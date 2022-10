Chile Vamos empuja indicaciones sobre seguridad social y emplaza al oficialismo: “Ustedes hacían esto en el gobierno pasado”

Este miércoles se iba a votar en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto que busca extender el posnatal parental hasta noviembre. Se esperaba su despacho del Congreso, pero Chile Vamos ingresó indicaciones para poder extenderlo hasta diciembre. En sala, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, argumentó que eran inadmisibles. Pero el día antes, las indicaciones de Chile Vamos ya habían sido declaradas admisibles en la Comisión de Trabajo, pese a las advertencias de inconstitucionalidad y aunque en esa comisión la derecha es minoría.

Como las indicaciones podían tener los votos para ser aprobadas, el Ejecutivo le quitó la urgencia al proyecto y ahora volvió a comisión para llegar a un acuerdo.

¿Cómo llegaron a ser declaradas admisibles las indicaciones? Lo cierto es que Chile Vamos le pasó la cuenta al oficialismo: repitió la dinámica que las coaliciones de centro-izquierda adoptaron durante el gobierno anterior para declarar admisibles indicaciones inconstitucionales.

En concreto, el martes la diputada Carla Morales (RN) junto a otros diputados ingresó a la Comisión de Trabajo las referidas indicaciones. “Adolecen del vicio de inconstitucionalidad”, declaró primero el secretario de la Comisión, el abogado Pedro Muga, argumentando que incidían en materias de seguridad social, lo cual es de facultad exclusiva del Presidente. Segundo, advirtió que no declara con qué ingresos se financiaría. El presidente de la Comisión, Alberto Undurraga (DC), lo secundó.

Pero el diputado Cristian Labbé (UDI) pidió que se votara la admisibilidad. Undurraga le solicitó sus argumentos. “Creo que se tiene que votar, tomando en cuenta que es una facultad que tenemos nomás, ¿o no? No sé, ustedes eran los que hacían esto en el período pasado, si me pueden ayudar...”. Hubo risas de los diputados de Apruebo Dignidad. “Más argumento que ese no les puedo dar”, finalizó Labbé.

El diputado Henry Leal (UDI) complementó la argumentación: “El gobierno puede hacer reasignaciones dentro de su presupuesto (...) Además, es un gasto indirecto”.

El presidente Undurraga las sometió a votación, pero advirtió: “Cuidado con el precedente que estamos generando, porque viene después pensiones”. La ministra Jara agregó: “Dicen relación con la seguridad social y esa es una iniciativa exclusiva”.

Votaron 13 diputados. Chile Vamos era minoría, pero aun así logró triunfar: con sus cinco votos (Labbé, Leal, Morales, y los RN Ximena Ossandón y Frank Sauerbaum) se declararon admisibles las indicaciones, ya que cuatro diputados de la coalición oficialista se abstuvieron (Andrés Giordano, del FA; Daniella Cicardini, del PS; Diego Ibáñez, de CS, y Maite Orsini, de RD), y otros cuatro votaron para que se declararan inadmisibles (Undurraga, Luis Alberto Cuello, del PC; Juan Santana, del PS, y Héctor Ulloa, del PPD).

Fue entonces que Apruebo Dignidad se percató de que habían cometido un error. Ibáñez pidió hacer nuevamente la votación. “Puede que no lo hayan explicado mal, y yo lo entendí mal, me hago cargo de aquello. Para efectos de la buena fe de la comisión, ¿podemos repetir la votación?”, consultó. Pero no hubo unanimidad para poder repetirla.

De todas maneras, posteriormente rechazaron las indicaciones en la comisión, pero como ya habían sido declaradas admisibles, Chile Vamos las renovó en la sala.