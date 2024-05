En el marco de una nueva versión del ChileDay, la ministra de Obras Públicas, Jessica López resaltó los proyectos en curso en licitación y los futuros, como autopistas, aeropuertos, hospitales e infraestructuras hídricas. La secretaria de Estado detalló la cartera de proyectos que el gobierno del Presidente Gabriel Boric busca impulsar y destacó el aporte que ve para el país el tener un sistema de licitación de las obras públicas.

“Creo que este programa es una de las iniciativas más importantes que tenemos desde hace 30 años”, dijo en su presentación en Toronto.

ChileDay Toronto: ministra López destacó el rol de las licitaciones en Chile y el atractivo del país para invertir. Archivo

La secretaria de Estado comentó que, “tenemos una cartera anual de US$ 3.600 millones para inversión en nuestro ministerio, y tenemos una cartera de US$ 22.000 millones de 2.200 proyectos en desarrollo. Y en paralelo, trabajamos con el programa de concesiones, que hoy tiene US$ 28 mil millones en proyectos”.

En la cita en suelo canadiense, la secretaria de Estado también informó sobre el proyecto de reforma a los permisos sectoriales que el gobierno del Presidente Gabriel Boric está impulsando, para mejorar la tramitación de los proyectos con cambios en la normativa medioambiental y mejora al sistema de pensiones, entre otros.

Otro de los proyectos que mencionó en la cita fue la reforma a las concesiones marítimas, una estrategia para las desaladoras y un consejo asesor para las infraestructuras públicas.

“Tenemos mucho que mejorar en nuestros procesos, como los pagos, hemos estado en eso, trabajando en eso para hacerlo más fluido”, añadió sobre los desafíos de la cartera en materia de licitaciones.

La ministra López también abordó la necesidad de avanzar en infraestructura para hacer frente a la crisis hídrica que vive el país y el mundo en medio del calentamiento global: “Ahí tenemos un gran riesgo, y creo que estamos atrasados. Tenemos un atraso en la infraestructura para solucionar eso”.

Así, construir embalses y desaladoras, junto con reducir la huella hídrica fueron parte de los desafíos que nombró la ministra López. Sin embargo, la secretaria de Estado resaltó que la crisis del agua no se resuelve solo con desaladoras: “La desalinización, sí, pero hay otras cosas que tenemos que hacer en paralelo para tener una solución integral, no sólo la desalinización”.

ChileDay Toronto: ministra López destacó el rol de las licitaciones en Chile y el atractivo del país para invertir. En la foto: un planta desaladora.

En tanto, la ministra López también destacó ante a los posibles inversionistas con presencia en Canadá las garantías que ofrece el país.

“Tenemos un marco legal muy sólido para el programa de licitaciones. En Chile somos una economía abierta, que tiene altos estándares de negocios (...) e importantes principios competitivos”, comentó. Ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y tener una serie de Tratados de Libre comercio fueron otros de los argumentos con lo que la secretaria de Estado resaltó a Chile como un lugar de destino para las inversiones.

La ministra López cerró su presentación apuntando que, para el periodo 2024-2028, el Estado tiene una cartera de 43 proyectos de futuras inversiones a realizar por un valor de US$17.600 millones. Esto, con una expectativa de que siga creciendo, según informó la secretaria de Estado.

La secretaria de Estado pudo asistir al evento en Canadá tras que en la versión pasada del ChileDay no pudo asistir por quedarse en Chile trabajando a las zonas que fueron afectadas por las intensas lluvias durante junio del año pasado.