-Inadmisible. Eso fue lo que declaró la Corte de Apelaciones de Santiago para el recurso de protección que interpuso Khipu contra BancoEstado por impedir en sus sistemas que los usuarios puedan utilizar dicha solución de pago para procesar sus transacciones en el comercio.

La Corte señaló en su sentencia que “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales”.

También dijo que “los hechos descritos en la presentación, y en particular sus peticiones, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, teniendo presente que se denuncia un conflicto contractual y reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial que corresponda, por lo que no será admitida a tramitación”.

De todas maneras, la fintech tiene en mente reponer el recurso. “La Corte comete un error al interpretar que existe un problema de contrato entre las partes. De hecho, no hay ningún contrato entre BancoEstado y Khipu para efectos de lo que se está reclamando. Lo que ocurre acá, es un acto de bloqueo de BancoEstado hacia sus clientes, lo que viola garantías constitucionales de Khipu y de los clientes de BancoEstado”, señala Roberto Opazo, cofundador y CEO de Khipu.

Y agrega que “en el caso de los clientes de BancoEstado, es clarísimo: el derecho de propiedad de los fondos que custodia el banco, se ve vulnerado cuando el banco no les permite usarlo con Khipu de la manera en que lo han hecho anteriormente. BancoEstado ha realizado este bloqueo en dos oportunidades, el 17 de junio, y desde el 1 de agosto. Es el bloqueo que se realizó el 1 de agosto el que nosotros estamos reclamando en nuestro recurso de protección”.

Opazo también dice que “lo que está haciendo BancoEstado acá no es solo un bloqueo a Khipu, sino a todos sus clientes. Ellos declaran bloquear 150 mil operaciones que son etiquetadas como bots en forma diaria. Hay por lo menos cinco fintech que hoy están siendo bloqueadas por BancoEstado, independiente de si han puesto o no un recurso de protección (...) Es razonablemente fácil pensar que hay 150 mil operaciones legítimas que hoy están siendo bloqueadas por el antibot de BancoEstado, y la única duda que queda es si bloquea a alguna operación que no sea legítima”.

En esa línea, dice que “lo que está completamente claro es que el antibot de BancoEstado bloquea la competencia, no está claro que bloquee operaciones ilegítimas, y para aclararlo sería muy bueno que BancoEstado deje de bloquear a sus competidores, de modo que su antibot demuestre operaciones ilegítimas que ellos pueden investigar”.