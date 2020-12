Director de Uber Eats para América Latina, Eduardo Donnelly: “Tanto el negocio nuestro como el de Cornershop se ha duplicado en esta pandemia”

Pasó más de un año desde que en octubre de 2019 Uber anunciara el acuerdo para adquirir una participación mayoritaria de Cornershop México por cerca de US$ 450 millones. Finalmente, esta semana la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de ese país aprobó, sin condiciones, la operación. Así, transcurrieron cinco años desde que la empresa chilena fundada por Juan Pablo Cuevas, Daniel Undurraga y Oskar Hjertonsson tuviera uno de los “exitos” más importantes del ecosistema emprendedor de nuestro país, luego del intento fallido con Walmart.

Por parte de Uber, Eduardo Donnelly, director de Uber Eats para América Latina, cuenta desde México cómo empezó a gestarse esta adquisición. “Hace un año y medio estábamos tratando de comprender cuál era el siguiente crecimiento que necesitábamos, porque veíamos que habían diferentes necesidades de usuarios que no estábamos cubriendo. Vimos varias opciones, pero la primera era algún negocio relacionado a supermercados. En el proceso nos dimos cuenta que era algo bastante diferente a lo que hacíamos en Uber Eats. Buscamos quién hiciera bien esto e inmediatamente surgió el nombre de Cornershop”.

¿Por qué?

-Porque lograron encontrar el puente entre el lado digital y humano de comprar en un supermercado. El ejemplo perfecto es escoger un aguacate (palta), como lo quiere el cliente: maduro, verde, firme, etc. El poder entender eso es difícil y no es algo que vas a delegar a un sistema donde no sabes quien está detrás. A eso agrégale poder tener una conexión directa a través de un chat con el usuario. Eso fue mayoritariamente el argumento que llevó a esta adquisición: poder transformar nuestra plataforma, donde los usuarios pudiesen moverse dentro de la ciudad, pedir comida a un restaurante o hacer un pedido a un supermercado, recibiendo los productos en el momento que quieran. Y en menos de una hora.

¿Cree que la pandemia influyó en la aceleración del proceso, tomando en cuenta el aumento de los servicios de delivery y de “última milla” que ha traído el confinamiento?

-Creo que el proceso de adquisición es un tema independiente, ya que la decisión la tomamos mucho antes de la pandemia. Lo que sí es un hecho es que hoy poder estar en Chile operando con las aplicaciones totalmente integradas y con formas de pago igual de sencillas, sí es algo que se ha acelerado por el Covid.

¿Por ejemplo?

-Desde abril a octubre la venta de restaurantes pymes dentro de Uber Eats ha crecido un 150% a través de la app. Además, el 58% de los restaurantes que se ha asociado desde que comenzó la pandemia son pequeños y medianos. Lo mismo se traduce a Cornershop, ya que esas pymes que no tenían acceso a que la gente fuera a sus tiendas a comprar, se metieron a Cornershop y vieron un gran crecimiento. Gracias a esto, tanto el negocio nuestro como el de Cornershop se ha duplicado en esta pandemia.

¿Cuál fue la diferencia del proceso fallido entre Walmart y Cornershop, en comparación la que se realizó con ustedes?

-Reconocemos el profesionalismo de la Cofece en el análisis bastante exhaustivo que hizo de la transacción. Para nosotros, todo este proceso ha sido un éxito y un logro importante.

¿Cuál será la proyección o aumento del negocio de Uber Eats producto de esta alianza?

-Uber Eats está en 20 ciudades de Chile (7 que expandimos durante la pandemia) y Uber Viajes en el 100% del territorio continental chileno y tiene 2,2 millones de usuarios al mes. Operamos en muchas ciudades donde Cornershop no lo hace. Ahí tenemos un potencial importante. Vamos a incrementar los usuarios en la plataforma de Cornershop y a los comercios que trabajan con ellos. Por otro lado, esperamos que exista también un fuerte crecimiento de Uber Pass, la plataforma que lanzamos hace un mes. Incluir todo esto en una sola membresía es muy importante.

¿Y en términos cuantitativos?

-He estado tratando de estudiar bien cómo va a estar posicionado el mercado en Chile con esta segunda vuelta de la pandemia que estamos viendo. No puedo decirte un número… Pero esperamos un incremento de la frecuencia de uso en nuestros usuarios al tener estas tres plataformas.

¿Cómo ha funcionado esta fusión de aplicaciones en los países que están operando? ¿Cuáles son las diferencias?

