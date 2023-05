Los ajustes y estrategias de los tres unicornios chilenos: Cornershop, NotCo y Betterfly

El 2021 fue una verdadera “fiebre del oro” para el financiamiento de riesgo a nivel local y global. Según un informe de la Asociación Latinoamericana de Venture Capital (Lavca), las startups chilenas registraron un capital invertido de US$858 millones. Un 513% más que en 2020. De hecho, en 2021 Chile logró dos unicornios (empresas valorizadas en más de US$1.000 millones): Cornerhsop y NotCo. E, influida por la misma racha, en febrero de 2022, Betterfly consiguió la misma categoría. Esta última, liderada por los hermanos Cristóbal y Eduardo della Maggiora alcanzó esa meta justo a tiempo: en el segundo semestre del año pasado, los capitales de riesgo o venture capital (VC) empezaron a cerrar sus billeteras. Desde entonces y hasta ahora, hay un consenso en el sector que es muy difícil conseguir capital. En este panorama, se repliegan proyectos, se afinan los focos y, lógicamente, se producen despidos. El último ocurrió este jueves 11 de mayo: Cornershop, ahora controlada por Uber, anunció la desvinculación del 11% de su planilla. Decisiones similares tomaron antes los otros dos unicornios nacionales.

Para José Manuel Correa, director ejecutivo de Endeavor Chile, lo de Cornershop es algo puntual. “En una fusión de empresas es común que aparezcan cargos duplicados y que se generen despidos durante la reestructuración organizacional”, dice Correa. “En cuanto al ecosistema emprendedor, los unicornios no están exentos de la realidad económica mundial, pero en general las startups tienen mayor flexibilidad y adaptación al cambio. En este contexto, ya hemos pasado por un período de ajustes y actualmente se están implementando y ejecutando estrategias post-ajustes. Por lo tanto, no diría que se proyecte o se avecine una nueva ola de ajustes”, agrega Correa.

¿Por qué se dio en tiempos diferentes? Según Tadashi Takaoka, director de Metro de Santiago y experto en innovación, porque cada startup tiene ciclos distintos. “Tal vez las presiones de los fondos de inversión y el directorio fueron de distinto nivel, la caja que tenían acumulada es distinta, su mercado es más o menos inelástico, etc. No todos ven el momento de ejecutar este tipo de decisiones (que, siendo franco, tratamos de hacer lo más lejanamente que se pueda, por las personas) con el mismo timing”.

Takaoka también señala que no es necesariamente un signo de “catástrofe interna”. “Todos los venture capital han recomendado este año a sus startups reducir costos. Podría pensarse que es bueno esperar hasta último minuto para hacerlos, pero lo real es que es mejor hacerlo en ‘tiempos de paz’, porque permite darles un mejor trato a las personas que salen”. Y en cuanto a si seguirán las desvinculaciones, indica: “Probablemente sí, pero no necesariamente por una crisis actual, sino que resguardándose de poder bajar los costos para asegurar la llegada al 2024-2025 con la caja y performance actuales”.

Por su parte, Claudio Barahona, socio del VC Avaya Capital, comenta que luego del gran financiamiento de 2020, 2021 y parte del 2022, “el invierno llegó y hace frío. Pero no es el fin del mundo, ya que sabemos que el sol volverá a salir. Algunos inversionistas, como nosotros, lo aprovecharán tomando oportunidades en un ciclo a la baja. Probablemente invertirán en muchas startups que han nacido en estos años complejos, uno que otro camello (startups que tienen bastante agua para cruzar el desierto) o en empresas orientadas a la rentabilidad. Pero lo hará siendo responsable, estudiando con calma cada oportunidad y sin cometer locuras”, indica Barahona.

La pantalla del Nasdaq Market Site de Time Square, en Nueva York, anunciando el levantamiento de US$60 millones de la firma chilena Betterfly.

Betterfly mira a las pymes y al modelo de Netflix

“El complejo entorno económico que enfrentamos a nivel mundial”. Esa fue, según el fundador y CEO de Betterfly, Eduardo della Maggiora, una de las principales razones de porqué el tercer unicornio chileno tuvo que tomar la decisión de despedir al 30% de sus trabajadores en enero de 2023, casi un año después de convertirse en unicornio y justo a unos días de haber cambiado su imagen corporativa.

