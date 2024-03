Empresas Copec cierra el 2023 con baja de 76% en sus ganancias afectada por el desempeño de Arauco

La compañía del grupo Angelini Copec informó este jueves a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus resultados financieros correspondientes al cierre de 2023, en los cuales reportó una disminución de sus ganancias anuales del 76%, pasando de US$1.466 millones en 2022 a US$ 348 millones en 2023.

Sin embargo, en el cuarto trimestre la compañía anotó una utilidad de US$ 166 millones, revirtiendo las pérdidas de US$ 9 millones y US$ 31 millones del cuarto trimestre del 2022 y el tercer trimestre de 2023, respectivamente.

Lo último en Pulso

“Esto se explica por una caída de US$1.437 millones en el resultado operacional, compensado en parte por un mayor resultado no operacional de US$32 millones y por menores gastos en impuestos de US$ 241 millones”, detalló la compañía.

Eduardo Navarro, CEO de Empresas Copec, sostuvo que, a nivel general, “la utilidad y el Ebitda de la compañía son inferiores a los dos años previos, en los cuales se registraron resultados históricos. Siempre hemos señalado que esta es una empresa en que parte de sus activos se relacionan con los commodities, los cuales son cíclicos por naturaleza. Por lo tanto, son esperables estas variaciones en los resultados. De hecho, en los últimos meses se ha visto una reversión de esta tendencia, gracias a que el precio de la celulosa ha estado subiendo y los costos de producción de Arauco han ido disminuyendo gradualmente”.

En el consolidado, Empresas Copec mostró un leve aumento de sus ingresos de casi un 2%, pasando de US$ 28.613 millones a US$ 29.179 millones, pero su Ebitda tuvo una caída de cerca de un 35% hasta los US$2.303 millones, versus los US$3.539 millones del año anterior.

Las pérdidas de Celulosa Arauco

La variación de Empresas Copec estuvo influida sobre todo por los resultados de Arauco, que cerró 2023 con pérdidas por US$ 358 millones versus los US$ 704 millones de ganancias de 2022.

“En el sector forestal, Arauco registró una disminución de su resultado operacional, producto de una caída en los precios tanto en el negocio de celulosa como de maderas, compensado, en parte, por mayores volúmenes de venta en celulosa. Cabe destacar que existen aumentos de costos asociados, en parte, a la puesta en marcha de Mapa. Lo anterior se vio contrarrestado parcialmente por una baja en los costos de distribución y otros gastos por función”, explicó Empresas Copec.

Esto fue acompañado de un aumento de sus costos financieros desde los US$200 millones a los US$373 millones, y una disminución de su Ebitda de 65% hasta los US$517 millones, versus los US$1.481 millones del año 2022.

Esta última caída se hizo presente en todos los submercados de los que participa la empresa. Arauco observó una baja de más del 6% en sus ingresos del sector celulosa, de casi un 22% en maderas, y de 8,5% en otros.

En el caso de la celulosa, la compañía explicó que la caída en el acumulado anual se debió por “un menor precio facturado compensado por un aumento del volumen”, declararon en su análisis razonado. Pese a esto, se observó un aumento en la facturación en el último tercio del año en un 10% en relación con el mismo trimestre del año 2022

En el mercado de maderas, en tanto, durante el cuarto trimestre se registró una caída menor en los niveles de venta en comparación al resto del año. “En general, los mercados continúan mostrando los efectos de una actividad económica lenta, afectando volúmenes y precios. China sigue mostrando economía local con poco dinamismo, con menor demanda en la construcción, retail y mueblería. Lo mismo en otros países. Sin embargo, algunos inventarios están mostrando ya positivos signos y también, con algunos países bajando la tasa de interés, hace que algunos mercados tengan un moderado optimismo hacia el primer semestre del 2024″, agregaron.

Desde Copec destacaron el acuerdo de venta de predios forestales entre Arauco y Klabin, a través del cual la filial forestal acordó traspasar plantaciones forestales que ocupan aproximadamente 85 mil hectáreas útiles, por un precio acordado de US$1.160 millones.

Los otros segmentos

En el detalle de sus otros negocios, en el sector de energía, la filial Copec registró una utilidad de $487.639 millones, menor en un 8% a los $529.728 millones del 2022, explicada por una caída en el resultado tanto operacional como no operacional, lo que fue compensado en parte por menores gastos por impuestos y la ganancia generada en la venta de Mapco. El Ebitda consolidado alcanzó los $798.735 millones, lo que representa una disminución de 15,5%

En Abastible, en tanto, los resultados fueron mejores. Anotó una utilidad de $49.204 millones, un 35% superior a la utilidad de $35.439 millones reportada al cierre del cuarto trimestre del año anterior. Esto se debe a un mayor resultado operacional y no operacional. El Ebitda aumentó 22,4%, alcanzando los $153.411 millones.

Por su parte, Metrogas informó una utilidad de $51.504 millones, que se compara positivamente con la pérdida de $203.877 millones registrada al cierre del cuarto trimestre de 2022.

“El menor resultado operacional en energía se explicó por una caída en la utilidad de Copec Chile, consecuencia de márgenes más bajos, asociados a un efecto contable negativo por revalorización de inventarios, así como a un menor volumen de ventas. En tanto, Abastible reconoció un mayor resultado operacional respecto al año anterior, reflejo de una mejora en el desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia y Perú”, agregaron desde Copec a través de un comunicado.