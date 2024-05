Principal operadora de McDonald’s en América Latina y el Caribe reduce su ganancia el primer trimestre

Arcos Dorados (McDonald’s), la principal operadora de McDonald’s en Latinoamérica y el Caribe, ha recortado su ganancia neta atribuida del primer trimestre hasta US$ 28,5 millones, lo que supone un 23,8% menos que en el mismo período del año anterior.

Los ingresos de la cadena se elevaron un 9,1% interanual, hasta US$ 1.081,4 millones. La facturación de los restaurantes operados directamente por la compañía se elevó un 9%, hasta US$ 1.031 millones.

Mientras, la cifra de negocio por los restaurantes que posee Arcos Dorados en franquicia se incrementó en un 12,4% en términos interanuales, hasta llegar a US$ 49,9 millones.

Por mercados, Arcos Dorados facturó casi US$ 450 millones en Brasil, un 20% que en el primer trimestre del año anterior. Por sus operaciones en Norteamérica, la compañía ingresó US$ 302,7 millones, un 16,8% más. Por el contrario, la facturación desde Sudamérica se contrajo un 7,7% De su lado, los costes operativos han ascendido hasta US$ 1.013 millones, un 9,63% más que en el mismo período del año anterior, según ha informado este miércoles la operadora de McDonald’s.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado has sido de US$ 108,9 millones, un 8,4% superior al alcanzado por la compañía en los tres primeros meses de 2023.

En tanto, el resultado operacional ha aumentado más de un 1,9% en términos interanuales, hasta superar los US$ 67,5 millones al cierre de marzo de este año.

El número de restaurantes de la operadora al cierre de septiembre de 2023 era de 2.381, lo que supone 20 establecimientos más de los que tenía al final del año pasado.

El consejero delegado de Arcos Dorados, Marcelo Rabach, ha destacado “la solidez” de estos resultados, que demuestran lo lejos que ha llegado la empresa en la última década. “El modelo de negocio de Arcos Dorados generó un sólido crecimiento a partir de 2024, a pesar de un entorno económico desafiante en uno de nuestros principales mercados”, ha apuntado.

De cara al futuro, Rabach ha pronosticado que todas las palancas que la compañía ha accionado para generar los sólidos resultados del primer trimestre continuarán impulsando los resultados hacia el futuro. “Es por eso que confiamos en que podremos generar importantes valor para los accionistas durante muchos años más”, ha defendido.