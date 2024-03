Pablo Granifo por polémica Narbona versus Craig: “Lo único que importa es que el país crezca, para eso necesitamos grandes empresarios, empresas medianas, chicas”

“No opino sobre la polémica”. Con esas palabras respondió Pablo Granifo, presidente de Banco de Chile, a las palabras del presidente Gabriel Boric, quien la semana pasada instó a los empresarios “a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”, aludiendo a Andrónico Luksic Craig y Jean Paul Luksic Fontbona.

Consultado al respecto en la tradicional conferencia de prensa al término de la junta de accionistas de Banco de Chile, Granifo, quien reemplazo a Andrónico Luksic en la presidencia de Quiñenco, holding no minero de la familia Luksic, sostuvo que “al final lo único que importa es que el país crezca, para eso necesitamos grandes empresarios, necesitamos empresas medianas, chicas, gente que haga bien la pega, que le importe el país. Y sobre todo, vuelvo a insistir: crecimiento. Entonces, entrar en ese tipo de polémicas, prefiero pasar”.

El tema del crecimiento fue ampliamente abordado tanto por Granifo como por el gerente general de la entidad, Eduardo Ebensperger. Éste último, comentó que el banco, a propósito del estancamiento de la expansión de las colocaciones del sistema, es “una caja de resonancia del mercado, nosotros vivimos de los créditos”, y que “hoy el principal problema no es que esté restringido el crédito, el problema es que no hay suficiente inversión que requiere el mercado para operar con crédito. Las compañías no están invirtiendo, o están invirtiendo menos. Pero también hay otras razones: cuando tenemos una TPM muy alta, los proyectos se hacen más complicado de hacer. Pero nosotros no vemos en ningún sector que hayamos sido más restrictivos”.

Sobre el punto, precisó Granifo que “para mi este es un problema de demanda”, y agregó que, por una parte, eso es lo que se buscaba para parar la inflación, mientras que en cuanto a la baja en la inversión, es necesario “generar un mejor ambiente en la permisología. Es un problema de la actividad”.

Para el presidente de Banco de Chile, “aquí finalmente hay un marco, y en este marco tiene que ver desde el ejecutivo, las regulaciones, las direcciones de obras, la cosa ambiental, la permisología. Cuando alguien dice por qué no hacemos un comité, revisemos esta cosa, me alegro infinitamente, porque de alguna forma es reconocer que existe un problema. Ese impedimento en la rueda de la bicleta hay que tratar de limpiarlo, eso ayudaría mucho”.

“¿Qué necesitamos? Que el país crezca, si el país crece hay más iniciativa, más empleo, mejores remuneraciones y mejor recaudación”, apuntó Granifo respecto de las reformas presentadas en los últimos años por el Ejecutivo, como la tributaria.

Para Ebensperger, “no hay mejor recaudador que el crecimiento. Uno no podría negarse a evitar la evasión de impuestos, y si hay un cambio respecto de eso hay que apoyarlo en la medida de que técnicamente sea razonable”.

En esa línea, el gerente general de la entidad también indicó que es necesario ir cerrando otros temas, como la reforma tributaria, de salud, de pensiones, iniciativas que “mantienen una incógnita muy grande que afecta no sólo a la industria específica, sino que todo lo que está en torno a ella. No es buena tenerla. Ojalá se cierre lo antes posible”.

“Hay mucha discusión ideológica, eso también ha dificultado” llegar a un acuerdo, dijo Granifo, y agregó que “mientras más saquemos de la cancha temas pendientes, ayuda”.

Venta de Transbank paralizada

En la conferencia de prensa, Granifo también abordó el proceso de venta de Transbank, reconociendo que “es un proceso que ha sido más largo del que pensábamos, no ha sido muy fácil por las características que tiene la empresa, por las problemáticas en tribunales y toda la institucionalidad que aún no está bien definida”.

“El proceso no ha terminado formalmente pero efectivamente con las instancias que estábamos negociando se cayó el proceso”, agregó Ebensperger.

Además, apuntó que “nosotros tenemos los dos caminos abiertos, de hacer adquirencia propia, lo hemos evaluado y en algún minuto también evaluamos continuar con Transbnak, pero es es una decisión que tenemos que tomar y presentársela a nuestro directorio en los próximos meses, y viendo también como se desenvuelva la desinversión de todos los bancos en Transbank”.

Fraude con tarjetas

Eduardo Ebensperger también abordó la actual discusión sobre el proyecto que busca modificar la Ley de Fraude con Tarjetas, el cual ya ha implicado gastos por más de US$300 millones para el sistema financiero. Según el ejecutivo, es un tema “realmente complejo. Hoy, por suerte, hay un entendimiento bastante más transversal desde la autoridad, incluso en gran parte del Congreso. Ojalá que todas las indicaciones se tomen, porque sino estamos creando un escuela de delincuencia. No hay en el mundo una legislación de fraudes como existe en Chile. Las cifras son enormes, es una cosa impresionante que si no lo regulas finalmente tiene un costo para los consumidores, o es menor bancarización”.

Pablo Granifo recueda que cuando se inició la tramitación del proyecto original, “nosotros dijimos esta es una pésima ley. Dijimos que somos el único caso en el mundo que está implementando una cosa de esta naturaleza. Nadie es profeta en su tierra. Dijimos que esto iba a generar un daño relevante, pero soy honesto, la magnitud del daño que estamos viendo para el sistema financiero, lo subestimamos”.

Por otra parte, la junta aprobó la distribución como dividendo del 65,6% de las utilidades del ejercicio 2023, equivalente a $8,077 por acción, así como la retención del restante 34,4% para continuar fortaleciendo la sólida base patrimonial de Banco de Chile.