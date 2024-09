Comenzar el día sin la energía, o sentirte constantemente fatigado sin razón aparente son síntomas que muchos podrían atribuir al estrés o a la falta de descanso. Sin embargo, podrían en realidad ser señales de algo mucho más profundo: una deficiencia de vitaminas esenciales.

Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard ha revelado que más de la mitad de la población mundial consume niveles inadecuados de varios micronutrientes esenciales para la salud humana, marcando un hito en la comprensión de la malnutrición a nivel mundial.

Esta es la gran razón por la que te sientes siempre cansado según Harvard: le pasa a la mitad del mundo

En un mundo donde la salud pública está constantemente en el centro de atención, es alarmante descubrir que la falta de estas pequeñas pero poderosas moléculas está poniendo en riesgo a más de la mitad de la población mundial.

A pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, millones de personas en todo el mundo no están recibiendo los nutrientes necesarios para mantener una buena salud, entre ellos el calcio, el hierro, y las vitaminas C y E.

El estudio, que fue una colaboración entre la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Alianza Global para la Mejora de la Nutrición (GAIN), es el primero en proporcionar estimyoaciones globales de la ingesta inadecuada de 15 micronutrientes críticos para la salud humana.

Los hallazgos, publicados en The Lancet Global Health, destacan que más de 5 mil millones de personas en todo el mundo no consumen suficiente yodo (68% de la población mundial), vitamina E (67%) y calcio (66%). Además, más de 4 mil millones presentan niveles insuficientes de hierro (65%), riboflavina (55%), folato (54%) y vitamina C (53%).

Sin la cantidad adecuada de estas vitaminas, nuestro cuerpo no puede funcionar bien. Su importancia va más allá de simplemente evitar enfermedades. Son esenciales para el desarrollo del cerebro, la producción de hormonas, la fortaleza del sistema inmunológico, prevenir complicaciones en el embarazo y la prevención de trastornos graves como la anemia o la ceguera.

Ty Beal, especialista técnico senior de GAIN y coautor del estudio, dijo en un comunicado: “Estos resultados son alarmantes. La mayoría de las personas, incluso más de lo que se creía anteriormente, en todas las regiones y países de todos los niveles de ingresos, no consumen una cantidad suficiente de múltiples micronutrientes esenciales. Estas brechas comprometen los resultados de salud y limitan el potencial humano a escala mundial”.

El estudio utilizó datos de la Base de Datos Dietéticos Mundiales, el Banco Mundial y encuestas alimentarias en 31 países para comparar los requerimientos nutricionales con la ingesta real de la población en 185 países. Los investigadores dividieron las poblaciones en 34 grupos de edad y sexo, desde recién nacidos hasta mayores de 80 años, y evaluaron la ingesta de 15 vitaminas y minerales esenciales.

Entre los micronutrientes evaluados, se encontró que las deficiencias más pronunciadas eran de yodo, vitamina E, calcio y hierro. Los resultados son consistentes en todas las regiones del mundo, lo que sugiere que la malnutrición por deficiencia de micronutrientes es un problema global que afecta tanto a países de bajos como de altos ingresos.

Además, el estudio reveló patrones claros de insuficiencia en función del sexo y la edad. Por ejemplo, las mujeres eran más propensas a tener una ingesta inadecuada de yodo, vitamina B12, hierro y selenio, mientras que los hombres presentaban más deficiencias de calcio, niacina, tiamina, zinc, magnesio y vitaminas A, C y B6. Esta disparidad en la ingesta nutricional entre géneros es particularmente notable en jóvenes de entre 10 y 30 años, especialmente en regiones como el sur y el este de Asia y el África subsahariana, donde la ingesta de calcio es extremadamente baja.

Christopher Golden, profesor asociado de nutrición y salud planetaria en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, enfatizó la gravedad del problema y la necesidad de intervenir: “El desafío de salud pública al que nos enfrentamos es inmenso, pero los profesionales y los responsables de las políticas tienen la oportunidad de identificar las intervenciones dietéticas más eficaces y dirigirlas a las poblaciones más necesitadas”.

El estudio subraya la necesidad de una mayor recopilación de datos dietéticos a nivel mundial. Según los autores, la falta de datos disponibles, especialmente sobre la ingesta dietética individual en muchas regiones, podría haber limitado los hallazgos del estudio. A pesar de estas limitaciones, los resultados del estudio proporcionan una base sólida para futuras investigaciones y políticas públicas destinadas a mejorar la nutrición a nivel global.

Este nuevo estudio no solo arroja luz sobre la magnitud de la malnutrición por deficiencia de micronutrientes en todo el mundo, sino que también proporciona herramientas y datos valiosos para los profesionales de la salud pública y los responsables de las políticas. Los investigadores han puesto a disposición de forma gratuita los datos y el código utilizados en el estudio, lo que permitirá a otros investigadores y profesionales del sector analizar los resultados y desarrollar intervenciones efectiva.

“Nuestro estudio es un gran paso adelante”, afirmó el coautor principal Chris Free, profesor de investigación en la UCSB. “No solo porque es el primero en estimar la ingesta inadecuada de micronutrientes para 34 grupos de edad y sexo en casi todos los países, sino también porque hace que estos métodos y resultados sean fácilmente accesibles para investigadores y profesionales”.

El descubrimiento de que miles de millones de personas en todo el mundo consumen niveles inadecuados de micronutrientes esenciales para la salud humana plantea un desafío urgente para la salud pública global. Las intervenciones dietéticas, la fortificación de alimentos y la suplementación podrían ser necesarias para abordar esta crisis y garantizar que las personas en todas las regiones del mundo tengan acceso a una nutrición adecuada.