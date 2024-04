Grau dice que todavía no se pide una sobretasa mayor al acero chino y las llama a hacerlo antes de que acabe el plazo

Una larga y tensa jornada se vivió en la sesión donde se juntó la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados. La cita se realizó en Concepción y tuvo como único punto abordar la situación que vive la industria. Esto en el contexto de las nuevas definiciones de la Comisión Antidistoriones sobre las sobretasas al acero chino tras su pronunciamiento anterior, que no logró satisfacer a CAP y provocó el anuncio de cierre de la Siderúrgica Huachipato.

De esta forma, la firma, parlamentarios, trabajadores y autoridades regionales se reunieron para contextualizar la situación en que están tras el anuncio del cierre de la planta industrial de CAP. Además, se hicieron demandas al gobierno del Presidente Gabriel Boric para revertir la situación.

Entre las peticiones se planteó una acción de salvaguarda para mantener a los cerca de 22 mil empleados, indirectos y directos, que entrega la siderúrgica, y un plan de desarrollo para la zona, entre otras medidas, más allá de responder a las exigencias de las empresas que buscan una sobretasa mayor a la planteada. Además, se contextualizó las medidas de ayuda con base en el rol estratégico que estiman que cumple la planta industrial y por la poca capacidad que ven para cubrir las plazas de empleo con otra actividad.

Ante este contexto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, resaltó que es importante que las empresas planten los nuevos antecedes con que buscan que la Comisión Antidistoriones plante una sobretasa mayor a la actual. El secretario de Estado subrayó que son estas las que pueden realizar dicha petición.

“Lo que sucedió en la solicitud de las empresas es que no se solicitó totalmente estos valores. Se solicitó efectivamente el 25% en el caso de barras, pero se solicitó el 16% en el caso de bolas, y de hecho la comisión en el caso de bolas dio el 15% en términos promedio. Entonces lo primero es importante entender acá, porque insisto aquí lo relevante es solucionar el problema, y entender por lo tanto de forma clara quienes tienen que dar ciertos pasos y en qué momento se tienen que ejecutar”, explicó.

El secretario de Estado reiteró su llamado en base a que, hasta ayer en la noche, no habían sido notificados de las solicitudes de las empresas que buscan una sobretasa al acero chino mayor a la que se implementó. Así, Grau comentó que el plazo termina hoy y que el Ejecutivo se comprometió a acelerar la respuesta en el plazo de una semana por parte de la Comisión Antidistoriones.

“Lo primero que tiene que ocurrir es que en las reposiciones que tienen que hacer las empresas a la Comisión Antidistoriones sus justificaciones, sus nuevos antecedentes. Al menos tienen que solicitar estos valores de 33 y 25% que es lo que las empresas se señalan (que necesitan) y eso no ha sido así hasta ahora (....) cada una de las partes tiene que hacer su parte justamente (...) Esto es bien preciso, lo tienen que solicitar las empresas productoras o sea la empresa productora de bolas es la que tiene que solicitar los aranceles en bolas y la empresa productora de barras es la que tiene que hacer la solicitud en barra”, comentó.

Sin embargo, el ministro también dijo que su llamado no es para realizar una crítica a alguna empresa en cuestión: “No estoy apuntando con el dedo a nadie. Las empresas tienen todo el derecho a hacer los planteamientos a las comisiones como les parezca pertinente. Pero lo que no podía hacer la comisión, o lo que era muy difícil para ser más preciso, es que pusieran aranceles más altos que los que solicitaban. Y esto es importante que se entienda”.

En la comisión unida, que duró un poco más de tres horas, el ministro Grau también pidió calma tras las tensiones que se dieron en la cita. Desde la oposición hubo malestar por la presencia del secretario de Estado por vía telemática y acusaron al ministro de criticar el trabajo de algunos parlamentarios, junto con reparos a la gestión del Ejecutivo en esta materia. “Si de mis palabras se interpretó que yo estaba señalando que algunos de los diputados o diputadas acá presentes no han hecho bien su labor, no es lo que he dicho en ningún caso”, dijo.

Por otro lado, Grau comentó que el trabajo de la Comisión Antidistoriones no debería ser afectado por acciones desde China, principal socio comercial de Chile: “Es bien importante enfatizar que las acciones que tome la Comisión Antidistoriones, que estén basadas en evidencia, en ningún caso, debieran significar represalias para nuestro país. Es importante porque en la medida que la Comisión haga bien su trabajo, base sus decisiones en evidencia, eso nos protege como país”.