Simon Johnson: “Un mundo en el que 5 personas o 5 empresas lo poseen todo y lo dirigen todo no es un mundo en el que uno quiera vivir”

Simon Johnson publicó junto a Daron Acemoglu uno de los libros más recomendados de 2023, y que estuvo presente en las listas de los mejores del año de los principales medios de comunicación: Poder y progreso: Nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad.

El libro, que ya está disponible en su versión en español en Chile, habla sobre los desafíos de las sociedades para hacer frente a las nuevas tecnologías, efectuando un repaso a cómo se vivieron estos cambios en otras épocas, como la Revolución Industrial, y plantea ideas para enfrentar el futuro en medio de las nuevas revoluciones de la automatización y la inteligencia artificial (IA).

En esta entrevista con Pulso, Johnson, académico del MIT y execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuenta los desafíos que hay por delante y cómo países como Chile pueden enfrentarlos.

¿Qué es el progreso para usted?

-En el título del libro estamos haciendo un pequeño juego de palabras. Para nosotros, progreso significa prosperidad compartida: en que cuando sube la marea, realmente levanta todos los barcos, como lo que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial durante un tiempo en muchos países, pero no tanto ahora. Pero, por supuesto, el progreso para muchas personas hoy también significa un progreso tecnológico más estrecho, como el de ChatGPT. Nos hacemos la pregunta: ‘Si usted tiene el progreso tecnológico, en la forma estándar estrecha en que los economistas y Silicon Valley hablan de ello, ¿eso se convierte necesariamente en un progreso social más amplio?’. Esa relación, por supuesto, no es tan directa ni tan fácil como a mucha gente le gustaría hacer creer.

Ustedes plantean en el libro que los avances sociales que trajo la tecnología en episodios anteriores no fueron automáticos...

-Había una pegatina para el parachoques que decía algo así como ‘el fin de semana traído a usted por el movimiento sindical’. Todo lo que tenemos en términos de mejores condiciones de trabajo, menos horas, más ocio, eso se luchó duramente. A principios de la Revolución Industrial, la mayoría de la gente trabajaba seis o seis días y medio a la semana, de 10 a 12 horas. Y apenas ganaba lo suficiente para vivir. Los aumentos de productividad, por supuesto, crearon el potencial para salarios reales más altos, mejores niveles de vida, pero ese potencial se convirtió en realidad sólo después de mucha lucha sobre la representación, sobre la democracia, sobre lo que es justo y razonable, y por qué los beneficios deben ser compartidos. Y tengo que decir que los poderosos capitalistas u oligarcas, o como quieras llamarlos, en cada etapa de este proceso se oponían.

Hoy el poder tecnológico está en pocas manos, en las grandes firmas tecnológicas. ¿Cómo se puede avanzar en redistribuir ese poder?

-Lo que estamos argumentando es que todo se trata de la visión que tengamos. ¿Qué quieres que haga la tecnología? ¿Qué te imaginas que la tecnología podría hacer? En promedio, los estadounidenses son de 12 a 14 veces más ricos de lo que eran en 1800. Es un aumento fenomenal de la renta per cápita y de la capacidad de comprar cosas. Y tenemos, como consecuencia, muchas más opciones y cosas que podríamos hacer. Pero, ¿qué es lo que intentamos conseguir? ¿Por qué inventamos la tecnología? ¿Por qué tanta gente se queda atrás? ¿Por qué tenemos tantas desigualdades en el acceso a la salud, a una buena vivienda, etc.? Presionar a la tecnología para que ofrezca lo que uno quiere no es una condición suficiente, porque a veces las cosas salen mal y no se puede cumplir, pero sí es necesaria. Mis amigos que juegan al baloncesto me aseguran que metes el 0% de los tiros que no lanzas. Así que si no intentas lo que quieres, no lo vas a conseguir accidentalmente.

¿Es buena idea dejar que, por ejemplo, los gobiernos o las autoridades decidan, en vez del libre mercado? ¿Cómo equilibrar eso?

