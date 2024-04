“Modelos más asequibles”: el mercado se entusiasma ante el anuncio de Tesla e ignora los decepcionaste resultados

Tesla dijo el martes que lanzará “nuevos modelos” antes de la segunda mitad del próximo año, una señal que entusiasmo al mercado y empujó las accione de la firma hasta casi un 12% en las operaciones después del cierre.

Las palabras de Tesla sobre sus nuevos vehículos, que incluirían “modelos más asequibles”, aumentaron la confianza de los inversionistas en el fabricante de vehículos eléctricos, que lucha contra la feroz competencia y el enfriamiento de la demanda.

El fabricante de automóviles ofreció pocos detalles sobre los nuevos productos, pero dijo que llegarían antes de la segunda mitad de 2025. Ese fue el objetivo fijado en enero por Elon Musk para el lanzamiento de un modelo asequible de próxima generación ampliamente esperado, a menudo llamado el Model 2. Reuters informó en exclusiva el 5 de abril de que Tesla había desechado los planes para el auto, que los inversionistas esperaban que costara US$ 25.000 y que impulsara el crecimiento de Tesla hasta convertirse en un fabricante de automóviles para el mercado de masas.

Los nuevos modelos no identificados a los que se refirió Tesla el martes parecían ser productos diferentes. El fabricante de automóviles no identificó un objetivo de precio.

Los modelos se construirían en sus líneas de fabricación actuales y utilizarían “aspectos” de su plataforma actual y de una plataforma de próxima generación. La firma también advirtió de que este plan podría “dar lugar a una reducción de costos menor de la prevista”.

También mencionó un “producto robotaxi específico” que planeaba construir con un proceso de fabricación “revolucionario”, sin ofrecer un calendario para su lanzamiento. El 5 de abril, Reuters informó de que Tesla planeaba seguir desarrollando un robotaxi autoconducido sobre la misma plataforma que había estado desarrollando para el Model 2.

El fabricante de automóviles dijo que su plan de nuevos modelos le permitiría controlar mejor los gastos de capital durante “tiempos de incertidumbre.”

En tanto, las palabras de Tesla sobre coches más asequibles complacieron a los inversionistas a pesar de sus débiles resultados trimestrales tras el cierre de Wall Street.

“Modelos más asequibles”: el mercado se entusiasma ante el anuncio de Tesla e ignora los decepcionaste resultados. En la foto: Elon Musk.

“Parece que lo peor ya estaba descontado y hay esperanzas de que se produzca algún giro para impulsar de nuevo las ventas”, dijo Ken Mahoney, jefe de Mahoney Asset Management.

El crecimiento mundial de la demanda de vehículos eléctricos (VE) se ha ralentizado y las ventas han crecido a un ritmo inferior al previsto debido a la reducción de las subvenciones públicas y a los elevados tipos de interés.

“Las ventas mundiales de VE siguen bajo presión, ya que muchos fabricantes de automóviles dan prioridad a los híbridos frente a los VE”, dijo Tesla.

Los ingresos de Tesla cayeron en el primer trimestre al entregar menos vehículos eléctricos a los clientes, debido a la ralentización de la demanda y a la intensa competencia en todo el mundo.

La empresa informó el martes de unos ingresos de US$ 21.300 millones en los tres meses finalizados en marzo, frente a los US$ 23.330 millones de un año antes. La media de los analistas había estimado US$ 22.150 millones de dólares, según datos de LSEG.