“A pesar de que nuestros ingresos han crecido más de veinte veces en los últimos dos años, nuestros costos han crecido a la misma velocidad, porque nos estábamos preparando para otro periodo de crecimiento acelerado que, difícilmente, se va a repetir en este escenario”, comentó Della Maggiora en una carta, tras comunicar las desvinculaciones. Betterfly tiene operaciones en Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, México y España.

La otra razón, según la empresa, es que están desarrollando un plan de crecimiento conocido como “10x”, basado en la eficiencia y el producto y en el que han puesto especial énfasis en el segmento de las pymes, “un mercado donde Betterfly ha sido altamente valorado y donde muchas empresas han podido acceder a beneficios por primera vez para sus trabajadores”, indican.

También la compañía está trabajando en un modelo de ventas centrando en el producto, más simple y en el que el punto de contacto de venta es la plataforma como tal, como un Netflix o un Spotify, el que combinará con un modelo de ventas tradicional, dejando así al producto como eje principal, “mientras un equipo de ventas apoya el proceso, con lo que se espera acelerar considerablemente los procesos de venta”, explican desde la firma.

Cornershop: factor fusión y la llegada de más actores al mercado

El caso del primer unicornio chileno (junio de 2021) y a la vez con mayor valorización (US$3.000 millones), es diferente a una startup convencional. Esto, porque el despido del 11% de sus trabajadores (250 personas) este jueves 11 de mayo, está influido no sólo por la crisis de financiamiento que tienen las startups, sino también por los ajustes de su empresa controladora: Uber. De hecho, Oskar Hjertonsson, su CEO y cofundador, envió una carta a los empleados de la empresa (hoy llamada Cornershop by Uber), donde deja entrever que hay algo más interno: “Hoy nos despedimos de compañeros magníficos y con talento, no porque no hayan trabajado duro, sino por una estrategia de producto que no funcionó y por las decisiones que tomó el equipo directivo en respuesta a ella”.

Cuando se dio a conocer esta semana la desvinculación masiva, desde Uber comentaron: “Analizamos a profundidad las funciones que ya no son esenciales para alcanzar nuestra estrategia global de compra y entrega de supermercado y retail. Como resultado, desafortunadamente diremos adiós a 250 profesionales del equipo de Cornershop en los mercados donde la empresa actualmente opera”. Con ello, indirectamente atribuyeron la reducción de dotación a la “integración” del unicornio chileno con la empresa estadounidense, lo cual se finalizaría a fines de 2023, según indicó la firma.

Pero hay un tercer factor relacionado con la pandemia, que trajo consigo un alza del e-commerce y de la industria del delivery, con más actores ingresando al mercado. Hoy, Cornershop está presente en Chile y México, Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos. En este último país se llama Uber Groceries.

NotCo elabora una amplia variedad de productos.

NotCo y su foco en el negocio B2B y área de inteligencia artificial

“Se vienen dos o tres años donde nadie tiene la bolita de cristal, donde no se ve un horizonte claro”. Esas fueron las palabras de Matías Muchnick, CEO de NotCo, en una entrevista en radio Duna el 19 diciembre del año pasado, cuando se le preguntó sobre el panorama de las startups en cuanto a solicitar capital. De hecho, poco antes, en agosto de 2022, el segundo unicornio chileno -que logró dicha categoría en julio de 2021- anunció el despido de 32 de sus empleados, correspondiente a un 6% de su planilla global. Esto, según indicó la misma firma, se debió al complejo panorama macroeconómico, acentuado por la inflación.

La startup de productos basados en plantas mediante inteligencia artificial decidió entonces postergar varios lanzamientos que tenía planificados, e incluso la llegada a países de Asia y Europa. Hoy, NotCo tiene operaciones en seis países (Chile, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá) y exportaciones en ocho más. También quedó en el tintero una posible salida a bolsa, la que se proyectaba para 2023.

Con todos los ajustes, NotCo sorprendió a mediados de 2022, al conseguir US$70 millones de inyección de capitales donde incluso entró como inversionista Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre. ¿Cómo lo logró en aguas turbulentas? La estrategia se basó en poner énfasis en su área NotCo Tech, para el desarrollo de inteligencia artificial en la industria de alimentos, donde la primera gran alianza la hizo con Kraft Heinz. Con estas decisiones, Muchnick ha declarado que se encuentran tranquilos por unos cinco años y que en dos más esperan lograr rentabilidad.