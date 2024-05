Isapres sacan cálculos y hacen simulaciones a la espera de que el regulador dicte las normas que faltan para implementar ley corta

El domingo venció el plazo extendido que dio la Corte Suprema para poner en marcha el fallo sobre tabla de factores que ha tenido en jaque a las isapres desde que fue dictado en noviembre de 2022. Y finalmente este lunes el Congreso despachó la famosa ley corta de isapres, que busca poder aplicar dicho fallo sin que caiga el sistema.

A raíz de lo anterior, y para poder cumplir con el plazo que dio la Suprema para implementar su sentencia, la Superintendencia de Salud dictó este lunes una circular donde instruyó a las isapres aplicar a todos sus contratos con tablas de factores antiguas la Tabla Única de Factores (TUF) que fue elaborada por el regulador y que está vigente desde abril de 2020.

De acuerdo a dicha instrucción, las isapres deberán informar a sus afiliados que tengan tablas antiguas, que ahora se les aplicará la Tabla Única de Factores. Esa comunicación las isapres la tendrán que hacer a más tardar el día 31 de agosto de 2024. Ello implica que ya desde inicios de septiembre todos los afiliados tendrán vigente la nueva tabla de factores.

Sin embargo, esa es una de varias otras instrucciones que tendrá que dictar la Superintendencia de Salud en los próximos días. Por eso mismo, las isapres están atentas y a la espera de que el regulador dicte circulares relativas al modo en que se van a adecuar los planes de salud al 7%, pero principalmente respecto de cómo será el marco del plan de ajuste y pagos que tendrán que presentar las aseguradoras para que sea visado por la Superintendencia.

En todo caso, para eso aún falta, dado que antes de dictar cualquier otra circular, el regulador está esperando que el proyecto se convierta en ley. Y para que ello ocurra, la iniciativa primero tiene que pasar por el Tribunal Constitucional para su control de constitucionalidad, luego el gobierno debe promulgarlo, y a continuación debe publicarse en el Diario Oficial.

En el intertanto, las isapres están sacando cálculos y haciendo simulaciones, principalmente respecto del plan de ajuste y pagos que tendrán que presentar, y para lo cual estiman que no cuentan con mucho tiempo, dado que, una vez que la Superintendencia dicte dichos lineamientos, tendrán un mes para poder presentar el plan. En todo caso, eso podría ser prorrogable por un mes adicional. Allí las isapres deberán detallar el número de contratos a los que se les reducirá el valor del plan, los montos que deberán devolver a cada uno, el plazo en que harán la devolución y cómo efectuarán dicha restitución.

Aunque las isapres están haciendo simulaciones, admiten que nada de eso será preciso sino hasta conocer la circular que deberá dictar la Superintendencia, por lo cual esperan que dichos lineamientos sean dictados lo más pronto posible.

Una vez que se aprobó la ley corta en el Congreso, las isapres y las clínicas admitieron que con ello se había dado un paso importante, o un respiro al sistema, pero de todas maneras levantaron alertas. La Asociación de Isapres declaró este lunes que “no es posible anticipar la viabilidad del sector. El desenlace de esta larga crisis, finalmente, dependerá de una adecuada implementación de la normativa y del correcto ejercicio que haga la autoridad regulatoria de las facultades que le han sido otorgadas”.

Por su parte, este martes, las isapres Banmédica y Vida Tres, que no son parte del gremio, advirtieron que “la ley corta aprobada esta semana no consideró ninguna de las múltiples soluciones técnicas presentadas por diversos expertos que permitían mitigar el impacto que genera sobre las personas el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores. Con ello, la ley aprobada, aun cuando permitiría alcanzar un equilibrio en el corto plazo, no asegura la sostenibilidad del sistema privado en el largo plazo. Por el contrario, genera importantes distorsiones en los precios de los planes de salud”.

En tanto, desde Clínicas de Chile manifestaron: “Vemos con inquietud que entre los mecanismos de pago que las isapres tendrán para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, está la generación de excedentes, los que se podrán utilizar en prestaciones de salud, prestaciones que irán a engrosar la ya abultada deuda que mantienen con los prestadores privados, quienes podríamos terminar soportando el costo final de esta crisis, comprometiendo nuestra viabilidad”.