-El libre mercado es esencial para lo que estamos hablando. Si el gobierno entra y lo dirige todo, también puede salir mal. Pero el punto clave es que si tienes automatización sin restricciones, sin la creación de un montón de nuevas tareas, lo que sucede es que aumentas la productividad media, pero no aumentas la productividad marginal y no aumentas los salarios. Lo que ves ahora mismo en EE.UU., a medida que tenemos ChatGPT y sus competidores, es que vamos a despedir a muchos trabajadores. La productividad media aumenta, pero esos trabajadores despedidos no van necesariamente a buscar un nuevo empleo con un salario más alto. Lo más probable es que el efecto inicial sea que se vean empujados hacia el extremo inferior del mercado laboral. Hay mucha demanda de personas para limpiar oficinas y casas. Los robots no sustituyen fácilmente a los limpiadores, pero los salarios son bastante bajos y la competencia los hace bajar cada vez más, a medida que se despide a los oficinistas. Así que lo que decimos es que se necesita más creación de nuevas tareas para compensar la automatización. No creemos que se pueda detener la automatización. Pero crear nuevas tareas es una oportunidad fantástica para el sector privado y gran parte de nuestra investigación y defensa consiste en persuadir, hablar con los directores ejecutivos, hablar con los inversionistas, discutir con ellos e intentar persuadir a la política para que se mueva en la dirección de crear más tareas nuevas.

En la época de la Revolución Industrial no existía el comercio abierto de hoy. ¿Cómo hacer cambios que podrían llevar a mayores costos para las empresas, si hay que competir con países como China?

-Es una muy buena pregunta. Vamos a dividirla. EE.UU., luego China, India, y después hablemos de Chile. La respuesta para los EE.UU. es directa: lo que se necesita es más inversión en ciencia y tecnología, más innovación, más creación de cosas nuevas. Somos 330 millones de personas en un mundo de 8 mil millones. En mi opinión, somos la nación más innovadora de la historia del mundo. Así que lo que deberíamos hacer es inventar más cosas que resuelvan los problemas de la gente, en torno al cambio climático, al acceso a una buena salud, o lo que se quiera establecer como parámetro. En el caso de EE.UU., creo que es bastante sencillo. Tendremos más producción manufacturera, porque tendremos mucha más fabricación automatizada. No empleará a mucha gente, así que los costos laborales serán menos importantes a medida que la IA generativa llegue a la fabricación, lo que todavía es muy pronto. Estoy razonablemente seguro de que encontraremos un camino mejor, quizás no el mejor, pero sí uno mejor. Ahora, en el segundo caso, de países como China e India, tienen otro problema, que es que todavía están dependiendo de tecnologías intensivas en mano de obra, más en manufactura para China, más en servicios para India. Si se trae automatización a gran escala, del tipo que se desarrolla en Silicon Valley, que está fluyendo muy rápidamente sobre los rieles digitales existentes, a una economía intensiva en mano de obra, y si la adoptan rápidamente, van a tener un gran problema de dónde crear puestos de trabajo. Ese es un gran problema en China en este momento. Y aún más en la India, porque su demografía es muy exigente. Y se puede decir lo mismo de África, por cierto.

¿Y Chile?

-Chile tiene un problema interesante, porque no estás en la cima de la innovación, pero no es una economía de bajos salarios como India y China. Así que hay que encontrar un lugar en el que se pueda utilizar la nueva tecnología adecuadamente, pero también crear buenos puestos de trabajo, encontrar algunas especializaciones que ayuden a vender cosas a nivel internacional, aumentar la productividad media y asegurarse de que se comparten los beneficios. No es un problema trivial en absoluto, pero creo que cuanto antes se afronten estas realidades y se mantengan estas conversaciones, mejor se podrán configurar las políticas que apoyarán al sector privado en lo que todos necesitamos, que es más creación de tareas.

En ese contexto, ¿qué papel cree que tiene que desempeñar el Estado hoy en cómo funciona la tecnología?

-La respuesta difiere según el país. Como ya he dicho, en EE.UU. hay razones de peso para que el Estado invierta mucho dinero en ciencia y tecnología e impulse la innovación, porque una parte fundamental de la innovación es la creación de conocimientos generales que son difíciles de aplicar a un inversor concreto. Mantener buenos puestos de trabajo en EE.UU., pero también proporcionar bienes y servicios al mundo y animar a otras personas a fabricar cosas allí donde tenga sentido para todos. Creo que ese es el problema para EE.UU. Para el resto del mundo es más complicado, como ya he dicho, porque hay mucha gente que no está preparada para participar plenamente en esta economía generadora de conocimiento y los efectos secundarios de ello. Así que yo haría hincapié en ayudar a la gente a mejorar su educación, a adquirir más tecnología y a desarrollar tecnología adecuada a sus circunstancias.

