El actual brote de Covid en todo el mundo es la “punta del iceberg”, dice la OMS que teme una nueva ola de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este jueves que después de varias semanas de descensos, los casos de Covid-19 volvieron a subir en el mundo un 8%, por lo que advirtió que esto podría ser “la punta del iceberg”.

“Estos aumentos están ocurriendo a pesar de las reducciones en las pruebas en algunos países, lo que significa que los casos que estamos viendo son solo la punta del iceberg”, dijo a los periodistas el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus.

“Sabemos que cuando aumentan los casos, también lo hacen las muertes. Es de esperar que haya brotes y subidas de casos locales, sobre todo en áreas donde se hayan retirado las medidas de prevención”, recordó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: AFP

Los casos de Covid-19 comenzaron a aumentar en todo el mundo durante la última semana, lo que provocó bloqueos en Asia y preocupaciones en Europa.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIH, su sigla en inglés), dijo en una a CNN que abrir la sociedad y hacer que las personas se mezclen en el interior “es algo que claramente contribuye al aumento de casos, así como también la disminución general de la inmunidad, lo que significa que realmente tenemos que estar atentos”, advirtió.

La OMS precisó que las nuevas infecciones aumentaron un 8 por ciento en todo el mundo en comparación con la semana anterior, con 11 millones de nuevos casos. El mayor aumento se produjo en la región del Pacífico Occidental.

La epidemióloga líder de la OMS, Maria van Kerkhove, afirmó que la subvariante BA.2 de ómicron parece ser la más transmisible hasta ahora y explicó que a esto se une una gran cantidad de desinformación y a bajas tasas de vacunación en muchos países.

La OMS observó que el nuevo virus detectado en tres países europeos -Francia, Países Bajos y Dinamarca-, que combina las variantes delta y ómicron, y se le empieza a conocer como “deltacron”, tiene “un bajo nivel de circulación”.

La OMS no descarta, sin embargo, que esta impresión inicial esté relacionada con la caída en el número de test de Covid-19 en la mayor parte de mundo.

Alzas en Asia y Europa

En las últimas semanas, tanto Europa y Asia han visto un aumento de casos de Covid-19, mientras Hong Kong se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia. La causa principal, que se repite en otros países, es el escepticismo frente a la vacuna.

En los últimos dos años, de acuerdo a un artículo de La Tercera, Hong Kong se erigía como un modelo en el control de la pandemia. Para fines de 2021, esta región de 7,5 millones de habitantes había registrado solo 12.650 casos y menos de 220 muertes. Pero la variante Ómicron es tan contagiosa que abrumó la estrategia “cero-Covid” de Hong Kong.

Así, desde febrero, los contagios y muertes se han incrementado de forma drástica, alcanzando cerca de 700.000 casos y alrededor de 3.500 muertes, según informó la agencia Reuters.

Una posible razón: de cara al actual brote, casi el 40% de la población de Hong Kong no estaba vacunada, y más de la mitad de las personas mayores de 70 años, el grupo de edad más vulnerable al Covid grave, tampoco lo estaba, aseguró un artículo de The New York Times.

Residentes hacen fila fuera de un sitio de pruebas de Covid-19 en un hospital en Shanghai, el 11 de marzo 2022. Foto: Reuters

El motivo se debe, sostiene el periódico, a que los hongkoneses no creen en su gobierno, “dada la creciente represión por parte de China”. Otros se dejan llevar por desinformación o dudan de la medicina occidental. “Me preocupa que los efectos secundarios de la vacuna me maten” dijo Lam Suk-haa, de 80 años, al Times. “No me vacunaré mientras pueda elegir”, expresó.

Para contrarrestar la cantidad de casos el gobierno chino modificó sus medidas sanitarias para así evitar tensiones en su sistema de salud.

La viceprimera ministra china, Sun Chunlan, dijo a las autoridades regionales que aceleren la detección de Covid mediante test rápido de antígenos y ácido nucleico, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Además, se ordenó a siete hospitales de Jilin que vaciaran sus salas y dedicaran todos sus esfuerzos a tratar a los pacientes con Covid-19 en riesgo y gravemente enfermos. La provincia también está construyendo cinco instalaciones improvisadas para albergar y observar casos leves y asintomáticos, lo que aumenta el número de camas disponibles cerca de 30.000, según datos proporcionados por el gobierno provincial.