Baja tasa de vacunación y aparición de subvariante: las causas tras el alza de contagios de Covid en Asia y Europa

En las últimas semanas, tanto Europa y Asia han visto un aumento de casos de Covid-19, mientras Hong Kong se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia. La causa principal, que se repite en otros países, es el escepticismo frente a la vacuna.

En los últimos dos años, Hong Kong se erigía como un modelo en el control de la pandemia. Para fines de 2021, esta región de 7,5 millones de habitantes había registrado solo 12.650 casos y menos de 220 muertes. Pero la variante ómicron es tan contagiosa que abrumó la estrategia “cero-Covid” de Hong Kong.

Así, desde febrero, los contagios y muertes se han incrementado de forma drástica, alcanzando cerca de 700.000 casos y alrededor de 3.500 muertes, según informa Reuters.

Una posible razón: de cara al actual brote, casi el 40% de la población de Hong Kong no estaba vacunada, y más de la mitad de las personas mayores de 70 años, el grupo de edad más vulnerable al Covid grave, tampoco lo estaba, asegura The New York Times.

El motivo se debe, sostiene el periódico, a que los hongkoneses no creen en su gobierno, “dada la creciente represión por parte de China”. Otros se dejan llevar por desinformación o dudan de la medicina occidental. “Me preocupa que los efectos secundarios de la vacuna me maten” dijo Lam Suk-haa, de 80 años, al Times. “No me vacunaré mientras pueda elegir”, expresó.

Para empeorar el problema, muchos residentes han recibido Sinovac, una vacuna fabricada en China que es menos efectiva que las vacunas diseñadas en EE.UU. y Europa, como Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca, apunta The New York Times

Aunque la vacuna de Pfizer está disponible en Hong Kong, muchos residentes temen erróneamente que tenga efectos secundarios peligrosos. Sinovac todavía brinda una protección significativa contra enfermedades graves, pero no tanto como las vacunas occidentales, agrega el periódico.

Para contrarrestar la cantidad de casos el gobierno chino modificó sus medidas sanitarias para así evitar tensiones en su sistema de salud.

La viceprimera ministra china, Sun Chunlan, dijo a las autoridades regionales que aceleren la detección de Covid mediante test rápido de antígenos y ácido nucleico, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Además, se ordenó a siete hospitales de Jilin que vaciaran sus salas y dedicaran todos sus esfuerzos a tratar a los pacientes con Covid-19 en riesgo y gravemente enfermos. La provincia también está construyendo cinco instalaciones improvisadas para albergar y observar casos leves y asintomáticos, lo que aumenta el número de camas disponibles cerca de 30.000, según datos proporcionados por el gobierno provincial.

Enfermeras atienden a un paciente con enfermedad grave por Covid-19 en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Fulda, Alemania, el 16 de febrero de 2022. Foto: AP

El Covid también se está propagando rápidamente en Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y varios otros países del Pacífico que anteriormente habían mantenido bajo el número de casos. Las tasas de mortalidad en esos países son mucho más bajas que en Hong Kong, debido a las tasas de vacunación más altas, indica el Times.

En Europa está pasando una situación similar, ya que, en Reino Unido, Alemania, Italia y otras partes del continente los casos han ido en aumento debido a la subvariante BA.2 de ómicron.

En Reino Unido, los casos llegan a 55.000 por día a causa de la nueva variante, mientras que en Holanda los contagios aumentaron un 40% y en Alemania un 20%.

BA.2, que es más contagiosa que ómicron, se está expandiendo hacia Estados Unidos. En la última semana, el 12% de los casos corresponden a esta subvariante de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Esta también puede ser la razón de que el virus detectado en las aguas residuales haya aumentado un tercio en las ciudades estadounidenses, detalla The New York Times.

Según consigna el periódico, BA.2 podría poner fin a los dos meses de disminución de contagios. Desde mediados de enero, el número de nuevos casos diarios de Covid ha descendido más de un 95% y se encuentra ahora en su nivel más bajo desde el verano pasado, antes de la oleada de la variante delta.

La magnitud de cualquier aumento de BA.2 puede verse limitada por el hecho de que alrededor del 45% de los estadounidenses ya ha contraído ómicron. “Eso debería ser altamente protector”, explica Andy Slavitt, antiguo asesor de la administración Biden, a The New York Times.

Si es que llegaran a aumentar los casos, como parece probable, los expertos destacan que no es motivo de pánico. La vacunación tiende a convertir el Covid en una enfermedad menos riesgosa, especialmente para las personas que han recibido un refuerzo.