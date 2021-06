Dólar anota fuerte caída tras nuevo aumento de las subastas de divisas por parte de Hacienda

El dólar experimenta una fuerte caída en el inicio de las operaciones de hoy miércoles, extendiendo la tendencia a la baja mostrada en las últimas sesiones y que lo sitúan en mínimos de dos semanas.

La divisa estadounidense se cotiza en $ 723,25 vendedor, esto es un retroceso de $ 6,26 en relación a la jornada previa.

El retroceso del tipo de cambio se acentuó ayer, después del cierre del mercado formal, luego que el Ministerio de Hacienda comunicara un incremento en la subasta de dólares, pasándola de los US$ 3.000 millones originales a US$ 3.900 millones la semana pasada y US$ 4.100 millones en su última actualización.

“Para el mes de julio de 2021 se estima subastar un monto total de hasta US$ 4.700 millones, con un máximo diario de US$ 500 millones”, dijo la cartera.