Ministro Marcel plantea que ha incidido mucho en el clima de pesimismo el llevar la economía a la cancha política

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a valorar las nuevas proyecciones del Banco Central entregadas este miércoles, y apuntó a la importancia de tener la economía en orden y seguir trabajando para impulsar la actividad. También se refirió al paro portuario que se lleva a cabo esta jornada.

“Se habló mucho que tendríamos una recesión, sin embargo lo que vemos es que el 2023 no tuvimos esa recesión, y ya estamos creciendo y en eso quiero enfatizar que la economía chilena viene creciendo desde mediados del año pasado. Eso lo incorporamos a nuestras proyecciones desde septiembre, y la realidad se ha ido alineando con esas proyecciones. El IPoM es bien importante porque es una visión bien completa. Junto con el crecimiento vamos a tener mayor recuperación del empleo”, dijo el ministro en radio ADN.

Y agregó que “Es importante tener la economía en orden. No va a crecer si tiene grandes desequilibrios en su interior. Esa parte ya la tenemos hecha. Tenemos que impulsar la actividad en el corto plazo. Todavía tenemos hartas cosas en las cuales seguir trabajando. En tercer lugar tenemos que mirar el largo plazo y ver como aumentar nuestro potencial de crecimiento a largo plazo. Eso lo estamos haciendo, mencioné lo de los permisos para inversión”.

Por otro lado, descartó que haya habido un exceso de optimismo del gobierno en materia económica.

“Creo que en términos de sesgo se ha constatado que no teníamos un exceso de optimismo, éramos más realistas que muchos que estaban mirando nuestra economía. En qué se manifiesta el pesimismo. Bueno se manifiesta en que no seamos capaces de reconocer donde está parada nuestra economía, para seguir avanzando a futuro. Es cosa de abrir los diarios y darse cuenta de que incluso buenas noticias como esta mayor perspectiva de crecimiento, ya se empieza a ningunear el 2,5%. Venimos de un periodo de mucha volatilidad y mucha incertidumbre, y hay actores a los cuales les cuesta salir de ahí”, apuntó.

Y señaló que ve un sesgo negativo y de pesimismo en ciertos sectores y planteó que “eso es negativo para el país, y es negativo para ellos mismos. Lo que ha incidido mucho sobre este clima es el hecho de que se haya llevado la economía como a la cancha del debate político, y por lo tanto usar los datos como un argumento para resolver temas políticos que pueden tener otra causa. Dejemos que la economía avance y dejemos la discusión política donde corresponde”.

En cuanto a los llamados que se han hecho a movilizar a la población, para que se aprueben las reformas, el ministro indicó que no le ve la racionalidad.

“Cuando el gobierno busca movilizar a la sociedad civil quiere decir que no existe la sociedad civil. La sociedad civil una definición básica es que debería tener autonomía respecto al mundo político. Creo que hay ahí una cuestión que no logro ver la racionalidad de eso. En torno a los procesos legislativos hay muchos actores que se movilizan, no solo personas que pueden hacer una manifestación en la calle. El proceso legislativo no ocurre en una burbuja. Nuestro rol es lograr elaborar buenos proyectos y escuchar cuando hay buenas propuestas, y trata de generar acuerdos”, señaló Marcel.

Asimismo, sostuvo que “es cierto que el proceso legislativo ha sido muy difícil. El gobierno tiene minoría en el Congreso, y eso siempre es ir con viento de frente, pero por otro lado creo que incluso en momentos políticamente muy difíciles como fue la elección de consejeros el año pasado, en esos días se aprobó el Royalty. Creo que cuando hay disposición al diálogo estos elementos ambientales, o estos cálculos de números crudos aún hay un espacio de maniobra”.

Paro portuario

Este jueves se está llevando a cabo un paro de trabajadores portuarios, que fue anunciado a inicios de esta semana. En medio de este panorama, el secretario de Estado, apuntó a que en periodos de mayor actividad exportadora tienden a ocurrir estas paralizaciones.

“Me parecen bastante genéricas las demandas que se han planteado. Desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia que en periodos de mayor intensidad de la actividad exportadora tienden a producirse este tipo de movimientos. Creo que frente a este tipo de situaciones, más que estarse asustando, tenemos que ver hasta donde los distintos sectores están contribuyendo a que Chile avance. Entendiendo que todos tenemos algo que aportar. Creo que algo que quizás es desmoralizante a veces es ver como tienden a primar los intereses propios, por sobre los del país”, dijo Marcel.

Y en cuanto a los incumplimientos que acusan los trabajadores portuarios, planteó que “la respuesta a esto más precisa la puede dar el ministro de Transporte, pero he visto que ha estado trabajando en esta iniciativa. No es efectivo lo que ahí se señala”.