Isapres insisten en que adelantar el ICSA no es suficiente y que puede tener “consecuencias complicadas” para más de una aseguradora

“Es una solución insuficiente, como la calificamos desde que la conocimos, y sigue siéndolo”. De esa manera calificó este martes el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, la medida que propuso el gobierno en el proyecto de Reajuste del Sector Público, que busca adelantar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) para que el alza de precios base 2024 de los planes se ejecute en abril y no en julio.

Eso, como una acción de mitigación por la baja de ingresos que se generará desde enero en las isapres, producto de que este mes empezaron a aplicar el fallo GES. Sin embargo, desde las aseguradoras privadas de salud ven que esto no va a entregar la suficiente sostenibilidad al sector.

“Lamentablemente, del 12% de caída de ingresos que va a tener la industria, compensa menos de la cuarta parte. Entonces, no es una solución que en realidad vaya a conseguir el equilibrio, como lo ha reconocido por lo demás el gobierno y el Ministerio de Salud. Y estimamos que si no viene acompañada con medidas adicionales de corto plazo, efectivamente pudiera tener consecuencias complicadas para más de una de las isapres. Así que, con esto que se está avanzando, lamentablemente no se resuelve suficientemente el problema”, insistió Arriagada este martes.

Un poco más tarde, la sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reajuste del sector público, junto con esta medida que busca adelantar el ICSA.

Sobre la situación actual que enfrentan las isapres por el fallo GES, el superintendente de Salud, Víctor Torres, comentó este lunes que en febrero una primera isapre podría incumplir los indicadores legales, en caso de que no se tome ninguna medida para mitigar dicho efecto. Pero este martes el personero sostuvo que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es, precisamente, una medida que busca evitar eso.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que, con esto, se entrega, primero, una señal a la industria. Aquí hay decisiones que también tienen que tomar los directorios de las distintas isapres. Es una señal que el gobierno ha dado precisamente para poder establecer condiciones de mejor cumplimiento del fallo, en este caso del GES. No todo aquello que está dejándose de percibir producto del fallo GES está sustentado en este artículo del proyecto de ley. Por lo tanto, hay un esfuerzo de la industria. Entendemos que con esta medida se da una señal también para que se tomen las medidas pertinentes de ajuste para poder efectivamente evitar esa situación”, señaló Torres tras la votación.

Lo cierto es que las isapres estaban a la espera de una señal del gobierno y del Congreso para ver si sostienen o no su operación hasta que llegue la ley corta de isapres. A partir de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, y que debería ser despachado del Senado esta semana, cada controlador deberá evaluar si realiza o no aumentos de capital en su respectiva isapre en caso de ser necesario el próximo año, o si finalmente optarán por dejarlas caer, saliendo del sistema.

Arriagada reiteró este martes que “nosotros, como asociación, ya habíamos opinado de esta medida del Ejecutivo, la habíamos calificado como insuficiente. Y nuestra opinión sigue siendo la misma. En realidad, ustedes saben que el fallo GES produce una disminución de ingresos del 12% promedio en la industria, y esta medida que el gobierno ha propuesto y que se está viendo en la Cámara, permite un alza de precio anticipada respecto de lo que sería lo normal, de menos del 3%. Entonces, la verdad es que sigue siendo una medida absolutamente insuficiente. La ministra lo ha reconocido así, el Ministerio de Salud sacó una declaración, a propósito de una declaración nuestra, y reconoció que era una medida insuficiente, y señala que la ley corta es donde viene la solución definitiva”.

También dijo que “lo importante es que las compañías se financien en el tiempo, es decir, que tengan los ingresos suficientes para poder otorgar las prestaciones que están ofreciendo”.