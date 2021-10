Colbún más que triplica ganancias y reporta US$ 600 millones impulsados por la venta de su filial Transmisión S.A.

La firma chilena dedicada a la generación de energía eléctrica, Colbún, anotó utilidades acumuladas por US$ 600.352.000 durante los primeros nueve meses del año, lo que implica un incremento de un 269% si se compara con la cifras reportadas durante el mismo período de 2020 (US$ 162.436.000).

Las cifras, según señaló la firma a través de un comunicado, se explica por “el efecto extraordinario” en resultados de la venta de la filial Colbún Transmisión S.A.

Por otro lado, la compañía reportó ingresos por US$ 1.064,8 millones, es decir, un 5% más que en el período anterior (US$ 1.013,1 millones). Del total facturado en 2021, US$ 357.078.000 corresponden a los meses de julio - septiembre.

La central de ciclo combinado Fénix Power, controlada por la eléctrica Colbún. Foto: Colbún.

“A las razones que explican la variación del tercer trimestre y que aplican asimismo a los ingresos acumulados, se suma el impacto de una mayor demanda eléctrica de clientes regulados en Chile frente a los deprimidos niveles del 2020 afectados por la pandemia”, indicó la compañía.

En tanto, la compañía alcanzó en el tercer trimestre un Ebitda consolidado de US$71,8 millones, 59% menos que en el mismo período de 2020, lo que se explica por una menor generación hidroeléctrica, producto de la sequía que afecta a Chile, y por un aumento relevante del costo de generación térmica, por el incremento del precio de los combustibles fósiles.

Hasta el 30 de septiembre, la firma mantenía una caja de US$ 1.464 millones.

Por otro lado, desde Colbún destacaron la aprobación del proceso de construcción del proyecto eólico Horizonte, ubicado en la Región de Antofagasta, comuna de Taltal, y que considera una capacidad instalada de 778 MW.

El inicio de la construcción está programado para el actual trimestre y la entrada en operación de los últimos aerogeneradores hacia el cuarto trimestre de 2024. La inversión para este proyecto alcanza los US$850 millones.

Y a esto se suma la emisión del primer “bono verde” en el mercado internacional, por US$600 millones, con vencimiento a 10 años plazo y una tasa cupón de 3,15%. Estos fondos tienen como propósito financiar proyectos de energía renovable.