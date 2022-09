Derek Sassoon (Tanner) por crédito automotriz: “la mora ya empezó a subir, pero dentro de los esperado”

Un incremento en los niveles de riesgo para este y el próximo año en el crédito automotriz es lo que están proyectando en Tanner Servicios Financieros, uno de los principales actores en el sector. Pero así como dicho sector está mostrando mayores niveles de impagos, al compañía también se está preparando para un mayor riesgo en otra de sus áreas de negocios, como es el factoring.

En medio de este escenario, la financiera no bancaria obtuvo un préstamo sindicado de US$168 millones de parte del BID Invest y Bladex, además de 10 bancos europeos, asiáticos y latinoamericanos, con el objetivo de apoyar el crecimiento del segmento pymes.

El gerente general de Tanner, Derek Sassoon, señala que los recursos serán destinados al segmento pequeñas y medianas empresas a través del factoring, a pesar de que ellos ya ven una desaceleración de la economía, así como mayor morosidad.

“Obviamente estamos con la economía cada vez más frenada, este año ya se nota y el próximo viene algo parecido. Ahora la actividad económica de las pymes sigue operando, hay algo de demanda. Lo importante para nosotros como institución financiera es ser mucho más cuidadosos en la originación, y estamos tratando de diversificar más la cartera y mejorando la garantías”, dice Sassoon.

¿Cuánto ha crecido el factoring este año?

Seguimos creciendo, pero estamos expandiéndonos más en cantidad de clientes que en colocaciones, y también estamos bajando exposición a sectores más vulnerables.

¿Como cuáles?

El sector inmobiliario ha sido más complejo por el tema de los créditos hipotecarios, el mercado de capitales está más complicado para ese sector, entonces tenemos menos exposición. Turismo también ha sido un sector golpeado. Ya tenemos muy poco de exposición en esos sectores.

¿Prevén más quiebras en construcción e inmobiliarias?

Si, pero tenemos poca exposición en el sector, trabajamos con las compañías más sólidas y hemos incrementando las garantías reales.

¿Cómo están protegiéndose del incremento del riesgo?

Nosotros estamos enfocados principalmente en la selección de tipo de clientes, y aumentando las garantías. Pero obviamente el cargo por riesgo para aumentar, no hay duda.

¿También en el segmento de crédito automotriz?

El mundo automotriz tiene una dinámica muy diferente. El año pasado el contexto fue muy favorable. Por un lado los autos empezaron a llegar a Chile luego de los problemas logísticos, en promedio en un buen año se venden sobre 400.000 autos nuevos, y como la gente tiene mucha liquidez en su bolsillo, la demanda para los autos fue muy fuerte, y además la gente se puso al día con su crédito. Entonces, el contexto fue muy positivo, pero claramente era insostenible. Vamos a tener un año bueno este 2022, con ventas de autos nuevos por sobre los 400.000, pero la mora ya empezó a subir dentro de los esperado, empezó a subir desde noviembre y diciembre del 2021, pero desde abril, mayo y junio empezó a tomar más ritmo. Es difícil proyectar hasta qué punto llegará, pero es más probable que empiece a establecer a niveles más normales este segundo semestre y próximo año. No estamos pensando que va a mejorar el 2023. Además estamos viendo un aumento de stock de autos usados, y eso conlleva una baja en los precios, y cuando eso ocurre es una señal de que la demanda está empezando a volver a niveles más normales.

¿Como está cambiando el mercado de la venta de autos?

El mix de autos vendidos ha cambiado bastante y seguirá cambiando, hay muchas marcas nuevas, pero también el mix entre autos normales y eléctricos. Ese mercado está avanzando 1.000% este año, pero desde una base de comparación baja. Creemos que el 2023 seguirá creciendo el mundo de la electromovilidad, es un cambio que demorará pero es un hecho. Nosotros hemos definido la electromovilidad como una estrategia clave para el próximo año, porque si bien en esta etapa los autos son más caros, estamos financiando pymes para la infraestructura de electromovilidad, y también compras de flotas de autos eléctricos y buses en empresas, como la minería, pero llegará al retail y es un cambio importante, porque la dinámica es diferente, los autos duran más tiempo entonces puedes financiar a plazos más largos, en vez de 3-4 años a 5 años.

¿Les preocupa el mercado de renta fija, considerando como se secó el año pasado?

El mercado local fue muy desafiante. Nosotros somos emisores importantes de efectos comercio y bonos. En el primer caso no ha habido problemas, pero en 2021 el mercado de bonos se secó. Este año los bancos empezaron a emitir y algunas financieras no bancarias, como nosotros, y la verdad es que hemos estado emitiendo con bastante frecuencia y sin grandes problemas. Pero nosotros no estamos en plazos largos, nuestro negocio es más corto, a ese plazo hay bastante apetito. No obstante, creo que las AFP están empezando a invertir otra vez, también los fondos, hay un poco más de actividad.

¿El alza en las tasas del mercado lo están traspasando íntegro al precio de los créditos?

Sí, es parte del negocio financiero. El tema es la volatilidad y la incertidumbre. El tema de la inflación y poco crecimiento no es un problema específico de Chile, es mundial. A veces uno piensa que todo esto nos está pasando a nosotros y a nadie más, pero está pasando en otros países. Lo que me preocupa en el país es que hay poca inversión y eso es un gran desafío. La actividad económica tiene subidas y bajadas, pero uno tiene que mantener la visión más a largo plazo.