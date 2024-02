Superintendencia de Salud informa que 9 isapres pidieron adecuar al alza el precio base de sus planes

Luego que la semana pasada se dio a conocer que se fijó el tope en 7,4% el alza de precio de planes de isapre, este lunes la Superintendencia de Salud informó que 9 de las 10 isapres del sistema comunicaron su decisión de adecuar al alza los precios.

La información fue dada a conocer por el regulador a través de su cuenta de X.

Y luego detalló que “Isapre Cruz del Norte no comunicó ya que no tiene tablas de factores, por ello, no le corresponde aplicar esta alza... Los equipos de esta Superintendencia ya se encuentran trabajando en la verificación de estas alzas, para informar a la ciudadanía, dentro de los próximos días, el porcentaje de alza que cada Isapre podrá adecuar a su plan de salud”.

Esto quiere decir que todas las isapres abiertas (Colmena, Banmedica, Vida Tres, Nueva Mas Vida, Esencial, Cruz Blanca y Consalud) elevarán el precio base de sus planes este año.

El martes pasado, el superintendente, Víctor Torres entregó las razones para fijar el tope en 7,4% este año.

“Por una parte este indicador no es el alza que van a tener necesariamente todas las isapres. Eso lo vamos a saber en la verificación. Estas alzas tampoco van a llevar a que los precios sean mayores a los que ya pagaban las personas en noviembre de 2023″, dijo Torres.

Asimismo agregó que “cuál es la diferencia de este año, respecto de otros años. A partir de lo que estableció la ley de reajuste, se adelantó el proceso. La ley de reajuste estableció un adelantamiento de este proceso para que publicáramos el índice en febrero y empezara a ejecutarse en marzo. Por qué ocurre esta situación. El año pasado uno de los tres grandes grupos de sentencias de la corte que dice relación con el GES, empezó a operar en diciembre. El cálculo promedio de la disminución de ingresos era del orden del 12%”.

Por otro lado, Torres, aclaró que el tope de este año, no es el más alto que se ha fijado.

“No es el mayor que hemos tenido en las tres veces que se ha aplicado. Recordemos que el primer fue de 7,6% este es de 7,4%. Sin embargo tampoco es comparable con el del año pasado, porque tiene un elemento distinto que es el factor de Fonasa. Si lo quisiéramos comparar este 7,4% sin el factor de Fonasa, el año pasado no habría sido 2,6% habría sido 4,3%. O al revés, habríamos tenido este año un 4,8% y ese si podríamos haberlo comparado con un 2,6%”, explicó.