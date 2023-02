Ganancias de Agrosuper caen a la mitad en 2022, pero ingresos mejoraron

Este martes Agrosuper reportó sus resultados financiero al cierre del 2022. La firma registró ganancias por US$193 millones entre enero y diciembre del año pasado, lo que representa una disminución de 52,4% en relación al 2021.

Dicha caída, explica la firma en su balance financiero enviado a la CMF, se explica por un menor Ebitda de US$ 72 millones, “compensado por un menor impuesto a las ganancias de US$ 14 millones y un menor egreso en otras ganancias por US$ 32 millones resultante de la venta de GACI (producción de tilapia en Costa Rica) durante el 2021″.

Con respecto a las ventas, la empresa reportó ingresos por US$ 4.179 millones entre enero y diciembre pasado, esto es un aumento de 4,5% en doce meses. En particular, el segmento carnes obtuvo ingresos por US$ 2.684 millones, disminuyendo un 1,3% respecto a 2021, y el segmento acuícola obtuvo ventas por US$ 1.438 millones, con un aumento del 17,2% respecto a 2021.

En tanto, las ventas totales en el cuarto trimestre del 2022 fueron un 0,8% menor a lo alcanzado durante el mismo período de 2021, “explicado principalmente por la disminución en volumen de ambos segmentos (carnes y acuícola) y contrarrestado, en parte, por una mejora en los precios”, señaló la empresa.

Así, la firma aseguró que el mercado de las carnes sigue afectado por el alto costo de las materias primas, y por el mayor nivel de producción de cerdo en China y de Pollo en Estados Unidos, manteniendo los márgenes acotados. Por su parte, los saldos de stock de algunas proteínas estuvieron en niveles distintos a los esperados, lo que generó volatilidad en los precios.

En tanto, con respecto al segmento acuícola, durante el cuarto trimestre el mercado global del salmón estuvo marcado por una recuperación de la demanda desde el canal foodservice, superando los niveles de demanda prepandemia, aseguró la empresa. “Por su parte, la oferta global se vio más restringida, donde Chile bajó en su volumen de cosecha respecto del 2021, mientras que Noruega la aumentó. Lo anterior impulsó al alza los precios en los principales mercados. A su vez, la demanda del canal retail en algunos mercados se ha visto impactada negativamente por la inflación, pero positivamente por la versatilidad esta proteína para distintas preparaciones”, agregó la compañía.