Monto que entrega la PGU está cerca de superar la línea de la pobreza

La tasa de pobreza que mostró la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2022 sorprendió a todos y generó debate entre los académicos y expertos que siguen los temas relacionados con pobreza.

Es que, según esta medición, la pobreza en Chile pasó de 10,7% en 2020 a 6,5% en 2022, en lo que constituye la menor tasa histórica desde que hay datos comparables, en 1990, y también el menor número de población en situación de pobreza, con 1.292.521 personas.

Una de las razones detrás de esta baja fue el aumento de las transferencias del Estado a los sectores de menores recursos y el cálculo del alquiler imputado. Pero también influyó sobre ese resultado la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Según un estudio realizado por Karol Fernández, Matías Otth y Nicolás Rojas, de la Universidad San Sebastián, “a nivel población se puede atribuir una baja de 0,5 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza a la implementación de la PGU. Es decir, sin la PGU, la pobreza de 2022 hubiese sido de 7,0% en lugar del 6,5% registrado por la Casen. Sin embargo, recordemos que la PGU es una transferencia focalizada a los adultos mayores de 65 años. Por ello, al considerar únicamente a este grupo de la población -el grupo objetivo de la PGU-, se observa que la PGU explicaría una reducción de 2,4 puntos porcentuales en la incidencia de pobreza para este grupo, lo que implica que en lugar del actual 2,2% de incidencia de pobreza para dicho grupo, sin PGU ésta alcanzaría 4,6%, lo que correspondería a un alza de más del doble”.

Y ese resultado ocurrió cuando la PGU aún no estaba vigente para el total de la población que hoy cubre: actualmente llega al 80% de los adultos mayores de 65 años o más, pese a que puede acceder el 90% de la población. Esto ocurre porque uno de los requisitos para acceder a este beneficio, es no pertenecen al 10% de más ingresos de la población, pero esa no es la única condición para obtenerlo, también hay otras.

Según lo que establece la ley, para las personas que tienen una pensión base menor o igual a $730 mil mensuales, el monto de la PGU corresponderá a $214.296, mientras que si la pensión base está entre $730 mil y poco más de $1,1 millones, el monto de la PGU será variable.

Así, en un informe que publicó el Consejo Consultivo Previsional, recuerda que “el monto nominal máximo de los beneficios del Pilar Solidario por persona que actualmente se encuentra vigente corresponde a $214.296, actualizado por última vez en febrero de 2024″.

Allí agrega que, “en cuanto a la suficiencia del monto real máximo entregado tanto en los beneficios de vejez como de invalidez entre diciembre de 2014 y junio de 2024, se observa que la línea de la pobreza extrema se superó por primera vez en diciembre de 2019. Desde ese momento, el monto real ha ido aumentando, sin embargo, aún no ha superado la línea de la pobreza”.

Sin ir más lejos, el estudio del Consejo afirma que “en promedio, el monto de la PGU representa el 92,5% de la línea de pobreza entre enero y marzo de 2024, mientras que durante 2015 el monto de la Pensión Básica Solidaria solo alcanzaba el 59,4% de la línea de pobreza”.

El informe del Consejo Consultivo también revela que “el número de personas que reciben una pensión solidaria de vejez ha aumentado en más de cinco veces entre junio de 2009 y junio de 2024 (1.821.398 personas). A junio de 2024, 2.047.838 personas reciben la PGU y 162.818 reciben Aporte Previsional Solidario de Vejez. Este aumento se explica principalmente por el aumento en la cobertura de los beneficios en el tiempo, sobre todo con la creación de la PGU en enero de 2022 (Ley N°21.419) y su posterior modificación en enero de 2023 (Ley N°21.538), así como por el proceso de envejecimiento demográfico”.