La inversión extranjera directa (IED) en enero de este año anotó US$ 1.939 millones, lo que se traduce en un alza de 17,8% en comparación con enero de 2023 (US$ 1.646 millones) y el ingreso de US$ 851 más que en diciembre de 2023, según los datos del Banco Central y recopilados por InvestChile. Además, la corporación privada sin fines de lucro analizó que la cifra de IED anotó un 17% superior al promedio de la serie 2003-2024 para el mes de enero (US$1.656 millones).

“El componente más importante en este primer mes fueron las utilidades reinvertidas, con un registro de US$ 1.288 millones, y en segundo lugar se ubicaron los instrumentos de deuda con US$ 428 millones. Las participaciones en el capital, en tanto, presentaron un flujo menor respecto a los meses precedentes, con US$ 223 millones”, detalló InvestChile por medio de un comunicado.

Ante este contexto, InvestChile celebró las cifras: “Son montos que invitan a seguir trabajando de manera articulada para promover la inversión extranjera en Chile, con miras a consolidar nuestra capacidad de atraer las inversiones y generar las oportunidades de empleo que nuestro país necesita”.

Inversión extranjera en Chile parte 2024 con cifras positivas

La directora de InvestChile, Karla Flores, también destacó el trabajo de la corporación durante lo que va del año, y en temas como la participación esta semana en la feria PDAC de Canadá junto a la ministra de Minería Aurora Williams. InvestChile también comentó que la próxima semana estarán en Corea y Japón promoviendo la cartera de Concesiones. “Así también, estaremos firmando acuerdos de colaboración con dos nuevas regiones, con el objetivo de impulsar la materialización de nuevas inversiones en donde más se necesitan”, dijo Flores.

Por otro lado, y de cara al trabajo del año, Flores comentó que este 2024 se realizará el 7° Foro Internacional InvestChile. En la instancia estarán presente 100 empresas internacionales que, según explicó Flores, asistirán con proyectos concretos de inversión en sectores como industria del litio, infraestructura tecnológica y digital; concesiones de infraestructura; y energía limpia y almacenamiento. “Esperamos que a partir de este evento podamos tener muy buenas noticias para el país también”, finalizó.