Pescadores de La Higuera solicitan a ministra Rojas que se inhabilite de la votación de Dominga: apuntan a conflictos de interés e infracciones a la probidad

Previo a la decisión que tomará el Comité de Ministros respecto del rumbo del proyecto Dominga el próximo 18 de enero, este jueves una serie de agrupaciones de pescadores artesanales de La Higuera solicitaron la inhabilidad de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, por considerar que tendría conflictos de interés y acciones que configurarían infracciones a la probidad, objetividad e imparcialidad de la administración.

La presentación fue realizada por el abogado representante de las asociaciones, Marcelo Castillo, acompañado del sindicato de pescadores de Totoralillo Norte, la asociación gremial de Trabajadores del Mar Panamericana Norte, el Sindicato N° 1 de Buzos y Pescadores Artesanales, la organización comunitaria Lo Castillo; y el sindicato de buzos, ayudantes, pescadores y recolectores de la caleta Chungungo.

En el escrito -firmado por Jorge Antonio Cabrera Contreras, buzo mariscador de Totoralillo representado por Castillo- se le solicita a la ministra “que se abstenga de intervenir en cualquier asunto, decisión o resolución, sobre las reclamaciones administrativas pendientes ante el Comité de Ministros, que puedan afectar al Proyecto “Dominga”, por existir además un conflicto de interés con la Fundación Oceana”.

Declaraciones en contra del proyecto

En el documento se argumenta que tanto la ministra Rojas como el Presidente Boric se han manifestado públicamente en contra del proyecto. En ese sentido, se ejemplifica con los dichos del Mandatario emitidos en su primer discurso la noche que resultó electo:

“El cambio climático, la crisis climática, no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones (...) No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: No a Dominga”, dijo Boric en ese entonces.

Con respecto a la ministra, las asociaciones apuntan también a una serie de declaraciones que emitió en contra del proyecto. En ese sentido, afirman que el 11 de agosto de 2021 en Radio Infinita, Rojas había señalado sobre la aprobación del proyecto en ese entonces, que “no es una buena noticia” y que “tenemos que lograr que el desarrollo del país no siga destruyendo nuestra naturaleza”.

Conflictos de interés

Como otro punto que mencionan las asociaciones para solicitar la inhabilitación de la ministra, las agrupaciones apuntan a un eventual conflicto de interés entre Rojas y la Fundación Oceana, una de las principales detractoras del proyecto.

En ese sentido, de acuerdo al documento, en abril de 2022 la ministra habría anunciado la creación de la Fundación Fondo Naturaleza Chile “que es una fundación en la que participa el Ministerio de Medio Ambiente y, de acuerdo a su historia, en 2017, el Ministerio del Medio Ambiente y Wildlife Conservation Society (WCS Chile) visitaron el fondo ambiental Costa Rica por Siempre, con apoyo de la Fundación Walton Family; y, a principios de 2018 se estableció una mesa de trabajo público-privada a solicitud de las organizaciones ambientales WWF, WCS Chile y la Fundación Oceana y coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente”.

Más tarde, el 31 de mayo de 2022, según el texto, la Subsecretaría de Medio Ambiente donó a la Fundación Fondo Naturaleza Chile la suma de $90.000.000, mediante el respectivo decreto aprobatorio.

“Es del caso señalar que la Fundación Oceana, con fecha 7 de octubre de 2021, presentó un recurso de reclamación administrativa en contra de la Resolución Exenta N°161, de fecha 24 de agosto de 2021, de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó ambientalmente favorable el EIA del proyecto denominado “Dominga”, que fue patrocinada por el abogado Ezio Costa Cordella”, indica el texto.

A ello, en el documento se agrega que Rojas y Ezio Costa -abogado que representa a Oceana en caso Dominga y quien además es director ejecutivo de FIMA- serían amigos. En la presentación se señala que tanto Costa como la ministra, cuya amistad sería ampliamente conocida según las agrupaciones, coincidieron en 2021 y 2022 como miembros principales del comando del entonces candidato presidencial Gabriel Boric.

“Además, el Ministerio de Medio Ambiente y el Estado de Chile tienen otros proyectos y actividades para la creación de áreas marinas, en actual ejecución, con la Fundación Oceana”, apunta el texto y se agrega que “en ese contexto, y por esta sola circunstancia, usted se debe inhabilitar de cualquier decisión relativa a dicho proyecto”.

El abogado de las asociaciones señaló que “dadas sus declaraciones previas y su relación de amistad con el abogado de la ONG Oceana, sería moral y legalmente reprochable que la ministra Rojas participe en el Comité de Ministros respecto del proyecto Dominga”. Castillo agregó que “este gobierno está aniquilando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, actuando con frivolidad, con criterios meramente políticos y contra los intereses de los más pobres”.

Jorge Cabrera, vocero de los pescadores de Totoralillo Norte (La Higuera), manifestó por su parte que los trabajadores del sector están “cansados de no ser escuchados”. “Las cámaras de televisión siempre se van a grabar a Punta de Choros, donde hay un grupo minoritario de colegas que se oponen al proyecto. Ahí, sin embargo, no está ni el puerto ni la mina, por lo que invito a las autoridades a que vayan a conocer la zona y su gente antes de pronunciarse. La Higuera quiere Dominga y quienes hemos trabajado toda una vida en el mar sabemos que un barco a la semana que llegará a ese puerto no va a afectar en nada el medio ambiente, el cual nosotros también queremos proteger, porque vivimos del mar”.