¿Los políticos están preparados para enfrentar estos cambios?

-Nunca nadie está preparado. Nadie estaba preparado para el Covid, nadie estaba preparado para la crisis financiera mundial, nadie estaba preparado para la Segunda Guerra Mundial. Creo que es una cuestión de adaptabilidad de los sistemas políticos y de escuchar, ver cómo suceden las cosas y responder a la presión.

La Unión Europea (UE) ya ha creado regulaciones para la inteligencia artificial. ¿Se deberían esperar más cosas de este tipo en el mundo?

-La UE puede salirse con la suya en parte porque son ricos y es un mercado al que la gente quiere acceder. Y tienen una especie de filosofía más de preregulación, pero no están a la vanguardia de la innovación. Es decir, la innovación en este ámbito procede de EE.UU. y, posiblemente, de China, aunque cabe preguntarse si China está ahora en la frontera o va por detrás de los estadounidenses. Creo, y mis colegas que siguen esto de cerca piensan, que el efecto de esas regulaciones europeas va a ser bastante limitado. Pero es bueno que planteen la cuestión, es bueno que tengan estas preocupaciones, que presionen por la protección de la privacidad y por otras preocupaciones sobre la vigilancia y el fraude, etc.

¿La mayor regulación no será justamente lo que está frenando a la innovación en Europa?

-Antes de que empezaran a regular ya estaban atrasados. Creo que EE.UU. tiene algunas ventajas distintas y sistémicas. La principal es que a la gente le gustan las startups aquí y les gustan las nuevas ideas y creen en la disrupción.

¿Cuáles son los pasos iniciales que se pueden dar hoy desde el gobierno y desde la sociedad para avanzar a que la tecnología funcione mejor?

-Creo que la agenda es lo que llamamos ‘IA que aumenta o complementa al trabajador’. Encontrar formas de usar la IA para ayudar a los trabajadores que no tienen mucha formación. Encontrar formas de desarrollar tecnología que aumente su productividad y, con suerte, conduzca a salarios más altos. Creemos que esto es totalmente factible y muy atractivo, pero no es la prioridad del sector privado.

¿Qué lecciones pueden aprender países en desarrollo como Chile para poder tener una mayor relevancia en estas discusiones?

-Chile debería reunirse con otros países con ideas afines. Haz una gran alianza de compra y comprométete de antemano y di lo que quieres conseguir. Y lleva eso a las empresas tecnológicas. Es una conversación interesante, porque entonces eres un mercado grande. La única razón por la que el consumidor estadounidense se ve abrumado por los gadgets es porque los compramos. Si intentas permanecer al margen, si intentas cerrar los ojos ante ello, el único modelo de negocio es ser una especie de Disneylandia donde la gente pueda venir de visita y recordar cómo era el mundo hace 40 años. No quieres quedarte atrás. Pero tampoco puedes estar en la frontera, así que es muy importante cómo posicionarte y cómo asegurarte de que la tecnología se utiliza bien y adecuadamente en tu país.

¿Es usted optimista o pesimista sobre esto?

-Soy realista. Creo que un mundo en el que cinco personas o cinco empresas lo poseen todo y lo dirigen todo no es un mundo en el que uno quiera vivir. La Revolución Industrial fue un desastre en términos de la gente común durante 60 años, y luego se arregló a través de la democracia, de los sindicatos, de un montón de trabajo duro. ¿Y saben qué? Los ricos seguían siendo ricos, aunque hubo algunos cambios entre los ricos. Lo importante de las élites es cambiarlas de vez en cuando. La gente normal está mucho mejor que en 1840 o incluso en 1940, así que sabemos que podemos volver a hacerlo. Los oligarcas siempre te dirán que cualquier reforma que quieras, cualquier limitación de su poder, cualquier intento de desarrollar una visión alternativa, acabará con la civilización. Eso es una tontería. Lo hemos oído tantas veces en los últimos 200 años. Lo que proporciona prosperidad a la mayoría de la gente es encontrar la manera de aumentar sus salarios, mejorar su nivel de vida, mejorar el suministro de bienes públicos, etcétera.