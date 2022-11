Otro retailer que sufre en el tercer trimestre: Ripley Corp anota pérdidas

Continúa la temporada de resultados corporativos de las empresas que operan en Chile. Este martes, Ripley -en línea con lo reportado por Falabella y Cencosud- informó una baja de sus utilidades entre enero y septiembre.

El retailer controlado por la familia Calderón registró ganancias por US$ 1,1 millón en los primeros nueves meses de 2022, lo que representa una caída de 96,4% en relación al mismo lapso de 2021, cuando ganó US$ 31 millones. Entre julio y septiembre de 2022, la firma perdió US$ 12,9 millones, lo que se compara con las utilidades por US$ 28,2 millones del mismo periodo del 2021.

El sector retail, como manifestó Ripley en sus balances, ha mostrado los efectos de la alta base de comparación del tercer trimestre de 2021, cuando el consumo se disparó por la alta liquidez de los consumidores y permitió números históricos. Mientras Falabella anotó pérdidas por US$ 26 millones millones en el tercer cuarto de 2022, Cencosud bajó sus ganancias casi a la mitad: US$ 76 millones.

La cadena reportó ingresos por US$ 1.502 millones entre enero y septiembre pasado, esto es un aumento de 4,2% en doce meses. En el trimestre, la firma reportó ventas por US$ 489 millones, un descenso de 15% en relación al tercer trimestre del ejercicio anterior. Según la empresa, esta disminución se explica principalmente por el segmento retail (que disminuyó 25,1% año contra año), lo cual fue parcialmente contrarrestado por el negocio bancario e inmobiliario que muestran crecimientos de 41,4% y 83,7%, respectivamente al comparar con el mismo periodo del año anterior.

La firma además destaca que durante julio y septiembre de 2021 registró el mejor tercer trimestre de su historia, “lo que genera una alta base de comparación, lo cual, sumado a un menor dinamismo del consumo en Chile y el mundo, se traducen en caídas interanuales en el negocio de tiendas por departamento”.

La empresa señaló que, dado el menor dinamismo de las economías locales y los efectos del panorama económico mundial, se presenta un desafiante escenario para los próximos trimestres. “Nos estamos enfocando en profundizar y acelerar las iniciativas de eficiencias de nuestras operaciones buscando mejorar la rentabilidad de largo plazo de la compañía. La contención de gastos se mantiene como una de las principales prioridades para los próximos años”, manifestó la compañía.

El CEO Corporativo, Lázaro Calderón, aseguró que “Ripley es una empresa ágil y flexible, que por más de 60 años ha logrado adaptarse a las necesidades de las personas en escenarios desafiantes, como el que vemos hacia adelante”.

Con respecto al negocio en Chile, los ingresos en el trimestre mostraron una caída de 36,4% con respecto al tercer trimestre del 2021, lo que se explica, dice la firma, por una normalización en el consumo y una alta base comparativa. “Cabe destacar que en comparación con el nivel de venta pre-pandemia (tercer trimestre del 2019), se observa un crecimiento en ingresos de 30,0%, explicado en gran parte por la contribución de nuestro canal e-commerce, logrando duplicar su escala en comparación con los niveles pre-pandemia”, complementa la empresa.

Negocio en Perú

La unidad de negocios que alcanzó mayor crecimiento fue el segmento inmobiliario, registrando un aumento del 83,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, a través de la filial Mall Aventura, la compañía registró nuevamente un trimestre con cifras históricas, alcanzando un Ebitda de $6.237 millones, la más alta registrada para un tercer trimestre, con un margen Ebitda de 74,1%, tras una recuperación en el tráfico a sus centros comerciales y un factor de ocupación que alcanzó un 94,7%.

Adicionalmente, la compañía continúa avanzando en la construcción de dos nuevos centros comerciales en Perú y que se sumarán a los que están en operación en Arequipa, Chiclayo y Lima. Uno de los nuevos proyectos se ubica en la ciudad de Iquitos, cercana a la Amazonía peruana, y ya tiene más del 80% de su superficie arrendada. El otro está en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el más poblado de la capital, el cual estando a más de 13 meses de su apertura, ya tiene alrededor de un 60% de su superficie arrendada.

“Vemos en Perú un mercado muy importante y con buenas perspectivas para nuestras diferentes unidades de negocio y con la apertura de nuestros nuevos proyectos quedaremos como uno de los actores más relevantes de centros comerciales regionales en Perú″, enfatizó Calderón, quien comentó que la superficie arrendable se expandirá en más de un 50% hacia 2023.

Banco Ripley

Banco Ripley logró un crecimiento de 41,4% en sus ingresos en el trimestre, lo que se explica “por un crecimiento de 36,0% en el tamaño de la cartera bruta de colocaciones que llegó a $ 1.257.450 millones, sumado a un mayor ingreso por comisiones dado por el mayor número de clientes que utilizaron los productos que ofrece la entidad, cerrando a septiembre con un total de más de 1,3 millones de clientes activos, un 8,8% por sobre los registrados en el tercer trimestre de 2021″, de acuerdo a un comunicado de la empresa.

“Hoy tenemos un mix de clientes fortalecido, que han valorado nuestra apuesta digital y los nuevos productos que hemos lanzado para mejorar la calidad de vida de las personas en momentos que requieren nuestro apoyo. A principios de este año lanzamos una cuenta corriente 100% digital y pronto estrenaremos nuestra tarjeta de crédito Mastercard Black y planes de productos y servicios financieros, buscando ampliar el abanico de productos del Banco y así, convertirnos en el banco principal de nuestros clientes”, afirmó el gerente general de Banco Ripley Chile, Alejandro Subelman.