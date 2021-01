Proyecto que reconoce vínculo laboral entre plataformas digitales y repartidores da su primer paso en la Cámara

Con mayoría de oposición se aprobó y despachó a Sala el proyecto que regula los contratos de trabajadores de plataformas digitales, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

El texto presentado por los diputados Giorgio Jackson (RD), Maite Orsini (RD), Raúl Soto (PPD) y Gael Yeomans (CS) agrega un capítulo al Código de Trabajo para establecer un vínculo de subordinación y dependencia entre la plataforma digital de servicio y el trabajador, tal como se pronunció un Juzgado del Trabajo. Los patrocinantes indicaban en la moción que el vínculo no puede ser desconocido ni disfrazado bajo la condición de “socio repartidor” o trabajador independiente.

En el articulado, al reconocer la relación laboral se hacen extensibles los derechos individuales y colectivos existentes en el Código del Trabajo, se perfeccionan conceptos como la jornada pasiva y jornada autónoma, y se consagran derechos a la información y transparencia, y a la no discriminación por parte de las Plataformas Digitales de Servicios a la hora de asignar bonos o compensaciones.

“Este es un primer paso, pero sin duda es un avance para que se reconozca el vínculo laboral entre los repartidores (deliverys) y las aplicaciones tecnológicas, así como sus derechos laborales. La mejor forma de reconocer el rol que han cumplido durante esta pandemia es dejar la hipocresía de llamarles ‘socios’ y otorgarles los derechos que se merecen como trabajadores”, indicó el diputado Jackson.

El proyecto debe ser visto por la Cámara de Diputados, no obstante no cuenta con urgencia porque el gobierno no ha patrocinado la idea.