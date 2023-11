Presidente Boric afirma que la reforma de permisos sectoriales es una prioridad del gobierno

El gobierno dijo que este año presentará una reforma a la tramitación de permisos sectoriales. En un seminario organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el presidente Gabriel Boric, enfatizó que es un tema prioritario para el Ejecutivo, y que se necesita de la colaboración del Parlamento.

“reformas de permisos que son 3: reforma al SEA, sectoriales y concesiones. Sé que hay escepticismo. Va a ser muy difícil ponernos de acuerdo respecto a la complejidad que tienen estas reformas. Para mi este tema es prioritario, porque sé que si no logramos racionalizar la institución de los permisos, el crecimiento va a seguir estancado. En eso va a haber que quebrar huevos, y estoy dispuesto a quebrar huevos. Eso no significa disminuir los estándares ambientales, porque tenemos que tener un crecimiento sustentable en el tiempo, pero significa hacer más eficiente un sistema que definitivamente no lo es. Rebajar por lo menos en un 30% los tiempos que hoy se demoran. Que cuando se empieza a avanzar en un tema que es un laberinto no haya que volver a atrás. Lo vamos a sacar adelante. Necesitamos la colaboración del Parlamento. Creo que hay consenso que tenemos que hacerlo”, dijo el Mandatario.

Por otro lado, nuevamente destacó las cifras de crecimiento económico del tercer trimestre.

“las noticias comienzan a ser más auspicias de lo que se pensaba. En contra de los pronósticos catastrofistas, todo indica que vamos a evitar cifras rojas de crecimiento para 2023, y este tercer trimestre la economía creció a un 0,6%. Y la inflación está a la baja y sigue a la baja. En 2024 todo indica que llegaremos a la meta del 3%”, sostuvo.

Y agregó que “hemos sentado las bases de una economía sana, con la cual retomar el crecimiento económico en 2024, sin por ello guiarnos por políticas de austeridad que olviden a las familias, como dan cuenta el aumento del sueldo mínimo con subsidio a las pymes, o el bolsillo electrónico familiar. Tengo muy claro, que estos resultados y los grandes números no alcanzan para estar satisfechos. El sector comercio sigue golpeado por la caída del consumo, y debemos atacar de raíz el problema endémico de la informalidad”.

También apuntó al pacto fiscal, y señaló que todos deben ceder en algo.

“Estos meses de arduo trabajo hemos podido acercar posturas y ampliar temas que aborda el pacto fiscal. Cuando fue rechazada la reforma tributaria más allá de las evaluaciones, lo que entendimos como gobierno es que era insuficiente plantear el debate desde la perspectiva de los tributos. Creo como dice el informe del FMI que el pacto fiscal va en la dirección correcta. Las reformas que estamos planteando significan crecer con reformas inéditas al sistema de obtención de permisos, que sabemos que es una traba al desarrollo económico”.

Asimismo, puntualizó que “el pacto fiscal es una agenda integral y es bueno que esto sea. Es una agenda en la que todos tenemos que ceder algo para llegar a un bien mayor”.

Por último, instó a sacar adelante la reforma previsional.

“Diez años llevamos sin poder sacar adelante una reforma estructural del sistema de pensiones, que sabemos que no da más. Insisto, pongámonos de acuerdo. Va a ser mejor para todos”, dijo Boric.