Masisa reporta pérdidas por US$ 167 millones en 2022 debido a venta de filiales argentinas

Masisa entregó sus resultados correspondientes al cierre de 2022. La firma registró pérdidas por US$ 167,3 millones a diciembre de 2022, lo que se compara con las ganancias por US$ 23 millones al cierre del año anterior. De acuerdo al balance financiero de la firma enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), esto se debió a la venta de las filiales argentinas. Dicha pérdida extraordinaria asciende a US$ 248,9 millones, añadió la empresa.

A finales de diciembre de 2022, la compañía había anunciado que vendió la totalidad de las acciones que poseía directa e indirectamente en las sociedades argentinas Forestal Argentina y Masisa Forestal. La operación se realizó con Proener, filial de la sociedad argentina Central Puerto. A través de dicha transacción, Masisa se desprendió de sus activos forestales en Argentina, consistentes en aproximadamente 72.000 hectáreas.

Con respecto a las ventas, la empresa reportó ingresos por US$ 501 millones entre enero y diciembre pasado, esto es un aumento de 14,1% en doce meses. Este aumento en las ventas se explica por la mejora en el precio medio de los negocios de la compañía, explicó Masisa. En ese sentido, el negocio de tableros y derivados aportó el 92% de los ingresos, mientras que la madera aserrada tuvo una participación en las ventas del 8%.

Con respecto a los volúmenes de ventas en m3 del negocio de tbleros y derivados a diciembre de 2022, se observó una disminución de un 12% respecto al mismo período del año anterior, “debido a la disminución en el volumen de tableros como consecuencia de la desaceleración económica en el mercado chileno, la que fue parcialmente compensada por el aumento en el volumen de molduras asociado al mejor desempeño en el mercado norteamericano”, aseveró la firma.

En tanto, el volumen de ventas m3 del negocio de madera aserrada al cierre del año pasado disminuyó en un 19,9% en comparación con el mismo período del año anterior, “debido principalmente a los efectos de la desaceleración económica en el mercado chileno y asiático”, aseveró Masisa.

Con todo, el Ebitda de la compañía mantuvo la tendencia de las cifras reportadas durante el año, alcanzando los US$111,2 millones para el ejercicio 2022. Esto representa un aumento de US$38,4 millones respecto al mismo al año anterior, como consecuencia del incremento en ingresos y márgenes de venta.

El margen Ebitda creció de un 16,6% a diciembre de 2021 a un 22,2% a diciembre de 2022, debido principalmente al enfoque en productos con mayor valor agregado y eficiencias en costos, explicó la empresa mediante un comunicado.

“Estamos muy contentos por los buenos resultados que alcanzamos como compañía a lo largo de todo este 2022. Hemos logrado ir mejorando consistentemente los resultados y la posición financiera de la Compañía, y al mismo tiempo seguir desarrollando nuestro plan estratégico, lo cual nos permite enfrentar en una sólida posición los desafíos que nos presenta el entorno económico previsto para 2023, y nos mantiene con la convicción que nuestra visión de largo plazo sigue por el camino correcto, explicó Alejandro Carrillo, gerente general corporativo de Masisa.

En cuanto a las inversiones realizadas por Masisa durante el ejercicio del 2022, éstas alcanzaron los US$22,7 millones, “focalizadas en proyectos que buscan eficiencias en la operación, además del desarrollo de iniciativas relacionadas a la estrategia de sostenibilidad de la compañía y sus comunidades, al igual que sus compromisos en materias ESG”, sostuvo la empresa.