-Obviamente Chile es el mercado más grande para Cornershop y para nosotros como plataforma unida. Pero ya hemos lanzado esta unión en Brasil, Perú, Colombia y ahora con la aprobación de Cofece, en México, además de Estados Unidos. Lo que cambia en esos países son los comercios que trabajan con la plataforma, donde Chile es lejos el mercado más avanzado en este aspecto. Tenemos socios importantes de supermercados, como también comercios. Estamos confiando en el modelo chileno para los otros países donde operamos.

¿No temen que sus competidores creen una alianza o plataforma integrada similar?

-Creo que hay dos cosas que nos van a diferenciar siempre y que es difícil de replicar. Primero -aplica tanto para Uber Eats como para Cornershop-, las alianzas que hemos hecho con nuestros socios restauranteros, supermercados y comercios en general, es un valor importante. Por otro lado, queremos ser la plataforma en donde lo que necesites lo tengas en una hora. Para esto es importante que además la comida te llegue bien, caliente y con todas las modificaciones que pediste. Lo mismo en el ámbito de los supermercados. Eso es importantísimo y no es algo tan replicable. Hemos visto en todos los mercados donde operamos que entregar rápido y con alta calidad es algo que siempre nos va a diferenciar. Y aunque la competencia trate de hacerlo, será difícil que llegue a los niveles de calidad nuestra.

¿Piensan invertir en marcas propias de restaurantes o seguirán haciéndolo solo mediante el sistema de socios?

-Mediante sistema de socios por ahora. En los últimos meses se mostró claramente que el mercado es muy dinámico y para nosotros es importante llegar con esa capacidad de cambios a nuestros socios. Entender dónde tienen que estar. Por ejemplo, si tienen que invertir en una dark store, ser parte de ese crecimiento con ellos. Nosotros somos una plataforma de apoyo a los socios y eso no cambiará.

¿Tienen considerado invertir en dark stores el próximo año en Chile?

-No invertiremos en dark stores propias, pero sí apoyaremos a nuestros socios que las tengan.

¿Dónde van a estar las apuestas más fuertes en inversión el 2021? ¿Tecnología, marketing, personal?

-Lo que más nos importa es ser parte del crecimiento de la industria. Siempre queremos traer más oferta, pero que esté con el beneficio necesario. Porque al final del día, no es lo mismo pedir en el supermercado, pedir tu cena o salir de casa. Poder maximizar los horarios de uso de los repartidores y sus ingresos es clave y será un foco importantísimo en Chile. O sea, darle más opciones para generar ingresos a los repartidores de nuestra plataforma. Otro tema fundamental es cómo empezar a generar las sinergias entre las marcas. Uber y Cornershop son dos marcas muy fuertes en Chile.

¿Qué dice el acuerdo con respecto a los socios fundadores de Cornershop? ¿Siguen en la empresa? ¿Tendrán otro rol?

-Esta fue una adquisición mayoritaria, pero el crecimiento y éxito que ha tenido Cornershop ha sido gracias a Juan Pablo, Oskar, Daniel y todo el equipo que ha logrado hacer crecer este negocio en los últimos años. Los socios fundadores de Cornershop seguirán operando en los mismos cargos. Ahora bien, Uber tiene puestos mayoritarios en el directorio de Cornershop, donde hablaremos de las operaciones y de crecimiento en conjunto.

¿Está en los planes la adquisición de otras plataformas o empresas en el corto plazo?

-Así como hace un año y medio estábamos viendo el siguiente paso que queríamos dar y vimos en ello a Cornershop, esa pregunta siempre nos la estamos haciendo y viendo tendencias de los usuarios para ver qué sigue. Pero ahora estamos orientados a que la integración entre ambas plataformas funcione de la mejor forma.

El ecosistema emprendedor

¿Cómo ve al ecosistema de emprendimiento y de venture capital en Chile y Latinoamérica?

-No conozco bien el caso de Chile, pero esta alianza es un ejemplo perfecto del éxito de una startup latinoamericana y cómo eso puede llevar a una expansión global. Que una compañía global y norteamericana como Uber decida que su primera apuesta en el crecimiento en supermercados sea con esta empresa chilena, es el indicador más importante de lo que está pasando en estos momentos en Latinoamérica y la visibilidad que está generando en las inversiones de venture capital.

¿Qué opina de la discusión sobre los impuestos digitales a plataformas como ustedes que se está dando en Chile y el mundo?

-Para nosotros lo fundamental es entender qué se requiere para operar en cada país donde estamos y cuál es el modelo de negocios que nos puede soportar. Eso varía dependiendo del país y de los términos fiscales.