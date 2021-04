Estudio revela cómo ha aumentado el consumo consciente en pandemia

En abril de 2020, el 64% de los consumidores a nivel mundial dijo que se centraba más en limitar el desperdicio de alimentos y que probablemente seguiría haciéndolo en el futuro. En diciembre de ese mismo año, esta cifra se elevó al 72%.

Esto es parte de las conclusiones de una investigación de Accenture sobre cómo la pandemia ha intensificado el “consumo consciente”. O sea, cómo ahora se toman en cuenta más seriamente los impactos sociales y ambientales que tienen sus opciones de compra.

Entre los hallazgos clave de la encuesta está que la mitad de los consumidores afirma que no sabe qué marcas son sustentables/éticas y cuáles no; mientras que dos tercios (65%) creen que sus respectivos gobiernos debería introducir legislación para promover el “consumo consciente”, por ejemplo, cobrando por las bolsas de plástico. Por otro lado, el 69% de los consumidores cree que las marcas deberían hacer más para facilitar un consumo más consciente y un tercio (33%) admite que no sabe bien qué artículos puede y no puede reciclar.

“Los valores de las personas están cada vez más infundidos en sus hábitos de compra. Esto exige que los retailers sean auténticos y presten atención a lo que realmente le importa a cada comunidad a la que sirven”, comenta Jill Standish, directora general y jefa del grupo global de la industria de retail de Accenture.

De hecho, según el informe, para ayudar a comprender fácilmente el grado de sostenibilidad de un producto, siete de cada 10 consumidores apoyarían una norma de etiquetado obligatoria, pero sencilla.

A nivel nacional, la encuesta fue realizada en forma casi paralela a la versión mundial, arrojando datos interesantes, como por ejemplo que el 83% de los chilenos cree que su casa o la de otros, sea probablemente el lugar donde más socialice en los próximos seis meses, seguido por la conexión virtual con amigos (70%), en parques u otros lugares abiertos (52%), trabajo (52%) o cafés y restaurantes (12%). Los lugares recreacionales cerrados (como gimnasios), alcanzan el 10%, cifra similar para las reuniones en bares o clubes.

Con respecto al consumo, el informe indica que el 62% de los consumidores chilenos ha estado comprando más productos locales en pandemia, cifra que subiría (según indican los mismos encuestados) a 83% cuando pase la pandemia (ver gráfico). “Un punto muy interesante es que este consumidor más consciente se mantendrá pospandemia. Las personas a nivel global y local afirman que cuando pase la crisis seguirán optando por productos y servicios sustentables, buscando reducir el desperdicio de alimentos y continuarán optando por marcas de origen local. Esto muestra también el fuerte sentido de comunidad que surgió producto de la pandemia”, explica Gabriela Álvarez, directora ejecutiva de Accenture Interactive.