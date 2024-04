Las explicaciones del ministro Nicolás Grau tras ausentarse de importante encuentro minero

Este miércoles en la noche se llevó a cabo la cena de la minería Cesco Week 2024, donde estuvo presente el presidente Gabriel Boric, además de las ministras Aurora Williams y Maisa Rojas. Sin embargo, el titular de Economía, Nicolás Grau, no participó de este encuentro, porque según reveló el medio Ex Ante el secretario de Estado estaba en un partido de futbolito a esa hora.

El secretario de Estado utilizó su cuenta de X, para referirse a lo ocurrido, donde indicó que la hora del partido no coincidía con la de la cena minera.

“Hay una nota señalando q no di importancia a CescoWeek. No es cierto. 1. Asistí el lunes a inauguración de CW 2. La cena partía a las 6:30 y llegué a Stgo a las 7:15 desde congreso (Huachipato) 3. Llegué a mi casa a cumplir deberes con mis hijos (partido fue 9pm,ellos ya dormían)”, dijo Grau en la red social.

Desde el ministerio de Economía, ahondaron en el tema y explicaron que Nicolás Grau se había excusado la semana pasada de asistir a la cena.

“El viernes pasado se excusó de participar en la cena, que estaba citada a las 18:30 del miércoles. A las 20:40 se dirigió al partido, citado a las 21:00. A la cena asistió el Presidente, la Ministra Williams y la Ministra Rojas”, dijo la cartera en una declaración.

Y agregó que “el Ministro Grau asistió el lunes a la inauguración de la Cesco Week, en cuyo contexto se anunció en rueda de prensa el inicio del proceso de RFI de la estrategia nacional del litio. Luego de participar en una sesión especial por Huachipato en el Senado durante la jornada de ayer, llegó a Santiago a las 19:15 a cumplir sus deberes familiares”.

Reacciones

Desde Renovación Nacional, un grupo de diputados cuestionó al ministro tras ausentarse de la cena minera.

“Estas acciones plantean dudas sobre su idoneidad para liderar reformas económicas importantes en Chile. No es posible que el titular de una cartera tan importante para el país priorice un partido de futbolito por sobre un evento tan importante para la minería”, dijo Andrés Celis.

Mientras que Sofía Cid, sostuvo que “es evidente a dos años que las malas proyecciones económicas para Chile no complican al Gobierno. Es más, no les importa que la actividad no repunte. No debería llamar la atención a estas alturas”.

Los diputados de la UDI, Marco Antonio Sulantay y Marlene Pérez fueron más allá y pidieron al presidente Boric evaluar la continuidad del ministro.

“Remover, en el más breve plazo, al ministro Nicolás Grau, tanto por su completa incapacidad para mejorar la economía de nuestro país, como también por el absoluto desinterés que ha demostrado en un encuentro de esta naturaleza”, sostuvieron en una declaración conjunta.