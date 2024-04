Argumentando problemas de liquidez, WOM anunció un proceso de reorganización judicial acogiéndose al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. La firma propiedad del fondo de inversión de capital privado Novator Partners LLC -controlado a su vez por el magnate islandés Thor Björgólfsson- aclaró que no se trata de un proceso de liquidación o quiebra y las operaciones no se verían afectadas. Sin embargo, para el Congreso, dicha explicación no fue satisfactoria.

Ante esto, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones ofició a la Superintendencia de Quiebras para que esclarezca el riesgo de insolvencia que puede tener la empresa WOM. Una acción que se justificó en base al riesgo que ven en la medida de WOM el servicio para los cerca de 8 millones de clientes que tiene la empresa en Chile.

Senado oficia a la Superintendencia de Quiebras para que esclarezca el riesgo de insolvencia que pueda tener WOM

“Recordemos que ellos adjudicaron el 5G en nuestro país y no lo han cumplido, solo han llegado al 40% con muchas localidades y comunas en nuestro país que no tienen ese acceso y que se promueven la venta de los móviles y los equipos, pero no tienen el 5G. Recordemos que en la fibra óptica también tienen un grado de cumplimiento, aunque menor. Recordemos que ellos judicializaron contra el Estado de Chile hace pocos meses atrás y que además en un año han cambiado tres veces el CEO”, dijo el senador Juan Luis Castro (PS) y miembro de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones.

Además, el senador Castro invitó a la Cámara de Diputadas y Diputados a iniciar una comisión investigadora respecto al futuro de WOM.

En la instancia también estuvo presente el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, quien comentó que el organismo va a “disponer de fiscalizaciones, de monitoreos, tanto en materia de información, de publicidad, de cumplimiento de los compromisos y también vamos a ver de qué manera la compañía se comporta en relación con sus reclamos”.

“La compañía ha asegurado que va a mantener la continuidad operativa de sus operaciones, de sus servicios en Chile, (pero) no hay que descartar ninguna alternativa”, comentó el director del Sernac.