos han permitido tener una propuesta sólida que se adapta a las exigencias de los consumidores”, explicó el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín.

En relación al jurel, la firma señaló que un 86% de la pesca se destina a consumo humano, siendo África su principal destino. “El jurel representa un 16% de nuestros ingresos y creemos que hay un mercado potencial muy relevante, por eso este año certificamos la cadena de custodia de este pescado bajo el estándar internacional de MSC, que nos permite ingresar, por ejemplo, al mercado europeo”, indicó Balbontín.

A medida que han disminuido las restricciones derivadas de la pandemia, también se ha ido recuperando el segmento acuícola de la empresa. Lo anterior, dado que los principales canales de comercialización, como hoteles y restaurantes se han ido reactivando, lo que, junto con un aumento del precio en los mercados internacionales, han permitido una recuperación de las cifras de este negocio respecto a los últimos años.

“Queremos seguir creciendo a través de la exportación de un salmón de estándar mundial y sostenible, por eso recientemente lanzamos la línea Laguna Blanca, que es un salmón producido en Magallanes, sin uso de antibióticos en el ciclo productivo, que se suma a nuestra otra marca propia de delivery, Oshen Salmón, y que en conjunto nos permiten atender el segmento delivery de mercados exigentes con productos con un elevado estándar de sostenibilidad”, expresó el ejecutivo.

Crecimiento de márgenes y EBITDA

El Ebitda, preajuste fair value, también registró un crecimiento en el segundo trimestre, ya que con US$ 51,8 millones anotó un crecimiento de 26% en comparación al mismo trimestre del año anterior. Con esto, el indicador llegó a US$ 81,8 millones durante el primer semestre, lo que significa un crecimiento de 62% respecto a 2021, siendo el segmento pesca el que exhibe un mayor aporte con US$ 62 millones, que representa casi un 76% del total.

Por otro lado, la empresa pesquera y salmonera registró asimismo un crecimiento de 55% en los márgenes brutos, alcanzando US$ 103,6 millones, lo cual refleja un mejor desempeño y eficiencia en ambos segmentos.

“Durante este año, hemos logrado retomar el crecimiento tras un período de pandemia que nos desafió en diferentes sentidos. Hoy, vemos un mayor dinamismo en los principales mercados de destino, y la oferta que tenemos para ellos, a través de productos saludables y sustentables, nos permite aprovechar de mejor forma este momento y prepararnos para períodos de mayor complejidad”, puntualizó el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín.