Uber aumentó sus utilidades en 2023 tras un año previo con pérdidas

Uber Technologies repuntó en sus resultados económicos del 2023, como lo detalle EuropaPress, luego de las pérdidas de US$ 9.141 millones registradas en 2022, lo anterior debido a la penalización por ajustes en la valoración de inversiones. El beneficio neto que obtuvo la empresa durante el 2023 fue de US$ 1.887 millones.

Sólo en el último trimestre del 2023, las utilidades de Uber alcanzaron los US$ 1.429 millones, lo que implica un aumento del 140% en comparación con el resultado de hace un año, esto impulsado por ganancias netas no realizadas relacionadas con la revaluación de las inversiones de capital de Uber.

“2023 fue un punto de inflexión para Uber, lo que demuestra que podemos seguir generando un crecimiento sólido y rentable a escala” declaró el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, quien también destaca el crecimiento de las audiencias de Uber, la que alcanzó un promedio de 26 millones de viajes diarios.

Lo anterior es una evidencia del auge del 24% en los viajes realizados, es decir, hasta 9.448 millones, además de reflejar las reservas brutas que crecieron un 19%, alcanzando los US$ 137.865 millones.

Además se vieron incrementados en un 16,9% los ingresos respecto del año anterior, alcanzando US$ 37.281 millones. Asimismo, aumentó en un 137% el Ebitda ajustado de la empresa, el cual llegó a los US$ 4.052 millones.

En cuanto a los ingresos trimestrales, se registró un alza del 15,4% en comparación con el ultimo trimestre del 2022, registrando US$ 9.936 millones. Lo anterior incluye un aumento del 34% de la facturación del negocio de movilidad – hasta US$5.537 millones- y del 6% en el área de delivery -hasta US$ 3.119 millones-.

Asimismo, en el último trimestre del 2023, Uber contaba con 150 millones de usuarios mensuales activos, lo que significa un aumento de 30 millones en un año. También contabilizó 2.601 millones de viajes durante el pasado año, un 24% más que el 2022, mientras que las reservas brutas subieron en un 22% con los US$ 37.575 millones registrados.

Finalizado el primer trimestre del presente año, Uber espera que las reservas brutas estén entre los US$ 37.000 y US$ 38.500 millones, mientras que el Ebitda ajustado sería de entre US$ 1.260 y US$ 1.340 millones.