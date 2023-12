Isapres: gobierno ingresa proyecto al Congreso con medidas que buscan mitigar baja de ingresos que genera fallo GES

Finalmente este lunes el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Reajuste del Sector Público, en el cual también presentó una propuesta con la que pretende mitigar de manera transitoria el efecto que genera el fallo GES en las isapres. Eso sí, desde la industria no quedaron conformes.

En concreto, el Ejecutivo propuso adelantar el ICSA para que el alza de precios base 2024 se ejecute en abril y no en junio. Además, de manera excepcional proponen que el cálculo de dicho indicador se haga de manera distinta.

El proyecto de ley en cuestión señala que “es de público conocimiento que la Excma. Corte Suprema dejó sin efecto las primas de Garantías Explícitas de Salud (GES) definidas por las isapres en octubre de 2022 y ordenó la suspensión del cobro de las cargas menores a dos años. A fin de mitigar los profundos efectos financieros que dicha decisión tiene en el sistema de salud en su conjunto, se definen reglas especiales solo para el proceso de adecuación de precios base de los planes de salud correspondiente al período 2024″.

La iniciativa agrega que, “en particular, se adelanta la definición del índice de variación de los costos de las prestaciones de salud que corresponde realizar al Superintendente de Salud a efectos que los nuevos precios base entren en vigencia en abril de 2024. Asimismo, excepcionalmente no se considera en este procedimiento el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud”.

También “se faculta a la Superintendencia de Salud a determinar el valor que por una sola vez y de forma extraordinaria, podrán incorporar las isapres a todos sus precios finales, a fin de otorgar financiamiento al costo y cobertura de las prestaciones de salud de las cargas menores de dos años de edad”.

Si bien el proyecto de reajuste del sector público no incorpora usualmente temas de salud, en esta ocasión el gobierno decidió introducir estas propuestas allí para poder aprobar de forma más rápida medidas que ayuden a mitigar el efecto del fallo GES. Esto, considerando que precisamente esta iniciativa debe ser resuelta antes de Navidad.

Las medidas propuestas no son nuevas, ya estaban contempladas en la ley corta de isapres, pero ahora se busca agilizar su aprobación. Y no dejaron nada conforme a las isapres, pues estiman que en realidad el ajuste de precio que podrán hacer en los planes de salud no les dará oxígeno suficiente como para poder sobrevivir hasta que se apruebe la ley corta de isapres.