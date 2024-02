Economistas prevén un mejor 2024 para la producción de cobre y su aporte al Fisco, tras baja del año pasado

Su menor nivel en 20 años tocó la producción nacional de cobre durante 2023, totalizando 5,24 millones de toneladas en el país, lo que significó una caída de 1,4% respecto del registro de 2022. El dato, incidido fuertemente por la baja en Codelco, implicó además menores ingresos para el Estado.

En el caso de la minera estatal, su producción llegó a 1,42 millones de toneladas, un descenso interanual de 8,3%, siendo el menor volumen desde que Cochilco lleva estas estadísticas (2003). La cifra se explica por el retroceso de 4,5% en la producción de cobre de las minas Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, que alcanzó a las 689,3 mil toneladas. Por su parte, la producción de El Teniente pasó de 405,4 mil toneladas a 351,9 mil, una caída de 13,2% año contra año.

Según el último Informe de Finanzas Públicas elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), para el ejercicio 2023 la tributación de la minería privada cayó 45,2%, mientras que el aporte de Codelco disminuyó 44,1%.

Según el director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino, el 2023, de acuerdo a la información de la Dipres, “el aporte de la minería al Fisco alcanzó a US$4.200 millones, cifra que se compara con los US$6.800 millones con que contribuyó el año 2022. El menor aporte se explica fundamentalmente por la disminución de producción, menor precio del cobre y aumento de costos”.

En el detalle, en 2023 la minería privada contribuyó con US$2.800 millones a las arcas fiscales, en tanto que Codelco aportó US$ 1.400 millones. Los ingresos provenientes de la minería privada comprenden US$ 1.750 millones por concepto de impuesto a la renta, US$770 millones por impuesto específico a la minería y US$280 millones por impuesto adicional retenido.

Actualmente el valor del metal rojo está en US$3,7127 por libra -una baja de 2,9% en el ejercicio-, pero BofA estima que el valor se incrementaría hacia los US$3,91 durante 2024, mientras que para 2025 subiría a US$4,765. El banco de inversión estima que “la demanda en China ha sido irregular, pero el gasto en la red eléctrica ha compensado por completo la debilidad del sector inmobiliario”. Además sostiene que “la demanda puede estar más equilibrada en 2024 y debería mantenerse”.

En enero de este año, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó la proyección de precio del cobre para 2024 hasta los US$ 3,85 la libra, desde los US$ 3,75 estimados anteriormente. Para 2025 apuesta por un precio promedio de US$ 3,9 la libra.

Por su parte, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, apunta que “prevemos un precio del cobre en US$ 4 por libra a fin de año. El cobre representaría en torno a 10% de los ingresos fiscales”.

En tanto, Andrés Pérez, economista jefe Latam Itaú, indica que “nuestras proyecciones apuntan a un precio del cobre que se sitúe en torno al $3,85 dólares por libra al fines del 2024. Aunque los problemas estructurales en el mercado local siguen presentes, la expectativa de mayor producción de algunas minas clave del sector, sostendrá un leve aumento en la producción total este año. Un precio promedio de cobre parecido con el año pasado, conjunto con un aumento en producción y un peso más debilitado resultará en un aporte al Fisco mayor al del año pasado (1,2% del PIB, sin considerar el royalty)”.

Álvaro Merino también tiene una visión positiva respecto de los niveles de producción de cobre para este ejercicio, lo que elevaría los ingresos del Fisco. A su juicio, “la minería será uno de los motores que impulsarán el crecimiento de Chile en el presente año. En efecto, se estima que el PIB sectorial minero aumentará en torno a un 5%, con una producción de cobre cercana a los 5.500.000 de toneladas. El crecimiento de la industria minera se explica por la baja base de comparación y el relevante incremento en la producción de cobre, fundamentalmente, de Quebrada Blanca, Pelambres y Manto Verde”.

El precio del cobre, además, proyecta que se ubicaría en el rango US$3,7-3,9 por libra, y que “considerando el aumento de producción que se proyecta para 2024, a lo que se agrega la mayor carga tributaria debido al nuevo royalty aprobado el año pasado, el aporte de la minería al financiamiento fiscal debiera ser mayor, del orden de US$5.000 millones a US$6.000 millones”.

Una visión distinta plantea Patricio Rojas, de Rojas y Asociados. Señala que “Codelco viene reduciendo su producción desde hace años”, y que este año se podrían producir sorpresas a la baja en los niveles de producción en la industria, pues “quizás el aumento de producción que vendría con Quebrada Blanca Fase II no se concrete en la totalidad, y con un menor precio del cobre podría implicar menor recaudación por royalty”.

En su Ipom de diciembre, el Banco Central proyectó un precio del cobre de US$3,8 por libra para 2024. Además, estimó que el PIB minero se expandirá 3,3% durante este año y 3,5% en 2025. Mientras que el Informe de Finanzas Públicas prevé para 2024 que la tributación de la minería privada equivaldrá al 1% del PIB. tras un alza de 17,2%, y que el aporte de Codelco subiría 7,%, correspondiendo al 0,4% del PIB, mismo nivel que el de 2023.