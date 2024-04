Gerente general de Santander: “Chile tiene por delante el desafío de retomar la senda del crecimiento”

El gerente general y country head de la entidad, Román Blanco, señaló en su carta a los accionistas que “Chile tiene por delante el desafío de retomar la senda del crecimiento, para volver a destacar en la región, generando mejores condiciones de vida para sus habitantes en diversos ámbitos”.

Así, comentó que “todas las acciones que llevamos adelante durante 2023 son una evidencia concreta de la confianza que tenemos en el futuro. Santander ha establecido una relación de largo plazo con Chile que se extiende por más de cuatro décadas, donde hemos puesto lo mejor de nosotros para contribuir a su desarrollo sostenible”.

En esa línea, detalló que los resultados del 2023 “nos permiten enfocarnos en nuestra misión de apoyar el progreso de las personas y las empresas, contribuyendo con decisión al desarrollo de Chile”. Así, recordó que el año pasado anunciaron un plan de inversiones por US$ 800 millones en infraestructura y tecnología a 2026, de los cuales US$ 350 millones se destinarán al nuevo edificio corporativo, a través de Santander Investment, perteneciente a Grupo Santander; mientras que Santander Chile invertirá US$ 450 millones a iniciativas de tecnología y renovación de sucursales.

En su resumen de los resultados del banco durante el ejercicio pasado, Blanco destacó que las cifras “nos dejan en una sólida posición, con una cuota de mercado del 17,4% en depósitos y créditos, lo que nos consolida como el banco más grande del país (sin considerar las operaciones de otros bancos en el exterior)”.

Además, destacó que “la acción del Banco ha tenido un desempeño excelente, siendo la acción del sistema financiero que más se ha revalorizado (35,8% incluyendo dividendos) frente al mercado (17,8% del IPSA)”, en tanto la contribución por segmento de negocios “continúa creciendo de manera consistente, aumentando 34,7% año a año. Específicamente, los segmentos Banca Retail, Banca Empresas e Instituciones (BEI) y Banca Corporativa y de Inversión (SCIB) se expandieron 25,6%, 27,9% y 65,4% a/a, respectivamente, resaltando la excelente calidad de servicio de nuestras distintas áreas”.

Junto con ello, destacó que la cuenta vista y de ahorro Más Lucas, ya cuenta con 160.000 clientes, mientras que la red de adquirencia Getnet, “ha llegado a más de 150 mil comercios, lo que nos permitió cerrar el año con una participación de mercado superior al 20%”.

Claudio Melandri

El presidente del directorio, Claudio Melandri, señaló en su carta a los accionistas que “en el contexto de nuestro país y en un año de ajustes, el desafío de retomar una senda de crecimiento constante es más relevante que nunca, sobre todo tras vivir un ejercicio de paulatino proceso de normalización de la inflación, la que cerró el año dentro del rango de tolerancia del Banco Central, y el comienzo del proceso de rebajas de la Tasa de Política Monetaria por parte del instituto emisor, que ayudarán a expandir la economía”.

Así, apuntó que “los desafíos están claros: las brechas en educación, salud y pensiones, entre otros, requieren de una atención urgente y de soluciones innovadoras, que generen cambios positivos y no modificaciones para quedar donde mismo”.

“Estamos convencidos de que el sector financiero, y en particular nuestro Banco, tienen un papel fundamental en la movilización de recursos y en la generación de oportunidades para abordar estas necesidades. Nuestro enfoque se ha centrado en promover el crecimiento económico no como un fin en sí mismo, sino como el medio para construir una sociedad más equitativa y resiliente, que le entregue soluciones y mejor calidad de vida a cada una de las personas que viven en Chile”, agregó Melandri.